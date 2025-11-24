 
TV3 naujienos > Lietuva > Kriminalai

Teismas pradeda nagrinėti pažeidėjo nužudymu kaltinamo pasieniečio bylą

2025-11-24 06:25 / šaltinis: ELTA
2025-11-24 06:25

Vilniaus apygardos teismas pirmadienį atvers pažeidėjo nužudymu kaltinamo pasieniečio Karolio Ilgevičiaus baudžiamąją bylą.

Temidė. ELTA / Dainius Labutis

Vilniaus apygardos teismas pirmadienį atvers pažeidėjo nužudymu kaltinamo pasieniečio Karolio Ilgevičiaus baudžiamąją bylą.

0

Šią bylą teismui Generalinė prokuratūra perdavė spalį. 

Valstybės sienos apsaugos tarnybos (VSAT) pareigūnas K. Ilgevičius kaltinamas nužudymu, siekiant sulaikyti teisės pažeidimą darantį asmenį, ir piktnaudžiavimu viršijus tarnybos įgaliojimus.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Ikiteisminio tyrimo duomenimis, praėjusių metų vasarą Šalčininkų rajone, netoli sienos su Baltarusija, VSAT Vilniaus pasienio rinktinės Padvarionių pasienio užkardos pareigūnai gavo užkardos budėtojo pranešimą apie į Lietuvą įskridusius dronus su ryšuliais. VSAT pareigūnai pradėjo vykdyti jų paiešką. Netrukus buvo pastebėtas keliu važiuojantis automobilis, kuris nestojo pasieniečiams jį stabdant. 

Anot teisėsaugos, automobiliui nestojus ir nuvažiavus, pareigūnas K. Ilgevičius, siekdamas sulaikyti galimai teisės pažeidimą darantį asmenį, pats pažeisdamas teisės aktus, kurie reglamentuoja šaunamojo ginklo panaudojimą, iš tarnybinio šaunamojo ginklo iššovė vieną kartą į nuvažiuojantį automobilį, kurio vairuotojas nekėlė tiesioginės grėsmės pareigūnams, eismo saugumui ir žmonėms. 

Paaiškėjo, kad automobilio vairuotojui buvo padarytas mirtinas sužalojimas ir pastarasis įvykio vietoje mirė.

Pasak prokuratūros, tyrimo metu surinkti duomenys leidžia pagrįstai manyti, kad kaltinamajam siekiant sulaikyti teisės pažeidimą darantį asmenį ir jį nužudant viršijus įgaliojimus, buvo padaryta didelė neturtinė žala nukentėjusiesiems, VSAT ir valstybei.

VSAT pareigūnai žada teisme palaikyti kolegą

VSAT sako, kad palaiko savo pareigūną, kuris kaltinamas cigarečių kontrabanda įtarto pažeidėjo nužudymu. Kartu tarnyba teigia, jog teikia kolegai visapusišką pagalbą ir laukia teismo nuosprendžio.

Pasieniečiai, taip pat vadovaujančias pareigas šioje tarnyboje užimantys pareigūnai pirmadienį ketina atvykti į teismo rūmus ir palaikyti teisiamą kolegą. 

„Nelaimingai susiklosčiusioje situacijoje pareigūnas veikė VSAT interesais ir vykdė savo pareigas. Mes tą situaciją matome taip. VSAT pareigūną tikrai palaiko, to įvykio metu jis neturėjo alternatyvių priemonių. Teismas įvertins situaciją“, – Eltai yra sakęs VSAT atstovas Giedrius Mišutis.

Pažeidėjo nužudymu kaltinamas VSAT pareigūnas dabar dirba sistemų stebėjimo operatoriumi toje pačioje pasienio užkardoje.

