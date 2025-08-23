Masiškai plinta šiurpi voverių liga: verčia krūpčioti

Voverės, nusėtos dideliais pūliniais, buvo pastebėtos JAV kiemuose. Socialinių tinklų „X“ ir „Reddit“ vartotojai bando išsiaiškinti, kas nutiko šiems gyvūnams.
Pranešimai apie keistai atrodančias voveres pasirodė dar 2023 m. Gyventojai savo kiemuose ėmė fotografuoti paprastąsias pilkąsias voveres, kurių kūnai buvo nusėti pūliniais.
Liudininkai fiksavo pūliais užpildytus darinius, kurie dengė didžiąją dalį gyvūnų kūno – nuo galvos ir akių iki kojų, pėdų bei lytinių organų.
Nors kai kurie socialinių tinklų vartotojai spėja, kad tai – voverių raupai, retas virusas, JAV dažniausiai pažeidžiantis raudonąsias voveres, kiti nurodo, jog greičiausiai kalbama apie voverių fibromatozę.
Šią ligą sukelia kitas virusas, dėl kurio atsiranda karpų pavidalo dariniai. Jie gali užpūliuoti, tačiau paprastai laikui bėgant išnyksta savaime. Liga dažniausiai pasitaiko pilkosioms voverėms JAV.
Laukinių gyvūnų specialistai pabrėžia, kad namų savininkai, savo kiemuose įrengiantys paukščių lesyklas, gali netyčia prisidėti prie ligos plitimo visoje Šiaurės Amerikoje.
Fibromatozė atrodo bauginančiai, tačiau tai – įprasta odos liga tarp pilkųjų voverių. Ją sukelia leporipoksvirusas, plintantis per tiesioginį kontaktą – per žaizdas ar seiles, panašiai kaip herpesas tarp žmonių.
Liga sukelia pūlinių atsiradimą. Jie gali trūkti ir išskirti skaidrų skystį, primenantį atvirą žaizdą.
Nors virusas nepavojingas žmonėms ar kitiems gyvūnams, pvz., šunims ar paukščiams, raginama nesiliesti prie sergančių voverių ir nebandyti joms padėti.
Pasak ekspertės Shevenell Webb, nors pūliai atrodo grėsmingai, jie dažniausiai pranyksta be gydymo ir retai būna mirtini. Vis dėlto sunkiais atvejais liga gali pažeisti vidaus organus, tuomet gyvūnas žūsta.
Naujausių atvejų užfiksuota ir šią vasarą – jie internete paskelbti vos prieš kelias savaites. Vienas „Reddit“ vartotojas liepos 31 d. rašė: „Iš pradžių maniau, kad ji kažką ėda iš mano lesyklos, bet paskui supratau, jog ant veido matyti didelis pūlinys.“
Gyvūnų apsaugos pareigūnai pažymi, kad užsikrėtusių voverių vasarą pastebima dažniau, nes jos aktyviau ieško maisto, ypač kiemuose, kur stovi paukščių lesyklos.
Žmonės turėtų užsikrėtusias voveres palikti ramybėje
Ekspertė aiškina, kad fibromatoze sergančios voverės gali palikti seilių ant nesuėsto lesalo. Tą lesalą suradusios sveikos voverės gali užsikrėsti virusu.
Kol kas specialistai dar nėra galutinai patvirtinę, ar nauji atvejai – fibromatozės, ar voverių raupų (SQPV). Tačiau tikimybė, kad pastarasis virusas plinta JAV, laikoma maža.
SQPV – sisteminė liga, dažnai baigianti raudonųjų voverių mirtimi. Ji labiau paplitusi Jungtinėje Karalystėje, kur raudonųjų voverių yra gerokai daugiau nei Šiaurės Amerikoje.
Panaši liga, anksčiau paveikusi triušius JAV Vidurio Vakaruose, paskatino socialinių tinklų vartotojus diskutuoti, ar būtų humaniška eutanazuoti sergančius gyvūnus.
Vis dėlto, kaip pabrėžia gamtosaugininkai, žmonės turėtų palikti fibromatoze užsikrėtusias voveres ramybėje.
