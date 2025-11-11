Apie tai – „TV pagalbos“ studijoje diskutuoja paauglių tėvai ir specialistai.
Į studiją atvykusi Jurgita pasakoja, kad ją ištiko šokas, kai moteris sužinojo, jog jos dukra dėl gyvybės kovoja reanimacijoje. Viešnios pasakojimas liudija – elektroninės cigaretės tampa naująja epidemija.
Be sąmonės rasta miške
Jurgita pasakoja, kad dukrai susidėjus su vyresnio amžiaus kompanija, vis dažniau sužinodavo, kad ši veipina (rūko elektroninę cigaretę – red. past.). Įtarimą ėmė kelti ir minimi skysčiai, reikalingi naudojantis elektronine cigarete.
„Ją rado atsitiktiniai praeiviai miškelyje – ji buvo be sąmonės“, – pasakoja Jurgita.
Paauglės mama sako, kad norėdami apsaugoti dukrą jie ėmėsi visų įmanomų veiksmų. Pabudusi reanimacijoje, mergina dar 3 mėnesius praleido narkologiniame skyriuje.
„Dukros organizme rastos net 5-ios ar 6-ios narkotinės medžiagos“, – atvirauja Jurgita.
Į studiją žengęs Andrius pasakoja savo sūnaus istoriją. Vyras prisipažįsta, kad jam pakirto kojas, kai grįžęs namo rado sūnų be sąmonės gulintį lovoje.
„Radau jį nuogą ir be sąmonės. Šalia gulėjo veipas“, – pasakoja Andrius.
Anot vyro, jį apėmė šokas – būdamas išsiskyręs, jis bijojo, kad gali būti apkaltintas vaiko nepriežiūra, todėl bendruoju pagalbos numeriu neskambino.
„Daviau jam gerti daug vandens, jis atgavo sąmonę. Daug kalbėjomės, bet niekas nuo to nepasikeitė“, – sako paauglio tėtis.
Jaunuolių plaučiai prilyginami seniems rūkoriams
Tėčio teigimu, elektroninių cigarečių vartojimas ėmė griauti sūnaus gyvenimą. Iki tol puikiai mokęsis, jis pradėjo tai daryti vis prasčiau, kol galiausiai visai metė mokslus.
„Tapo labai irzlus, nuolat veipino – net naktį prabusdavo kas 30 minučių, nes kitaip negalėjo. Negaliu būti ramus, bijau, kad teks laidoti savo vaiką“, – atvirauja vyras.
Studijoje taip pat svečiavosi Kauno klinikų vadovas profesorius Rimantas Kėvalas ir vaikų bei paauglių psichiatras Linas Slušnys. Specialistai pripažįsta, kad elektroninių cigarečių pandemija šiurpina medikus, tačiau pabrėžia – prie to prisideda ir patys suaugusieji.
„Jūs nepatikėsite, kokius sunkius pacientus man tenka matyti – su plaučių pakenkimais, kokius mano kolegos pulmonologai anksčiau matydavo tik 80–90 metų rūkoriuose, dabar matau 14–15 metų vaikuose. Jie dūsta kaip senukai, netoleruoja fizinio krūvio“, – tikina R. Kėvalas.
Anot R. Kėvalo, šiemet užfiskuotos net 2 paauglių mirtys, kurių priežastimi tapo elektroninės cigaretės.
„Visada atsiranda idiotų suaugusių, kurie elektronines cigaretes duoda savo vaikams“, – sako L. Slušnys.
Kaip kalbėtis su paaugliais apie žalingų įpročių žalą – žiūrėkite laidos „TV pagalba“ epizode.
