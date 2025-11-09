Praeities kadre – garsi Lietuvos laidų vedėja: ar atpažįstate?

Visai neseniai praeities kadru pasidalino ir žinoma TV laidų vedėja. Ar atspėsite, kas ji?
Archyviniame kadre pavaizduota laidų „Pasikalbėkim“ ir „TV pagalba“ vedėja Renata Šakalytė-Jakovleva.
Sugeba sujaudinti
Renata Šakalytė yra žinoma ne tik kaip TV3 laidų „TV Pagalba“ ir „Pasikalbėkim“ vedėja, bet ir ta moteris, kurios balsas ir atvirumas sugeba sujaudinti net ir ne patį jautriausią žmogų.
Dalyvaudama tinklalaidėje „Galiu aš, gali ir tu“, moteris kaip niekad atvirai prakalbo apie lydėjusius sunkumus.
Kai R. Šakalytė sulaukė pilnametystės ir išvyko studijuoti į Vilnių, jaunai merginai atrodė, kad nuo šiol prasidės pats nuostabiausias jos gyvenimo etapas – juk ji bus laisva, nepriklausoma ir galės daryti, ką tik nori. Visgi netrukus studentė suprato, kad teks gerokai pakovoti už savo būvį.
„Buvo dienų, kai aš mėnesį turėjau pragyventi su penkiais litais. Nebuvo pinigų, o seneliai dažniau padėjo maisto produktais, tad buvo labai sunku. Supratau, kad turiu kabintis ir nepasiduoti. Pasitikėjimo savimi man galbūt netrūko, bet visąlaik galvodavau, kad esu per mažai gabi, graži ar protinga“, – pripažino R. Šakalytė.
Pasak laidos viešnios, sunki vaikystė atvedė į tai, kad ji net nemokėjo priimti komplimentų. Sulaukusi gražių žodžių iš priešingos lyties atstovų, Renata galvodavo, kad tai – tik patyčios.
„Santykiai su berniukais buvo tragiški, nes visiškai negalėdavau patikėti tuo, ką jie sako. Jei sakydavo, kad esu graži, galvodavau, kad tai tėra patyčios. Juk daug metų girdėjau, kad esu nevykėle, negraži ar tokia pat kvaila, kaip mano tėvas“, – atviravo laidų vedėja.
Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!