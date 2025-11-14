 
TV3 naujienos > Gyvenimas > Istorijos

Du insultus patyręs Darius pats negali nei vaikščioti, nei valgyti: „Esu palūžęs“

2025-11-14 18:15 / šaltinis: tv3.lt
2025-11-14 18:15

Į „TV Pagalbą“ kreipęsis darbingo amžiaus vyras papasakojo, ką išgyvena patyręs du insultus, kurie visiškai pakeitė jo gyvenimo ritmą. „Esu suparalyžiuotas trejus metus. Buvo antras insultas ir nežinau, ar atlaikyčiau trečią. Aš atsistoju ir krentu. Mama turi būti nuolat su manimi, nes nei valgyti galiu pats, nieko“, – skaudžiais išgyvenimais dalijosi Darius.

Nepavydėtina jauno žmogaus situacija domėjosi gelbėtojas Linas Jakštas.

Operacijos metu ištiko antras insultas

Po antrojo insulto Darius patyrė didelių komplikacijų operacijos metu, mat jis visam laikui prarado galimybę vaikščioti. Jį operuojant smogė antrasis insultas ir visa kairė vyro pusė nuo to laiko yra sukaustyta paralyžiaus. Viską apsunkina dar ir tai, kad jis iš prigimties yra kairiarankis.

Pabudęs po narkozės jis sužinojo, kad daugiau nebegalės vaikščioti. Vyras neslepia, kad jam ypač sunku susitaikyti su tokia lemtimi, kai pro savo namų langą mato žaidžiančius vaikus. Patyręs skaudžių išgyvenimų Darius dar labiau įniko į alkoholį.

Tuo tarpu po pirmojo insulto vyras pasakoja praktiškai buvo atsigavęs ir jau vaikščiojo su alkūniniu ramentu.

„Esu suparalyžiuotas trejus metus. Po antrojo insulto esu palūžęs ir tą alkoholi geriu, bet noriu susitvarkyti. Tarpais tokiais užeina... Po pirmojo namuose viską pasidarydavau pats, o dabar jau nieko negaliu“, – sakė jis.

Po to, kai užklupo ligos, jį paliko ir mergina, tad vienintele atrama tapo jo mama. 

„Kai įvyko tas insultas, išsiskyrėme. Kam aš toks reikalingas? Dar pas mane po to truputį pabuvo ir po to išsiskyrėme“, – graudinosi jis.

Vyro mama pripažįsta, kad namuose dažnai tvyro įtampa. Jaunas žmogus jau trejus metus kenčia negalią, tačiau su tuo susitaikyti tikriausiai nėra įmanoma.

„Sunku labai man ir abiems sunku. Jis šiaip geras vaikas, negaliu sakyti, su savo charakteriu, truputį užsispyręs ir neina susikalbėti. Negėręs toks, bet jeigu jis išgeria, tai jau tada jam dar ir dar, ir dar“, – guodėsi motina. 

Mama jaudinasi, kad ir pačios sveikata vis silpsta, tad ją nuolat ima nerimas, kas prižiūrės sūnų, kai ji to padaryti nebegalės. Abu su mama jie gyvena nedidelėje gyvenvietėje, kuriose žmonės vieni kitus pažįsta, tad beveik visi žino apie vyrą ištikusią bėdą.

Motina sūnui darė meškos paslaugą

Gelbėtojas Linas Jakštas kreipėsi į seniūniją, kad galėtų sužinoti, kokios pagalbos iš jos galėtų sulaukti neįgalumą turintis vyras. Seniūnijos darbuotojai tvirtino, kad šeimai yra padedama kiek tik įmanoma, buvo pasirūpinta stogo perdengimu.

Tačiau seniūnė įžvelgė ir kitą problemą, kuri teigė, kad meškos paslaugą sūnui daro pati mama, kuri gyvena su juo ir perka jam alkoholį.

Seniūnė pasiūlė, kad vyras galėtų būti apgyvendintas globos namuose, kur jis būtų prižiūrimas ir jam suteikiamos visos socialinės paslaugos.

Gerų žinių vyrui turėjo ir L. Jakštas, pasirūpinęs, kad į naujus savo namus vyriškis galėtų vykti komfortabiliau.

Išgirdęs apie šią istoriją įmonės „Pirmas žingsnis“ direktorius ryžtingai nusprendė, kad būtina padėti jaunam vyrui ir kuo labiau jį įkvėpti gyvenimo pokyčiams. Jam atiteko naujausias ir moderniausias neįgaliojo vežimėlis.

Ar priims pasiūlymą Darius keltis į globos namus, o mama gydytis nuo priklausomybės alkoholiui?

VISĄ LAIDĄ ŽIŪRĖKITE ČIA:

Laidą „TV Pagalba“ žiūrėkite kiekvieną darbo dieną 16:30 per TV3 televiziją.

