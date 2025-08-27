Kalendorius
Rugpjūčio 27 d., trečiadienis
Vilnius +16°C
Horoskopai
Programos image
Orai
Pranešti naujieną
Paieška

Naujausios

Karas Ukrainoje

Lietuva

Verslas

Užsienis

Gyvenimas

Sportas

Video

Žmonės

Automanas

Mano naujienos

  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
Komentuoti
7
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Lietuva > Aktualijos

Dėl Energetikos ministerijos vadovo posto Žemaitaitis planuoja kalbėti ir su Vaičiūnu

2025-08-27 08:28 / šaltinis: ELTA
2025-08-27 08:28

Po koalicinių derybų „Nemuno aušrai“ gavus anksčiau demokratams priklausiusią Energetikos ministeriją, dėl kandidatų į jos vadovus planuojama kalbėti ir su laikinuoju ministru Žygimantu Vaičiūnu, sako „aušriečių“ lyderis Remigijus Žemaitaitis

Seimo plenariniame posėdyje balsavimas dėl premjerės kandidatūros (nuotr. Roberto Riabovo)

Po koalicinių derybų „Nemuno aušrai“ gavus anksčiau demokratams priklausiusią Energetikos ministeriją, dėl kandidatų į jos vadovus planuojama kalbėti ir su laikinuoju ministru Žygimantu Vaičiūnu, sako „aušriečių“ lyderis Remigijus Žemaitaitis

REKLAMA
7

„Dėl energetikos ministerijos, matyt, reikės kalbėti ir su prezidentu, ir su pačiu Ž. Vaičiūnu, nes kiek aš ten turiu informacijos, Ž. Vaičiūnas visiškai atsiribojo nuo Sauliaus Skvernelio ir nuo partijos“, – trečiadienį „Žinių radijui“ sakė R. Žemaitaitis. 

ELTA primena, kad anksčiau prezidentas yra užsiminęs, jog demokratų „Vardan Lietuvos“ į energetikos ministrus deleguotas Ž. Vaičiūnas galėtų likti dabartiniame poste net ir pasikeitus valdančiosios koalicijos partneriams. Vis dėlto, naujoji premjerė I. Ruginienė Ž. Vaičiūno likimo Vyriausybėje kol kas neatskleidžia. 

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų