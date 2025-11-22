Ignalinos rajone meška įsisuko į kapines: išvartyti kryžiai, žvakės ir paminklai

Daugiau apie tai – TV3 Žiniose.
Kazitiškio seniūnas pasakoja, ko prikrėtė į nedideles Laukstenių kapines Ignalinos rajone, užsukusi rudoji girios plėšrūnė: išvartytos ne tik žvakės – nuverstas kryžius, paminklas. Kad tai ne kokių piktavalių darbas, o meškos, seniūnas sako supratęs tuomet, kai išvydo pėdsakus.
„Pirma mintis buvo, ar toli čia man iki mašinos savo, iškart apsidairiau“, – pasakoja Kazitiškio seniūnas Drąsutis Jelinskas.
Seniūnas sako žinojęs, kad rudoji šiose apylinkėse mėgsta įsisukti į avilius, bet ne kad suviliotų mešką kapinės.
„Kapinės, Lietuvoj, manau, pirmas atvejis, tai tas tikrai buvo keista. Bitės ir kvepia medumi, vašku, tai ir čia, matyt, kažkas panašaus, ji užsuko patikrinti“, – sako D. Jelinskas.
„Tai kiek neįprastas elgesys meškoms, bet šitos kapinės yra visiškai šalia didžiulio miškų masyvo, Ažvinčių girios, tai meškai kaip ir čia arti namų“, – komentuoja medžiotojas Eglūnas Aškelėnas.
Į kiemą meška užsuko bent 6 kartus
O štai vos už kelių kilometrų nuo kapinių gyvenantis Saulius su žmona ramūs nesijaučia. Vyras puikiai prisimena akistatą su plėšrūnu savame kieme. Tąkart rudoji bandė įsisukti į avilius.
„Yra linams senovinis šukuoti kablys, tai kai aš ją susitikau, va taip iškėliau aukštai ranką, tai ji ant 2 kojų atsistojo. Vizualiai gal kokie 300–350 kg“, – susitikimą prisimena Joniškio kaimo gyventojas Saulius.
Šeimininkai skaičiuoja, kad meška mažiausiai šešis kartus buvo užsukusi į kiemą.
„Pirmą kartą tai buvo juokinga, atrodė, kad ta meškutė pamojavo, kai jau pamatėm, kai pušytė nulaužta, kaip tą baidarę išsitempė, tai pagalvojus, kad gyvūnas neprognozuojamas“, – prideda gyventoja Rita.
O ir avilių nuo girios smaližės neapsaugo nei plytos, nei užraktai: „Jinai smūgiuoja, pramuša viršų, pasiekia bites ir puotauja“.
Dabar šeimininkai bites bando saugoti elektriniu piemeniu, specialiais atbaidančiais kvapais, vėjo varpeliais. Saugosi ir patys.
„Ir 112 skambinom, niekas nežino, ką daryti, vaikštom su dujų balionėliais, su varpeliais skambinam“, – pasakoja Rita.
Tiesa, kaip tikina medžiotojas ir gamtos žinovas E. Aškelėnas, rudosios plėšrūnės jau turėjo pasisotinti į valias ir ruošti guolį žiemai. Greičiausiai čia pat, Ažvinčių girioje. Pasak žinovo, lapkričio, gruodžio mėnesiais įmigusi meška įprastai pabunda kovą.
Daugiau apie tai sužinokite aukščiau esančiame vaizdo įraše.