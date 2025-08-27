Dėl Energetikos ministerijos vadovo posto Žemaitaitis planuoja kalbėti ir su Vaičiūnu

„Dėl energetikos ministerijos, matyt, reikės kalbėti ir su prezidentu, ir su pačiu Ž. Vaičiūnu, nes kiek aš ten turiu informacijos, Ž. Vaičiūnas visiškai atsiribojo nuo Sauliaus Skvernelio ir nuo partijos“, – trečiadienį „Žinių radijui“ sakė R. Žemaitaitis.
ELTA primena, kad anksčiau prezidentas yra užsiminęs, jog demokratų „Vardan Lietuvos“ į energetikos ministrus deleguotas Ž. Vaičiūnas galėtų likti dabartiniame poste net ir pasikeitus valdančiosios koalicijos partneriams. Vis dėlto, naujoji premjerė I. Ruginienė Ž. Vaičiūno likimo Vyriausybėje kol kas neatskleidžia.
