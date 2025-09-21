Ši namo dalis – šeimininko vizitinė kortelė: pasakė, į ką atkreipti dėmesį renkantis fasadą

„Statybų gido“ tinklalaidės epizode nuspręsta panagrinėti, kokie fasadų apdailos sprendimai dabar statybose yra dažniausi, kuo jie vieni nuo kitų skiriasi, kokios jų stipriosios ir silpnosios pusės.
Ekspertai pateikia svarbiausius aspektus, renkantis fasadą.
Ko vertėtų vengti
Anot „Capital architektai“ vadovo, direktoriaus Vladislavo Gžybovkio, pirmasis aspektas, į kurį reikia atkreipti dėmesį, yra kaina. Svarbu iš anksto nuspręsti, kokį biudžetą galima skirti fasadui. Ekspertas pataria fasadui skirti pakankamai lėšų ir nesistengti taupyti, kadangi tai yra ilgalaikis sprendimas. Verčiau taupyti kitose namo projekto vietose.
Renkantis namo fasadą, taip pat reikėtų atsižvelgti į vietovę, kurioje planuojama statyba.
„Jeigu šalia yra miškai, medžiai, tai galbūt balto dekoro nereikėtų planuoti architektūroje“, – dalijasi ekspertas.
Paklausus, kokį fasadą savo namuose rinktųsi statytojas, NT brokeris Arūnas Adamonis ir „Capital architektai“ vadovas Vladislavas Gžybovkis, pašnekovai pateikia skirtingas, bet argumentuotas įžvalgas.
Kombinuotas ir vientisas fasadas
V. Gžybovkis išskiria fasadines plokštes kaip pagrindinę medžiagą, kurią rinktųsi šiuo metu įsirengiant fasadą. Moderniajai architektūrai jis svarstytų kombinuoto fasado sprendimus – degintą medieną arba klinkerį.
Tuo tarpu A. Adamonis pasirinktų vientisą fasadą.
„Man patinka, kai daiktas nesikeičia. Nemėgstu išsišokančių detalių – verčiau rinkčiausi kitokią terasą, o stogą ir sienas dažniausiai stengiamės suvienodinti. Nemėgstu margumo, ypač žiūrint iš perspektyvos, jei ateityje tektų namą parduoti“, – teigia A. Adamonis.
Pašnekovai tęsia pokalbį ir atskleidžia, kokias klaidas dažniausiai daro namą įsirengiantys žmonės.
Klaidos, kurių vertėtų vengti
Anot specialistų, reikėtų vengti abejingumo, skubėjimo kuo greičiau užbaigti procesą arba noro leisti statybininkams priimti sprendimus neatsižvelgiant į savo lūkesčius. Svarbu aiškiai iškomunikuoti projektuotojui, ko tikimasi.
„Iš karto galima visko nedaryti – pavyzdžiui, stoginę automobiliui ar terasą galima suplanuoti vėliau, net ir po metų, – bet svarbiausia turėti vientisą, kompleksiškai apgalvotą sprendinį“, – teigia A. Adamonis.
Didžiausia klaida, anot eksperto A. Adamonio, – kai projektas paimamas iš architektų, tačiau nesikonsultuojama dėl tolimesnio jo įgyvendinimo ar užbaigimo.
