Aistės pasirinkimas nustebino net visko mačiusius: suteikė antrą šansą vyrui, dėl kurio iš jos atėmė vaiką

TV3 laidos „TV Pagalba“ studijoje pora bandė išsiaiškinti, ką daryti toliau.
Aistė yra dvejų vaikų mama – pirmasis vaikas iš pirmosios santuokos, antrasis – dabartinės santuokos su Gyčiu. Jų šeimyninis gyvenimas nebuvo rožėmis klotas. Dėl vis smarkėjančio smurto iš vyro pusės, ji padarė gyvybes išgelbėjusį sprendimą ir kartu su vaikais apsigyveno krizių centre.
Gytis, supratęs, kad prarado visą savo šeimą, nusprendė atlikti gydomąją programą savo pykčiui suvaldyti.
Tačiau dabar Aistė nusprendė duoti mylimajam antrąjį šansą. Tai išgirdusios tarnybos kalba apie antrojo Aistės vaiko atėmimą laikinai globai.
Nors moteris teigia, kad myli savo vaikus, bet ji negalėtų palikti Gyčio, jeigu būtų iškelta tokia sąlyga. Tokią laidos vedėjos Renatos Šakalytės iškeltą hipotezę net nurėždama trejais žodžiais: „tikrai šitaip nebus“.
Trūkstama šeimos dalis
Paklausta, kaip dabar atrodo kasdienis šeimyninis gyvenimas, jauna mama atsakė, kad visiems trūksta ketvirtojo šeimos nario – atimtojo vyresniojo sūnaus.
„Naktį norisi verkti, būna, kad atsikeliu daug anksčiau nei žadintuvas“, – pasakojo Aistė.
Aistė krizių centre jau yra gyvenusi anksčiau. Pasak jos, ten su gyventojais „elgiasi kaip su vergais“. Todėl ji ir atsisakė, kol vyks tyrimas dėl Gyčio keliamo smurto, kartu su abejais vaikais ten gyventi, ir buvo priversta atiduoti sūnų laikinai globai.
Kaip buvo išsiaiškinta, Aistei ir Gyčiui buvo pasiūlyti trys keliai: dvejais iš jų mama būtų išsaugojusi savo vaikus. Bet pasirinko trečiąjį, kuris iškėlė vyro svarbą savo gyvenime. Dabar tarnybos vėl yra suklusiusios, nes tarsi ant pjedestalo stovi ta pati situacija – skirtis su Gyčiu arba prarasti antrąjį vaiką.
Renatos paklausta, kodėl kritinėse situacijose ji renkasi Gytį, Aistė apėjo klausimą:
„Aš būčiau grįžusi, jeigu krizių centre darbuotojai elgtųsi kaip žmonės“, – pro ašaras kalbėjo jauna mama, visą kaltę suversdama tarnyboms.
Kas dar paaiškės, susitikus mylimiesiems? Ar Gytis yra pasiruošęs visam laikui pasikeisti?
Atsakymus į šiuos klausimus sužinokite aukščiau esančiame vaizdo įraše.
VISĄ LAIDĄ ŽIŪRĖKITE ČIA:
Laidą „TV Pagalba“ žiūrėkite kiekvieną darbo dieną 16:30 per TV3 televiziją.
Straipsnis parengtas pagal TV3 televizijos laidą „TV Pagalba“.