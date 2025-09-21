3 paras likimo valioje palikta neįgali moteris šaukiasi pagalbos: sugyventinis nustojo ja rūpintis

Moteriai į pagalbą atvyko laidos „TV Pagalba“ gelbėtoja Gerda.
Vieną dieną stagiai ištikus vaikščiojimo negaliai, moteris tapo priklausoma nuo savo vyro. Neįgalioji atvirauja, kad negali visiškai vaikščioti jau 4 metus dėl ligų, kurias patiria.
„Aš turiu daug ligų“, – dalijasi moteris.
Anot pašnekovės, santykiuose viskas klostėsi puikiai, iki kol ji tapo neįgali.
„Kai atsiguliau į lovą, jam viskas tapo žalia šviesa, jis kur nori ten eina, ką nori tą daro“, – pasakoja moteris.
Iš pradžių vyras laikėsi, ištikus nelaimei rūpinosi savo žmona, bet po kurio laiko pavargo ir nustojo rūpintis namų ruošos darbais bei neįgalia moterimi. Anot pašnekovės, vyras pasikeitė, tą pastebėjo ir darbdaviai.
„Išėjo pirmadienį, o grižo tik trečiadienį, man nei valgyti, nei gerti nebuvo ko“, – jautriai pasakoja moteris.
Anot moters, gyvenančios su negalia, jos sugyventinis ją paliko net trims paroms be būtiniausių žmogui reikalingų dalykų – tarp jų ir galimybės atlikti gamtinius reikalus. Ji pasakoja, kad įprastai šlapinasi į kibirą, tačiau vyrui dingus ilgesniam laikui, kibiras prisipildė, o pagalbos nebuvo kam suteikti – ji liko visiškai viena.
Moteris prašo pagalbos – padėti sustabdyti vyro savivaliavimą. Ji įvardija vieną iš galimų veiksmų: apsilankyti pas vyro brolį ir iš jo namų išprašyti moterį, kuri, anot jos, siekia tik pinigų ir skatina vyrą elgtis neatsakingai.
Ar pavyks užkirsti kelią vyro pagundoms, pamatykite vaizdo įraše, esančiame straipsnio pradžioje.
