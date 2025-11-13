Šie ženklai išduoda insultą: mokėkite mintinai

Išeminis insultas įvyksta, kai užblokuojamas arba sumažinamas kraujo tiekimas į dalį smegenų. Dėl to smegenų audiniai negauna deguonies ir maistinių medžiagų, o smegenų ląstelės pradeda mirti per kelias minutes.
Kitas insulto tipas yra hemoraginis insultas. Jis įvyksta, kai kraujagyslė smegenyse trūksta ir sukelia kraujavimą. Kraujas padidina spaudimą smegenų ląstelėms ir jas pažeidžia, rašo mayoclinic.org.
„Mayo Clinic“ gydytojas neurologas Robertas D. Brownas pabrėžia, kad insultas yra kritinis sveikatos sutrikimas ir jam ištikus labai svarbu nedelsiant kreiptis pagalbos. Greitai suteikta medicinė pagalba gali sumažinti smegenų pažeidimus ir kitas insulto komplikacijas.
Insulto simptomai
Jei jūs ar kas nors iš jūsų artimųjų patiria insultą, atkreipkite dėmesį į simptomų atsiradimo laiką. Kai kurie gydymo būdai yra veiksmingiausi, jei taikomi iškart po insulto pradžios.
Insulto simptomai yra:
- Sunkumai kalbant ir suprantant, ką sako kiti. Insultą patyręs žmogus gali būti sutrikęs, nerišliai kalbėti arba nesuprasti kalbos.
- Veido, rankos ar kojos tirpimas, silpnumas ar paralyžius. Tai dažnai pasireiškia tik vienoje kūno pusėje. Asmuo gali pabandyti pakelti abi rankas į viršų. Jei viena ranka krenta žemyn, tai gali būti insulto požymis. Be to, bandant šypsotis, viena burnos pusė gali sukristi.
- Regėjimo sutrikimai vienoje arba abiejose akyse. Asmuo gali staiga pradėti matyti neryškiai arba visiškai nebematyti viena ar abiem akimis. Arba asmuo gali matyti susidvejinusį vaizdą.
- Galvos skausmas. Staigus, stiprus galvos skausmas gali būti insulto simptomas. Kartu su galvos skausmu gali atsirasti vėmimas, galvos svaigimas ir sąmonės sutrikimai.
- Judėjimo sutrikimai. Insulto ištiktas žmogus gali suklupti, prarasti pusiausvyrą ar koordinaciją.
Jei pastebite bet kokius insulto simptomus, net jei jie atsiranda ir išnyksta arba visiškai išnyksta, nedelsdami kreipkitės į gydytoją.
Kaip elgtis įtariant insultą?
Jei įtariate insultą, įsiminkite anglišką žodį „FAST“ ir atlikite šiuos veiksmus:
- Veidas (angl. face). Paprašykite asmens nusišypsoti. Ar viena veido pusė yra sukritusi?
- Rankos (angl. arms). Paprašykite asmens pakelti abi rankas. Ar vienos rankos neišeina išlaikyti pakeltos? Ar vienos rankos nepavyksta pakelti?
- Kalba (angl. speech). Paprašykite asmens pakartoti paprastą frazę. Ar asmens kalba yra nerišli ar skiriasi nuo įprastos?
- Laikas (angl. time). Jei pastebite bet kurį iš šių požymių, nedelsdami kvieskite greitąją pagalbą.
Nelaukite, kol simptomai praeis – reaguokite iškart. Kiekviena minutė yra svarbi. Kuo ilgiau insultas lieka negydytas, tuo didesnė smegenų pažeidimo rizika.
Jei esate su žmogumi, kuris, jūsų manymu, patyrė insultą, atidžiai stebėkite jį, kol lauksite skubios pagalbos.
Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!