Klaipėdoje išbandytas ypač saugus ryšys: jo neveiks nei oras, nei kibernetinės atakos

Pirmasis Lietuvoje skambutis privačiame 5G tinkle – į 4 skaitmenų numerį atsiliepia Kuršių mariose, laive esantis Klaipėdos valstybinio jūrų uosto direkcijos vadovas Algis Latakas.
„Labas rytas. Taip, labai gerai jus girdžiu“, – sako A. Latakas.
Privatus 5G tinklas – tai ne operatorių ryšys, o atskira, tik vienam objektui priklausanti 5G sistema. Ji veikia kaip uždaras mobilusis ryšys, skirtas pramonei ir saugumui. Iki šiol šie tinklai buvo naudojami robotams ir įrangai, o šį kartą pirmą kartą pavyko atlikti ir balso skambutį – visiškai nepriklausomai nuo viešų tinklų. Kas benutiktų viešam ryšiui – jis dingtų, būtų blokuojamas ar strigtų – privačiam 5G tai įtakos neturės.
Veiksiantis net ir ekstremaliomis sąlygomis
„Gali būti didžiulė audra, kuri išverčia operatorių bazines stotis, ir gali nutikti taip, kad visi trys operatoriai „nulūš“. Tačiau jiems reikia, kad nesvarbu, kokios sąlygos, kas bebūtų – ar karas, ar maras, ar tvanas – tas ryšys veiktų“, – pasakoja „Telia Lietuva“ vadovė Giedrė Kaminskaitė-Salters.
Tad Klaipėdos uostas tampa pirmąja Lietuvos įmone ir viena iš nedaugelio pasaulyje, kurioje veiks toks vidinis ryšys. Tai reiškia, kad uostininkai galės saugiai kalbėtis – kas ypač aktualu Rusijai vis dažniau vykdant įvairias provokacijas, šnipinėjimą ir kibernetines atakas.
„Jis gali veikti ir pakeisti šiandienines racijas, kurias naudojame uoste. Racijas gali klausytis bet kas ir iš bet kur. O šiais telefonais, kurie turi tam tikrą funkciją, galima atlikti ne tik pokalbį, bet ir vaizdo pokalbį“, – aiškina A. Latakas.
Be to, privatus 5G tinklas gali būti pritaikomas ne tik paprastiems pokalbiams. Pavyzdžiui, jis gali be jokio vėlavimo perduoti vaizdą realiu laiku ar valdyti įvairius prietaisus.
„Paspaudi mygtuką telefone, ir visi toje grupėje girdi, ką kalba vienas vartotojas. Taip pat yra kitos aplikacijos – pavyzdžiui, jei nukrenti nuo krano, greitai aptinkamas aukščio pokytis ir išsiunčiamas aliarmo pranešimas“, – teigia „Telia“ tinklo vadovas Arūnas Strolia.
Šiuo metu privačiu 5G tinklu Lietuvoje domisi per 300 įmonių. Kiek kainuoja jo įrengimas, uostininkai viešai neskelbia. Pasauliniai pavyzdžiai rodo, kad, atsižvelgiant į teritorijos dydį ar įrenginių skaičių, jis gali atsieiti nuo 50 tūkst. iki 1 mln. eurų ar daugiau.
