 
Kalendorius
Lapkričio 21 d., penktadienis
Vilnius +2°C
Horoskopai
Programos image
Orai
Pranešti naujieną
Paieška
Naujausios
Karas Ukrainoje
Lietuva
Verslas
Užsienis
Gyvenimas
Sportas
Video
Žmonės
Automanas

  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
Komentuoti
0
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Lietuva > Aktualijos

Susirgus advokatui, teismui nepavyko pradėti Visocko bylos nagrinėjimo

2025-11-21 12:27 / šaltinis: ELTA
2025-11-21 12:27

Susirgus vieno iš kaltinamųjų advokatui, Šiaulių apygardos teismui pavyko tęsti Šiaulių mero Artūro Visocko bylos nagrinėjimo ir pradėti liudytojų apklausą.

Artūras Visockas (Teodoras Biliūnas/ BNS nuotr.)

Susirgus vieno iš kaltinamųjų advokatui, Šiaulių apygardos teismui pavyko tęsti Šiaulių mero Artūro Visocko bylos nagrinėjimo ir pradėti liudytojų apklausą.

REKLAMA
0

Per posėdį penktadienį teismas ketino apklausti Šiaulių miesto savivaldybei pavaldžios įmonės „Šiaulių šviesa“ vadovą Tomą Petreikį ir dar vieną liudytoją.

T. Petreikis yra vienas pagrindinių bylos liudytojų.

Paaiškėjus, kad susirgo kito kaltinamojo Danielio Krinickio advokatas Mindaugas Dūda, liudytojų apklausos atidėtos kitam posėdžiui. Jis vyks kitų metų sausio 6 dieną, Eltai pranešė teismo atstovas Vytautas Jončas.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Be kaltinimų piktnaudžiavimu ir pasikėsinimu sukčiauti, galimai neskaidriai organizuojant miesto gatvių apšvietimo įrengimo 1,7 mln. eurų vertės viešąjį pirkimą, Šiaulių miesto vadovas A. Visockas kaltinamas dar ir poveikiu T. Petreikiui kaip liudytojui. 

REKLAMA
REKLAMA

Tyrimo duomenimis, meras galimai siekė, kad šios įmonės vadovas Specialiųjų tyrimų tarnybos (STT) tyrėjams nepasakotų tiesos, o duotų melagingus, su juo suderintus parodymus ir nuslėptų reikšmingą informaciją. 

REKLAMA

ELTA primena, kad Šiaulių apygardos teismui perduota nagrinėti baudžiamoji byla, joje Šiaulių miesto meras A. Visockas ir dar du asmenys kaltinami piktnaudžiavimu ir pasikėsinimu sukčiauti, galimai neskaidriai organizuojant miesto gatvių apšvietimo įrengimo viešąjį pirkimą, kurio vertė – 1,7 mln. eurų.

Specialiųjų tyrimų tarnybos ir prokuratūros tyrimo duomenimis, A. Visockas galimai darė neteisėtą įtaką Šiaulių miesto savivaldybės valdomos įmonės direktoriui ir nuolatinei viešųjų pirkimų komisijai, siekiant imituoti teisėtą bei skaidrią viešųjų pirkimų procedūrą ir sudaryti išskirtines sąlygas privačiai bendrovei laimėti gatvių apšvietimo įrengimo viešąjį pirkimą, finansuojamą pagal Europos Sąjungos fondų 2014–2020 metų veiksmų programą.

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų