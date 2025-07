Lietuviai vaistinėse masiškai šluoja šias prekes: paaiškino, kodėl ir kam

„Camelia“ vaistininkė Kristina Kurtinaitytė-Jančiukienė teigė, kad vasarą pacientai rečiau lankosi vaistinėse, tačiau dažniau skundžiasi sezoninėmis problemomis, tokiomis kaip alergijos, kraujospūdžio ir virškinimo sutrikimai, infekcijos bei įvairios traumos.

„Vasarą pacientai įprastai rečiau lankosi vaistinėse, nei žiemos metu. Šiltuoju metų sezonu dažniausiai skundžiamasi įvairiomis alergijomis, įskaitant odos reakcijas, alerginį rinitą, gerklės perštėjimą.

Karštesniais vasaros periodais susiduriama ir su kraujospūdžio sutrikimais, ypač padidėjusiu kraujo spaudimu, galvos svaigimu. Vasarą padažnėja ir virškinimo sutrikimų, apsinuodijimų, pacientai taip pat daugiau kreipiasi dėl grybelio sukeltų infekcijų. Nemaža dalis vaistinės klientų kreipiasi ir susižeidę: įsipjovę, nusibrozdinę, patyrę susimušimus“, – įvardijo ji.

Pacientai perka dažniau nereceptinius vaistus

Pasak specialistės, vasarą pacientai dažniau perka nereceptinius vaistus nuo alergijos ir preparatus venų bei kraujotakos sutrikimams gydyti.

„Kalbant apie vaistus, vasarą pacientai dažniau dairosi nereceptinių vaistų nuo alergijos, pavyzdžiui, su bilastinu, klemastinu, loratadinu, cetirizino dihidrohchloridu ar kitomis veikliosiomis medžiagomis.

Taip pat šiltuoju metų sezonu dažniau įsigyjami venų nepakankamumui ir kraujotakos gerinimui skirti preparatai su heparino natrio druska, diosminu, flavonoidų frakcija ir panašiai“, – rašė „Camelia“ vaistininkė.

K. Kurtinaitytė-Jančiukienė patvirtino, kad pirkinių krepšeliuose dažniau atsiduria priemonės nuo grybelio, įskaitant nagų lakus, gelius, purškiklius ir kt. Taip pat dažniau įsigyjamos pleistrai, antiseptinės priemonės odai, priemonės su joduotu povidonu, vandenilio peroksidu.

Ji taip pat pastebėjo, kad vasaros sezonu yra stebimas išaugęs mineralų, tokių kaip magnis, kalis, kalcis, geležis, poreikis. Pacientai maisto papildus įsigyja ne tik kapsulėmis, bet ir vandenyje tirpia forma, taip pat tiesiogiai vartojama forma – milteliais ar vieno gurkšnio gėrimais. Vasarą yra aktualūs maisto papildai plaukams, nagams ir odai su kolagenu, cinku, selenu, hialurono rūgštimi, vitaminu E, biotinu ar folio rūgštimi.

„Gintarinės vaistinės“ vaistininkė Gabrielė Kripaitytė-Afanasjevienė atkreipė dėmesį, kad vasara sukelia specifinių sveikatos problemų, todėl gyventojai dažniau kreipiasi į vaistininkus dėl apsaugos nuo saulės priemonių, virškinimo gerinimo vaistų, elektrolitų tirpalų bei priemonių nuo vabzdžių įkandimų ir alergijų.

„Vasaros sezonas išryškina specifines sveikatos problemas, dėl kurių į vaistininkus gyventojai kreipiasi dažniau nei įprastai.

Šiltuoju metų laiku populiariausi preparatai – apsaugos nuo saulės priemonės, vaistai virškinimui gerinti, elektrolitų tirpalai, taip pat priemonės nuo vabzdžių įkandimų ir alerginių reakcijų“, – akcentavo specialistė.

Viena didžiausių vasaros bėdų – virškinimo sutrikimai

Anot G. Kripaitytės-Afanasjevienės, viena dažniausių vasaros bėdų yra virškinimo sutrikimai. Karštyje greičiau genda maistas, dažniau pamirštama rankų higiena, o užterštas vanduo ar netinkamai apdoroti produktai gali sukelti žarnyno infekcijas, pasireiškiančias viduriavimu, vėmimu ar karščiavimu. Tokiais atvejais organizmas netenka ne tik skysčių, bet ir svarbių mineralų, tokiu atveju elektrolitų tirpalai tampa itin svarbūs.

Tiesa, „Gintarinės vaistinės“ vaistininkė pasisakė, kad dažnai yra kreipiamasi dėl saulės nudegimų – žmonės ieško raminamųjų priemonių ir patikimos apsaugos nuo saulės. Vasaros mėnesiais padaugėja ir odos problemų: prakaitavimas, aktyvus laisvalaikis, vabzdžių įkandimai ar stiprus saulės poveikis neretai sukelia niežulį, bėrimus, paraudimus.

Dėl to didėja poreikis antihistamininiams vaistams, niežulį malšinantiems tepalams bei repelentams. Ji taip pat pabrėžė, jog keliaujant dažnai žmonėms prireikia pagalbos ir dėl temperatūros pokyčių, mitybos pasikeitimų ar kontakto su naujomis aplinkos sąlygomis.

Dažniau yra įsigyjami vaistai nuo skausmo, karščiavimo, infekcijų ar virškinimo sutrikimų: „Pastebime, kad žmonės aktyviau domisi tuo, ką būtina turėti kelioninėje vaistinėlėje – ir tai sveikintina, nes vasarą sveikatos iššūkiai dažnai ištinka netikėtai. Būti pasiruošus – reiškia pasirūpinti savo sveikata iš anksto“, – teigė G. Kripaitytė-Afanasjevienė.

Kur kas dažniau ieškoma priemonių nuo saulės

„Eurovaistinės“ vaistininkė Elvyra Ramaškienė taip pat komentavo, kad praūžus pirmiesiems vasaros karščiams ir saulėtoms dienoms, žmonės vaistinėse kur kas dažniau ieškojo priemonių nuo saulės su SPF apsauga. Tiems, kurie pamiršo pasirūpinti oda iš anksto, dažnai prireikdavo ir priemonių po nudegimų saulėje.

Tokiais atvejais jų vaistinė rekomenduodavo rinktis produktus, kurių sudėtyje yra pantenolio, alavijų ar kitų sudirgusią odą raminančių medžiagų. Be to, daugiau laiko gamtoje praleidžiantys žmonės, pasirodo, dažnai ieško priemonių nuo vabzdžių įkandimų bei nereceptinių vaistų nuo sezoninės alergijos.

Vasarą taip pat neišnyksta ir peršalimo ligos, anot specialistės. Nors sergamumas kiek mažesnis nei šaltuoju sezonu, žmonės vis dar kreipiasi dėl gerklės skausmo, slogos, kosulio ar pakilusios temperatūros. Tokiais atvejais aktualūs įvairūs nereceptiniai vaistai, padedantys malšinti peršalimo simptomus.

„Eurovaistinės“ vaistininkė, kaip ir kitos specialistės, taip pat akcentavo, kad vasarą žmonės dažniau susiduria su virškinimo sutrikimais – viduriavimu ar skrandžio negalavimais, kuriuos gali sukelti mitybos pokyčiai kelionių metu, netinkamai paruoštas maistas ar netinkamos jo laikymo sąlygos karštyje ar gamtoje. Dėl šių priežasčių dažniau teiraujamasi preparatų, padedančių palaikyti virškinimo sistemos veiklą.

Kodėl ir nuo ko yra susergama vasaros metu?

Naujienų portalas tv3.lt primena, kad šeimos gydytojas Valerijus Morozovas anskčiau dar teigė, kad žmonės vasaros metu suserga ne nuo orų, o dėl virusų ir savo neatsakingo elgesio, kai organizmas yra nepasiruošęs oro pokyčių sukeltam stresui.

„Nuo orų žmonės nesuserga, orai čia yra visiškai nieko dėti, ne jie sukelia ligas. Jeigu kalbame apie peršalimus, karščiavimus, sezonines ligas, tai dažniausiai jas sukelia virusai. Yra virusai, kurie būdingi žiemai, yra virusai, kurie būdingi vasarai.

Ir šiais atvejais tai yra žmonių nepasiruošimas tam stresui, kurį sukelia permainingi orai, ir neatsakingas elgesys. Tada neatsargus elgesys, per didelis atsipalaidavimas, turbūt, ir sukelia ligas“, – kalbėjo jis.

Specialistas paaiškino, kad virusų yra visais metų laikais, tad manyti, jog jie plinta tik žiemą – klaidinga. Skirtumas tas, kad žiemą virusai būna intensyvesni ir agresyvesni, pavyzdžiui, gripas, kuriam netgi yra skiepai, o ligos eiga dažnai būna sunkesnė.

Tuo metu vasarą dažniausiai plinta enterovirusai – jie gali pasireikšti odos bėrimais, gerklės skausmu ar tiesiog karščiavimu be papildomų simptomų. Be to, vasarą cirkuliuoja ir tam tikros koronaviruso atmainos bei kiti sezoniniai „vasariniai“ virusai, kuriais žmonės apsikeičia šiltesniu metų laiku

Staigus perėjimas nuo karščio į stipriai atvėsintą orą automobilyje, kaip ir kiti neatsakingo elgesio vasarą pavyzdžiai, gali padidinti peršalimo ar kitų sveikatos problemų riziką.