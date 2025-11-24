Paryžiaus muziejuje atgimė princesė Diana: tokios suknelės Londone vilkėti ji negalėtų

Vaškinės figūros kūrėjai sako, kad Londone tai nebūtų leista.
Gerai atpažįstamas veidas Paryžiaus vaško skulptūrų muziejuje – praėjus beveik 30-čiai metų po tragiškos avarijos, kurioje žuvo princesė Diana, muziejus pristatė itin realistišką jos skulptūrą.
„Po 30-ies metų mums pasirodė natūralu eksponuoti ją, nes mūsų lankytojai vis teiravosi jos“, – teigė Yves Delhommeau.
Muziejuje Diana sužibo vilkinti legendinę, vadinamąją „keršto“ suknelę. Trumpą, juodą vakarinę suknelę Diana pademonstravo 1994-aisiais, kai jos vyras, dabartinis Jungtinės Karalystės karalius Karolis III, per televiziją pripažino išdavęs savo žmoną su kita moterimi.
„Norėjome pavaizduoti ją taip, kaip Londone ji niekada nebūtų pavaizduota – su keršto suknele. Vilkėdama ją ji tiesiog atgimė“, – teigė „Grevin“ vaško muziejaus vadovas.
Karaliaus Karolio III skulptūra šiame muziejuje taip pat eksponuojama, tik kitame kambaryje, šalia Jungtinių Amerikos Valstijų prezidento Donaldo Trumpo.
