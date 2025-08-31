Nenustebkite dėl eilių parduotuvėse: štai kodėl šiandien čia plūs pirkėjai

Prekybininkai dalijosi, kad su draudimu pardavinėti alkoholį lietuviai jau yra susipažinę ir susitaikę, todėl nesklandumų prekybos tinkluose Rugsėjo 1-ąją beveik nekyla.
Visgi jie pastebi, kad sunkiausia šias taisykles yra suvokti užsieniečiams, todėl kartais darbuotojams tenka su jais aiškintis.
Kadangi toks apribojimas taikomas jau ne pirmus metus, pirkėjai jau žino, kad norėdami įsigyti alkoholio, tai turi padaryti iš anksto. Būtent todėl, rugpjūčio 31 d. neretai parduotuvėse galima pamatyti padidėjusius pirkėjų srautus, o kartais gali tekti stovėti eilėse.
Taip pat prekybos tinklų atstovai pastebi ir kintančias tendencijas – vis daugiau žmonių renkasi alkoholinių gėrimų alternatyvas.
Prieš rudens pradžią išauga pardavimai
Prekybos tinklo „Iki“ Komunikacijos vadovė Gintarė Kitovė pasidalijo, kad kiekvienais metais prieš rugsėjo pradžią alkoholinių gėrimų pardavimai išauga.
Visgi, kiek tiksliai procentų alkoholio pardavimai išauga rugpjūčio 31 d. G. Kitovė įvardyti negalėjo, nes pasak jos, tai priklauso ir nuo, kurią savaitės dieną yra Rugsėjo 1-oji.
Pavyzdžiui šiemet Rugsėjo 1-oji yra pirmadienis, o tai reiškia, kad alkoholio nebus galima lengvai nusipirkti ir rugpjūčio 31 d., nes tai yra sekmadienis.
„Norėčiau pridurti ir priminti, kad ne tik pirmadienį gėrimai bus neparduodami. Rugpjūčio 31 yra sekmadienis, tad gėrimais, kaip ir kiekvieną sekmadienį, bus prekiaujama iki 15 valandos“, – komentavo „Iki“ atstovė.
„Norfos“ atstovas spaudai Darius Ryliškis pažymėjo, kad visų rūšių alkoholinių gėrimų pardavimai rugpjūčio mėn. 31 d. išauga nežymiai, apie 5–10 proc., lyginant su įprastine diena.
Tuo metu „Maxima LT“ Komunikacijos ir korporatyvinių ryšių departamento laikinoji direktorė Snieguolė Valiaugaitė pastebėjo, kad 2021–2023 metų duomenimis, kuomet paskutinė rugpjūčio diena buvo darbo diena, pirkėjai įsigijo 37 proc. daugiau alkoholinių gėrimų nei įprastai.
Taip pat ji nurodė, kad prieš šią šventę padidėja paklausa stipriems alkoholiniams gėrimams, taip pat vynui, putojančiam vynui bei alui.
Trikdo tik užsieniečius
„Lidl Lietuva“ viešųjų ryšių vadovė Lina Skersytė dalijosi, kad pirkėjams alkoholio prekybos ribojimas Rugsėjo 1-ąją jau yra įprastas, todėl mėginimų pirkti alkoholį tuo metu primiršus ribojimus, jau praktiškai nebepasitaiko.
„Ši tvarka pirkėjams jau yra gerai žinoma, todėl papildomų klausimų apsiperkant nebekyla.
Nepaisant to, kad informacija ir yra žinoma, pirkėjų patogumui šią dieną greta alkoholinių gėrimų skyriaus „Lidl“ parduotuvėse bus galima išvysti informacinius ženklus, kurie pirkėjams primins, jog rugsėjo 1-ąją alkoholiniais gėrimais nėra prekiaujama“, – pabrėžė prekybos tinklo atstovė.
Jai paantrino ir G. Kitovė, kuri pasidalijo, kad pirkėjai apie draudimus tikrai žino, tačiau kartais gali pasitaikyti nustebusių, bet ne todėl, kad nežinotų, o todėl, kad kartais net nepastebi, kad metai apsisuko ir vėl prasidėjo rugsėjis.
Taip pat, anot jos, pasitaiko, kad pirkėjai, kurie neturi į mokyklą suruošiamų vaikų, pamiršta, kad jau rugsėjo pirmoji ir parduotuvėje nustemba.
„Tačiau jokių probleminių situacijų dėl to tikrai nekyla. Jei ir pasiims nuo lentynos ir nusineš iki kasos, šių prekių vis tiek tikrai neįsigis, kasos to padaryti neleis“, – dalijosi G. Kitovė.
Visgi ši tvarka nėra gerai žinoma iš užsienio atvykusiems pirkėjams, todėl prie alkoholio lentynų „Iki“ parduotuvėse yra pakabinami plakatai lietuvių ir anglų kalbomis, kurie primena apie tai, kad alkoholiu šią dieną neprekiaujama.
D. Ryliškis pasidalijo, kad prekybos tinklo „Norfa“ parduotuvėse yra pasitelkiami įvairūs metodai, primenantys, kad alkoholis tuo metu yra neparduodamas.
„Mes primename apie šią tvarką, yra plakatai prie kasų ir prie alkoholio skyriaus. Parduotuvės individualiai gali imtis ir kitokių priemonių: pamažinti apšvietimą tuose skyriuose, patamsinti tą skyrių“, – nurodė jis.
Vis dažniau renkasi nealkoholinius gėrimus
„Lidl“ atstovė įvardijo pastebinti tendencijas, kad žmonės vis dažniau renkasi nealkoholinius gėrimus.
„Mūsų duomenys rodo, kad per pastaruosius kelerius metus nealkoholinių gėrimų pardavimai nuosekliai auga.
Pavyzdžiui, 2024 metais nealkoholinio alaus pardavimai šoktelėjo net 29 procentais. Stebime, kad nealkoholines gėrimų alternatyvas pirkėjai renkasi ne tik kasdienai, bet ir progoms“, – komentavo L. Skersytė.
Anot jos, remiantis „Lidl“ duomenimis, šiemet Velykų savaitę gėrimų be alkoholio buvo parduota net pusantro karto daugiau nei pernai.
„Tai rodo, kad nealkoholiniai gėrimai tampa vis svarbesne šventinio stalo dalimi – tiek šeimos šventėms, tiek draugų susibūrimams. Pastebime, kad klientai vis dažniau ieško sprendimų, kurie tiktų visiems svečiams.
Be to, šventiniu laikotarpiu dažnesni ir keliavimai automobiliu, todėl dalis pirkėjų sąmoningai renkasi alternatyvas be alkoholio“, – pabrėžė ji.
Anot „Lidl“ atstovės, praėjusiais metais Kalėdų savaitę taip pat buvo fiksuotas nealkoholinių gėrimų pardavimų augimas – lyginant su 2023 metais šios prekių kategorijos produktų buvo parduota penktadaliu daugiau. Būtent todėl L. Skersytė mano, kad ir Rugsėjo 1-ąją pirkėjai vis dažniau švęs su nealkoholiniais gėrimais.
„Galima daryti prielaidą, kad ir rugsėjo 1-osios šventę daugelis paminės atsigaivindami nealkoholinėmis gėrimų alternatyvomis“, – nurodė ji.
G. Kitovė taip pat pabrėžė, kad nealkoholinės alternatyvos populiarėja visais metų laikais.
„Vis daugiau pirkėjų renkasi nealkoholinį alų ar putojantį vyną, o dabar ir asortimentas platesnis – pirkėjai lentynose gali rasti nuo nealkoholinių kokteilių iki nealkoholinių alternatyvų aperityvui.
Tiesa, šios kategorijos augimas nėra naujiena – tokias tendencijas mes stebime ne pirmus metus“, – „Iki“ pasakojo Komunikacijos vadovė.
Kitų prekybos tinklų atstovėms pritarusi „Rimi“ Rinkodaros ir viešųjų ryšių skyriaus vadovė Dalia Čenkienė pasidalijo, kad dažniausiai pirkėjai yra linkę įsigyti nealkoholinį sidro, kokteilius, alų ir vyną.
„Maximos“ pirkėjai taip pat renkasi ir nealkoholinių gėrimų alternatyvas. Pavyzdžiui, šiemet sausio–liepos mėnesiais nupirkta 14 proc. daugiau nealkoholinio vyno nei pernai tokiu pačiu metu.
