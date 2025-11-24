„Ikea“ padegimo byloje ukrainietis pripažintas kaltu dėl terorizmo – siunčiamas už grotų

Vilniaus apygardos teismas pirmadienį Ukrainos piliečiui Daniilui Bardadimui už parduotuvės „Ikea“ padegimą sostinėje skyrė trejų metų ir keturių mėnesių laisvės atėmimo bausmė.
Ši bausmė nuo penkerių metų sumažinta trečdaliu, nes byla išnagrinėta sutrumpinto įrodymų tyrimo tvarka.
Jaunuolis kaltintas teroro aktu, neteisėtu disponavimu sprogmenimis, specialiųjų įgūdžių gavimu bei atvykimu į Lietuvą ir vykimu į Latviją turint tikslą atlikti teroro aktus.
Prokuroras Tomas Uldukis siūlė jam skirti ketverių metų laisvės atėmimo bausmę.
ELTA primena, kad kovą prokuratūra teismui perdavė baudžiamąją bylą, kurioje minėtam Ukrainos piliečiui, veikusiam Rusijos tikslais, pareikšti kaltinimai dėl pernai, gegužės 9 dieną, Vilniuje, prekybos centre „Ikea“, sukelto gaisro.
Bylos duomenimis, pernai gegužės 8 d. D. Bardadimas, įgyvendindamas keletą mėnesių kruopščiai planuotą teroro aktą, viename iš skyrių parduotuvės „Ikea“ skyrių paslėpė padegamąjį mechanizmą su laiko užtaisu, kuris buvo aktyvuotas gegužės 9 d. apie 4 val. ryto. Tiesa į kilusį gaisrą laiku sureagavo prekybos centro darbuotojai, priešgaisrinės apsaugos gelbėjimo tarnybos, tad buvo išvengta visiško „Ikea“ visiško sunaikinimo.
Anot prokuratūros, šią ir kitas nusikalstamas veikas vykdė teroristinė grupė, išpuolį galimai organizavo ir užsakė asmenys, susiję su Rusijos specialiosiomis tarnybomis.
Kaip skelbė prokuratūra, įtariama, kad „Ikea“ padegimu kaltinamas Ukrainos pilietis anksčiau vyko į Lenkiją, kur slapto susitikimo metu įsipareigojo padegti bei susprogdinti prekybos centrus, esančius Lietuvoje bei Latvijoje.
Teisėsaugos duomenimis, D. Bardadimas, rengdamasis įgyvendinti teroristinius aktus, rinko bei perdavinėjo kitiems teroristinės grupės nariams informaciją, svarbią planuojant teroro aktus, analizavo ir tikrino teroristinio akto įgyvendinimo galimybes bei atsitraukimo kelius. Anot prokuratūros, vyras praėjusių metų gegužės 13 d. autobusu išvyko į Rygą, tačiau policijos antiteroristinių operacijų rinktinės „Aro“ pareigūnų buvo sulaikytas prie Panevėžio. Sulaikymo metu buvo rastos ir Rygoje planuotam teroro aktui surengti skirtos priemonės.
Teisėsaugos duomenimis, jaunuoliams už išpuolių vykdymą pažadėta apie 10 tūkst. eurų, o už „Ikea“ padegimą – ir BMW automobilis.
Manoma, kad „Ikea“, kaip taikinys, buvo pasirinkta neatsitiktinai – Rusijai užpuolus Ukrainą, Rusijoje buvo uždaryta 17 šio tinklo parduotuvių, 3-4 gamybos vietos, tai padarė neigiamą įtaką apie 15 tūkst. dirbančiųjų Rusijoje. Be to, „Ikea“ grupė ženkliai prisidėjo prie paramos Ukrainai.
