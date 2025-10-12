Kalendorius
TV3 naujienos > Gyvenimas

To, kaip dėl žiebtuvėlio su juo pasielgė Jūratė, Irmantas niekaip nepamirš: naktį teko praleisti lauko tualete

2025-10-12 14:45 / šaltinis: TV3 laida „TV pagalba“ / aut.
Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
šaltinis: TV3 laida „TV pagalba“ aut.
2025-10-12 14:45

Vyras piktinasi sugyventinės elgesiu – nors pats moka už nuomą, naktį jam teko praleisti lauko tualete, nes mylimoji Jūratė supyko dėl paprasčiausio žiebtuvėlio. Laidos „TV Pagalba“ gelbėtoja Gerda skuba padėti vyrui išspręsti santykių dilemą.

0

Irmantas gelbėtojai Gerdai skundžiasi, kad apmoka visus gyvenimo kaštus, tačiau vis tiek yra išvaromas iš namų.

„Grįžo su dviračiu ir apie 11:30 vakaro mane išvijo iš namų. Užsirakino ir sako: „Man po***i“, – pasakoja vyras.

Gelbėtoja teiraujasi, kas nutiko, kad moteris nusprendė išvyti Irmantą iš jo paties nuomojamų namų.

„Išvijo, nors viską apmokėjau – nuomą, dujas, maistą. Prašė žiebtuvėlio, o aš jo neturėjau, tai praskėlė man galvą. Naktį praleidau laukiniame tuolete“, – nusiėmęs kepurę ir parodydamas žaizdą pasakoja Irmantas.

Pasak vyro, tai – ne vienintelė problema, su kuria jis šiuo metu susiduria. Anot jo, iš įkalinimo įstaigos neseniai grįžęs pažįstamas grasina padegti jų namus.

„Sakė ateis ir padegs namą. Puola mane dėl kažkokios skolos, bet aš jam nieko nesu skolingas“, – tvirtina vyriškis.

Irmantas – visiškoje neviltyje. Jis prašo Jūratės bent jau grąžinti namuose esančius, jam priklausančius daiktus. Gelbėtoja Gerda kartu su vyru beldžiasi į langus ir stengiasi suminkštinti Jūratės širdį.

Ar pavyks gelbėtojai Gerdai sutaikyti mylimuosius – sužinosite laidos „TV Pagalba“ epizode.

VISĄ LAIDĄ ŽIŪRĖKITE ČIA:

Laidą „TV Pagalba“ žiūrėkite kiekvieną darbo dieną 16:30 per TV3 televiziją.

Straipsnis parengtas pagal TV3 televizijos laidą „TV Pagalba“.

