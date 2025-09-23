Kalendorius
Rugsėjo 23 d., antradienis
Vilnius +15°C
Horoskopai
Programos image
Orai
Pranešti naujieną
Paieška

Naujausios

Karas Ukrainoje

Lietuva

Verslas

Užsienis

Gyvenimas

Sportas

Video

Žmonės

Automanas

Mano naujienos

  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
Komentuoti
1
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Gyvenimas

Iš namų išėjusią Inesą Eduardas stoties rajone rado be telefono ir dokumentų: vyras įtaria blogiausia

2025-09-23 18:30 / šaltinis: TV3 laida „TV pagalba“ / aut.
Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
šaltinis: TV3 laida „TV pagalba“ aut.
2025-09-23 18:30

Eduardas maldauja surasti jo žmoną ir saugiai parvežti ją namo. Sutuoktinis žada atleisti žmonai nuodėmes, tačiau jo kantrybė – ne geležinė.

Eduardas maldauja surasti jo žmoną ir saugiai parvežti ją namo. Sutuoktinis žada atleisti žmonai nuodėmes, tačiau jo kantrybė – ne geležinė.

REKLAMA
1

Nebežinodamas, kas galėtų padėti surasti žmoną Inesą, Eduardas kreipėsi į „TV Pagalbą“.

Namuose su tėvu liko mažas vaikas, pačiam vyrui žemė slysta iš po kojų, nes sutuoktinės namuose nėra jau beveik dvi savaites. Toks dingimas kartojasi jau ne pirmą kartą.

TAIP PAT SKAITYKITE:

„Sūnus naktimis keliasi ir šaukiasi mamos“, – apie tai, kad ne tik Eduardui sunku, bet ir jo 4 metų vaikui, pasakojo žmonos ieškantis vyras.

REKLAMA
REKLAMA

Buvęs mylimasis Inesa naudodavosi

Pora kartu jau 9 metus ir viskas jų santykiuose klostėsi gerai, tačiau prieš 3 mėnesius Inesa po savo tėčio mirties pirmą kartą dingo. Po to ji grįžo namo, o dabar dingo antrą kartą. Eduardui jau kilo įtarimas, kad žmona galėjo išeiti pas meilužį – paskutinį kartą policiją ją rado buvusio gyvenimo draugo namuose.

REKLAMA

„Pareigūnai ją rado Trakų rajone pas tokį Marių. Ant jo mano žmona 2017 m. rašė pareiškimą, kad jis ją Trakuose pardavinėdavo ir jie iš tų pinigų gėrė, – sakė Eduardas. – Dabar bijau, kad jos į užsienį neišvežtų, kad vėl Marius nepradėtų pardavinėti.“

Gelbėtoja Rūta Filejeva pradėjo moters paiešką. Ji neužtruko ilgai, nes pirmajame taške vyras pastebėjo savo sutuoktinę. Žmona sėdėjo prie parduotuvės kaip benamė, tuo metu lauke siautė labai stipri audra – vaizdas atrodė graudžiai, Eduardas, pamatęs žmoną, nesulaikė ašarų.

REKLAMA
REKLAMA

„Negaliu nieko pasakyti“, – atvesta į „TV Pagalbos“ automobilį ir paklausta, ką ji veikė prie parduotuvės, atsakė Inesa.

Inesa būti su Eduardu nebenori

Jai buvo staigmena, kad vyras ją surado. Tik džiaugsmu ji nespindėjo. Inesa pasakė, kad namo kartu su Eduardu nevažiuos, nes ji jo nebemyli. Jokie įtikinėjimai, argumentai ir netgi sūnus moters nepaveikė. Neaišku, ką moteris darė visas 10 dienų, kol nebuvo namuose, tačiau ji nebeturėjo savo telefono, dokumentų ir buvo atrasta sėdinti šalia stoties parduotuvės ant plytelių.

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA

Visgi moterį įkalbino parvažiuoti į Eduardo namus bent kad ji nusipraustų ir pavalgytų. Ji visą kelią kartojo, kad vyro nemyli ir būti šiuose namuose nebenori. Eduardas pradėjo suprasti, kad jo mylimoji nebenori būti su juo, tačiau kilusį pyktį pakeitė jaudulys dėl Inesos – kas jai taip staigiai užėjo, kad dar prieš 10 dienų ji kartojo, jog myli? Ir kur ji dabar eis?

REKLAMA

R. Filejeva paliko šeimą jiems sutarus, kad Inesa bent parą pabus namuose ir apsispręs, ar tikrai nori priimti drastišką sprendimą palikti vyrą ir sūnų.

Po kurio laiko gelbėtoja gavo skambutį. Eduardas pranešė, kad žmona buvo dingus, sugrįžo, o dabar iš nežinia kur namo sugrįžo 4 val. ryto. R. Filejeva nusprendė, kad reikia pradėti planą B.

Kaip baigėsi šis susitikimas, sužinokite aukščiau esančiame vaizdo įraše.

VISĄ LAIDĄ ŽIŪRĖKITE ČIA: 

 

Laidą „TV Pagalba“ žiūrėkite kiekvieną darbo dieną 16:30 per TV3 televiziją. 

Straipsnis parengtas pagal TV3 televizijos laidą „TV Pagalba“. 

Rugsėjo 23 d. Serija 16
Rugsėjo 22 d. Serija 15
Rugsėjo 19 d. Serija 14
Rugsėjo 18 d. Serija 13
Rugsėjo 17 d. Serija 12
Rugsėjo 16 d. Serija 11
Rugsėjo 15 d. Serija 10
Rugsėjo 12 d. Serija 9
Rugsėjo 11 d. Serija 8
Rugsėjo 10 d. Serija 7
Rugsėjo 9 d. Serija 6
Rugsėjo 8 d. Serija 5
Rugsėjo 5 d. Serija 4
Rugsėjo 4 d. Serija 3
Rugsėjo 2 d. Serija 2
Rugsėjo 1 d. Serija 1
Gegužės 30 d. Serija 186
Gegužės 29 d. Serija 185
Gegužės 28 d. Serija 184
Gegužės 27 d. Serija 183
Gegužės 26 d. Serija 182
Gegužės 23 d. Serija 181
Gegužės 22 d. Serija 180
Gegužės 21 d. Serija 179
Gegužės 20 d. Serija 178
Gegužės 19 d. Serija 177
Gegužės 16 d. Serija 176
Gegužės 15 d. Serija 175
Gegužės 14 d. Serija 174
Gegužės 13 d. Serija 173
Gegužės 12 d. Serija 172
Gegužės 9 d. Serija 171
Gegužės 8 d. Serija 170
Gegužės 7 d. Serija 169
Gegužės 6 d. Serija 168
Gegužės 5 d. Serija 167
Gegužės 2 d. Serija 166
Balandžio 30 d. Serija 165
Balandžio 29 d. Serija 164
Balandžio 28 d. Serija 163
Balandžio 25 d. Serija 162
Balandžio 24 d. Serija 161
Balandžio 23 d. Serija 160
Balandžio 22 d. Serija 159
Balandžio 18 d. Serija 158
Balandžio 17 d. Serija 157
Balandžio 16 d. Serija 156
Balandžio 15 d. Serija 155
Balandžio 14 d. Serija 154
Balandžio 11 d. Serija 153
Balandžio 10 d. Serija 152
Balandžio 9 d. Serija 151
Balandžio 8 d. Serija 150
Balandžio 7 d. Serija 149
Balandžio 4 d. Serija 148
Balandžio 3 d. Serija 147
Balandžio 2 d. Serija 146
Balandžio 1 d. Serija 145
Kovo 31 d. Serija 144
Kovo 28 d. Serija 143
Kovo 27 d. Serija 142
Kovo 26 d. Serija 141
Kovo 25 d. Serija 140
Kovo 24 d. Serija 139
Kovo 21 d. Serija 138
Kovo 20 d. Serija 137
Kovo 19 d. Serija 136
Kovo 18 d. Serija 135
Kovo 17 d. Serija 134
Kovo 14 d. Serija 133
Kovo 13 d. Serija 132
Kovo 12 d. Serija 131
Kovo 10 d. Serija 130
Kovo 7 d. Serija 129
Kovo 6 d. Serija 128
Kovo 5 d. Serija 127
Kovo 4 d. Serija 126
Kovo 3 d. Serija 125
Vasario 28 d. Serija 124
Vasario 27 d. Serija 123
Vasario 26 d. Serija 122
Vasario 25 d. Serija 121
Vasario 24 d. Serija 120
Vasario 21 d. Serija 119
Vasario 20 d. Serija 118
Vasario 19 d. Serija 117
Vasario 18 d. Serija 116
Vasario 17 d. Serija 115
Vasario 14 d. Serija 114
Vasario 13 d. Serija 113
Vasario 12 d. Serija 112
Vasario 11 d. Serija 111
Vasario 10 d. Serija 110
Vasario 7 d. Serija 109
Vasario 6 d. Serija 108
Vasario 5 d. Serija 107
Vasario 4 d. Serija 106
Vasario 3 d. Serija 105
Sausio 31 d. Serija 104
Sausio 30 d. Serija 103
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų