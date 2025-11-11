Šiems jauniems Lietuvos žmonėms kyla didesnė insulto rizika: įsidėmėkite

Socialiniame tinkle „Facebook“ Respublikinė Vilniaus universitetinė ligoninė (RVUL) pasidalijo Kraujagyslių chirurgijos skyriaus medicinos gydytojo Kipro Jauniškio atsakymais į tris klausimus apie miego arterijas.
Gydytojas paneigė mitus apie miego arterijų siaurėjimą
Vis dar daug manančių, kad tik senyvo amžiaus žmonės patiria insultą dėl susiaurėjusių miego arterijų, kad jei nepasireiškia jokie simptomai, miego arterijų siaurėjimo gydymo nereikia ar po operacinio miego arterijos gydymo insulto rizikos nebelieka.
Medicinos gydytojas K. Jauniškis sako, kad šie teiginiai – neteisingi ir paaiškina, ką būtina žinoti.
„RVUL Kraujagyslių chirurgijos skyriaus medicinos gydytojas Kipras Jauniškis atsako į tris klausimus apie miego arterijas.
Mitas ar tiesa? Tik senyvo amžiaus žmonės patiria insultą dėl susiaurėjusių miego arterijų.
Paaiškinimas. Nors ir tiesa, kad vyresnio amžiaus žmonėms rizika yra didesnė, miego arterijų susiaurėjimas gali išsivystyti ir jaunesniems žmonėms, ypač tiems, kurie turi padidėjusį kraujospūdį, cholesterolio kiekį, serga cukriniu diabetu arba rūko. Visų šių rizikos veiksnių derinys gali lemti insultą ir jauname amžiuje.
Mitas ar tiesa? Jei nėra jokių simptomų, miego arterijos siaurėjimo gydymas nereikalingas.
Paaiškinimas. Šis teiginys yra mitas. Didelio laipsnio besimptomis vidinės miego arterijos susiaurėjimas yra pavojingas, nes gali sukelti insultą. Dėl to labai svarbu kontroliuoti rizikos veiksnius bei pasitikrinti miego arterijų būklę. Esant mažo laipsnio arterijos susiaurėjimui (iki 50 proc.) ar vidutinio (50–70 proc.) laipsnio susiaurėjimui, net ir nesant simptomų, skiriamas medikamentinis gydymas ir atliekamas reguliarus arterijų stebėjimas. Jei aterosklerozės kontrolė yra sėkminga ir situacija išlieka stabili, ir toliau lieka stebėjimas. Jei liga progresuoja, siekiant išvengti insulto, planuojamas operacinis gydymas.
Mitas ar tiesa? Po operacinio miego arterijos gydymo insulto rizikos nebelieka.
Paaiškinimas. Tai yra mitas. Operacija žymiai sumažina tiek pirmo, tiek pasikartojančio insulto riziką, tačiau jos visiškai nepanaikina. Todėl po operacijos labai svarbu toliau kruopščiai kontroliuoti kraujospūdį, cholesterolio ir cukraus kiekį kraujyje, vengti rūkymo bei tiksliai laikytis gydytojo paskirtų vaistų ir rekomendacijų“, – rašoma Respublikinės Vilniaus universitetinės ligoninės įraše.