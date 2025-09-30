To „TV Pagalboje“ dar nebuvo: išgirdusi Tomo klausimą iš studijos pabėgo ne tik Renata Šakalytė

Pora savo istoriją pasakojo „TV Pagalbos“ studijoje.
Jaunos moters vaikystė nuo pat kūdikystės buvo sunki – pirmuosius gyvenimo metus ji praleido vaikų globos namuose, vėliau – su smurtaujančia mama ir patėviu.
„Jei būčiau kam nors pasakius, kad patėvis mane muša, jis būtų mane užmušęs. Aš nepasakiau, bet kaimynai iškvietė Vaiko teises, atvažiavo į mokyklą policija, paėmė ir kitas seses“, – pasakojimą pradėjo Viktorija.
Po to Viktorijos gyvenimas nepalengvėjo – maištaujanti paauglė vis pabėgdavo iš globos namų, dėl to atsidūrė nepilnamečių kolonijoje. Jau beveik pilnametę merginą pervežė į Vilijampolės globos namus, o ten ji susipažino su Tomu.
„Tomas buvo išvaizdus, švelnus, rūpestingas, mandagus, šmaikštus, visada prajuokina, kai būna liūdna – paguodžia, paprašo, kad išsipasakočiau. Aš ji žiauriai be galo myliu“, – sakė Viktorija.
Visgi porai nebuvo lemta būti kartu, nes Viktorija vėl buvo perkelta gyventi kitur. Po poros metų mergina sulaukė Tomo žinutės per socialinius tinklus, jiedu vėl pradėjo draugauti. Dabar poros didžiausia svajonė yra sukurti šeimą, nors jiems jau trečią kartą nepavyko:
„Buvo 4 mėnesiai, kaip laukiausi, o šeštadienį netekau vaikelio. Aš labai verkiau ir naktimis nemiegodavau. Tomas irgi labai verkė, – sakė jauna moteris. – Bet mes vis tiek dar turim viltį.“
Piršlybos baigėsi netikėtai
„TV Pagalbos“ vedėjai į studiją pakvietė Tomą ir užsiminė, kad Tomas turi Viktorijai užduoti svarbų klausimą. Tomas nieko nelaukdamas priėjo prie Viktorijos ir priklaupė ant vieno kelio:
„Brangi Viktorija, ar tekėsi už manęs?“ – paklausė jaunas vyras, Viktorija iškart griebė mylimąjį už rankos ir jiedu kartu nubėgo į užkulisius.
Tokio žingsnio nesitikėjo niekas, laidos vedėjai Renata ir Edgaras stovėjo šokiruoti. Atsikvošėjusi Renata Šakalytė skubiai nubėgo porai iš paskos ir parsivedė Tomą iš užkulisių. Tačiau Viktorija iš jų negrįžo.
Nors piršlybos neįvyko taip, kaip tikėjosi, Tomas tikino, kad Viktorijos nepaleis – net jei porai ir nepavyks susilaukti vaikelio, jis ją mylės ir rūpinsis. O skaudžias globos namų patirtis turėję įsimylėjėliai nieko prieš būtų ir įsivaikinti.
Kol Tomas bendravo su „TV Pagalbos“ vedėjais, į studiją žengė Viktorija – pasipuošusi balta pūsta nuotakos suknele.
Tomas vėl gražiai jos paklausė, ar ji sutinka būti jo žmona.
Ką atsakė Viktorija ir kaip baigėsi šis susitikimas, sužinokite aukščiau esančiame vaizdo įraše.
Straipsnis parengtas pagal TV3 televizijos laidą „TV Pagalba“.