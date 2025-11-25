„IKEA“ padegęs jaunuolis apmokytas Rusijos spec. tarnybų: dar bandė bėgti ir slėptis

Nustatyta, kad jį apmokė ir nusikaltimą užsakė Rusijos specialiosios tarnybos. Bausmę jis greičiausiai atliks Lietuvoje.
Į Vilniaus apygardos teismą vedamas dabar jau pilnametis ukrainietis D. Bardadimas veidą slepė po gobtuvu. Vertėja į rusų kalbą jam išverčia teismo verdiktą – kalėjime jis turės praleisti 3 metus ir 4 mėnesius už pernai, gegužės 9-ąją, prekybos centre „IKEA“ įvykdytą teroro aktą.
Bandė sprukti
„Taip pat asmuo nuteisiamas dėl mokymosi teroristiniais tikslais, dėl vykimo į Vilnių, Šiaulius ir Rygą teroristiniais tikslais, taip pat dėl disponavimo sprogmenimis. Pripažįstama, kad veikos padarytos teroristinėje grupėje“, – teigia teisėja Sonata Raupėnaitė-Lekarauskienė.
Nuteistasis buvo gavęs ir padegamuosius užtaisus su laikmačiais. Gegužės 9-osios išvakarėse D. Bardadimas viename „IKEA“ parduotuvės skyrių paliko padegamą užtaisą. Šis suveikė anksti kitą rytą, kilo gaisras. Ugnis buvo greitai pastebėta ir neišplito, niekas nenukentėjo.
Tuoj po nusikaltimo kaltinamasis pabėgo į Lenkiją, kur, pateikęs vaizdo medžiagą su nusikaltimo įrodymais, gavo iš užsakovų žadėtą seną BMW automobilį ir 10 tūkst. eurų. Po kelių dienų grįžęs į Lietuvą, jis turėjo pasiimti kitam nusikaltimui skirtus daiktus, sėdo į autobusą ir išvyko į Rygą vykdyti kitų teroro aktų, tačiau ties Panevėžiu buvo sulaikytas ARO pareigūnų.
Pareigūnai nustatė, kad išpuolį „IKEA“ vykdė teroristinė grupė, o nusikaltimams dirigavo Rusijos specialiosios tarnybos. Grupės veikla koordinuota per socialinius tinklus, naudojant užšifruotas žinutes. D. Bardadimas buvo apmokytas, kaip rengti teroro aktus, o nusikaltimus vykdė dar būdamas nepilnametis. Dėl to byla buvo nagrinėjama už uždarų durų.
Prokurorai D. Bardadimui siūlė skirti griežtesnę – 6 metų – laisvės atėmimo bausmę, atsižvelgiant į kiekvieną nusikaltimo epizodą. Tačiau šiandienos nuosprendžio kol kas neskųs.
Teismo sprendimas nuteistąjį – tenkina
„Veika buvo kvalifikuota ne kaip visuotinai pavojingu būdu padarytas turto sunaikinimas – teismas pripažino, kad tai buvo teroro aktas. Kita svarbi aplinkybė: teismo vertinimu, kaltinamasis veikė su Rusijos Federacijos žinia, t. y. karinės žvalgybos tarnybų interesais“, – sako prokuroras Tomas Uldukis.
Nuosprendis tenkina ir nuteistąjį.
„Kiek dabar išreiškė nuomonę, jis nesiruošia skųsti“, – teigia D. Bardadimo advokatė Renata Janušytė.
Pasak advokatės, su teisėsauga ukrainietis bendradarbiavo: pripažino kaltę, padėjo tyrimui ir nuoširdžiai gailėjosi.Tačiau išgirdęs nuosprendį per gynėją komentuoti nenorėjo ir bausmę atliks Lietuvoje.
„Negaliu komentuoti, nes jis nenori teikti jokių paaiškinimų“, – sako R. Janušytė.
Kiek žmonių tiksliai veikė kartu su ukrainiečiu, prokuroras neatskleidžia – ikiteisminis tyrimas Lenkijoje dar nebaigtas. Šiandien teismas D. Bardadimui skyrė 5 metų laisvės atėmimo bausmę, tačiau ją sumažino trečdaliu, nes byla išnagrinėta sutrumpinto įrodymų tyrimo tvarka.
