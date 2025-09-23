Iš namų išėjusią Inesą Eduardas stoties rajone rado be telefono ir dokumentų: vyras įtaria blogiausia

Nebežinodamas, kas galėtų padėti surasti žmoną Inesą, Eduardas kreipėsi į „TV Pagalbą“.
Namuose su tėvu liko mažas vaikas, pačiam vyrui žemė slysta iš po kojų, nes sutuoktinės namuose nėra jau beveik dvi savaites. Toks dingimas kartojasi jau ne pirmą kartą.
„Sūnus naktimis keliasi ir šaukiasi mamos“, – apie tai, kad ne tik Eduardui sunku, bet ir jo 4 metų vaikui, pasakojo žmonos ieškantis vyras.
Buvęs mylimasis Inesa naudodavosi
Pora kartu jau 9 metus ir viskas jų santykiuose klostėsi gerai, tačiau prieš 3 mėnesius Inesa po savo tėčio mirties pirmą kartą dingo. Po to ji grįžo namo, o dabar dingo antrą kartą. Eduardui jau kilo įtarimas, kad žmona galėjo išeiti pas meilužį – paskutinį kartą policiją ją rado buvusio gyvenimo draugo namuose.
„Pareigūnai ją rado Trakų rajone pas tokį Marių. Ant jo mano žmona 2017 m. rašė pareiškimą, kad jis ją Trakuose pardavinėdavo ir jie iš tų pinigų gėrė, – sakė Eduardas. – Dabar bijau, kad jos į užsienį neišvežtų, kad vėl Marius nepradėtų pardavinėti.“
Gelbėtoja Rūta Filejeva pradėjo moters paiešką. Ji neužtruko ilgai, nes pirmajame taške vyras pastebėjo savo sutuoktinę. Žmona sėdėjo prie parduotuvės kaip benamė, tuo metu lauke siautė labai stipri audra – vaizdas atrodė graudžiai, Eduardas, pamatęs žmoną, nesulaikė ašarų.
„Negaliu nieko pasakyti“, – atvesta į „TV Pagalbos“ automobilį ir paklausta, ką ji veikė prie parduotuvės, atsakė Inesa.
Inesa būti su Eduardu nebenori
Jai buvo staigmena, kad vyras ją surado. Tik džiaugsmu ji nespindėjo. Inesa pasakė, kad namo kartu su Eduardu nevažiuos, nes ji jo nebemyli. Jokie įtikinėjimai, argumentai ir netgi sūnus moters nepaveikė. Neaišku, ką moteris darė visas 10 dienų, kol nebuvo namuose, tačiau ji nebeturėjo savo telefono, dokumentų ir buvo atrasta sėdinti šalia stoties parduotuvės ant plytelių.
Visgi moterį įkalbino parvažiuoti į Eduardo namus bent kad ji nusipraustų ir pavalgytų. Ji visą kelią kartojo, kad vyro nemyli ir būti šiuose namuose nebenori. Eduardas pradėjo suprasti, kad jo mylimoji nebenori būti su juo, tačiau kilusį pyktį pakeitė jaudulys dėl Inesos – kas jai taip staigiai užėjo, kad dar prieš 10 dienų ji kartojo, jog myli? Ir kur ji dabar eis?
R. Filejeva paliko šeimą jiems sutarus, kad Inesa bent parą pabus namuose ir apsispręs, ar tikrai nori priimti drastišką sprendimą palikti vyrą ir sūnų.
Po kurio laiko gelbėtoja gavo skambutį. Eduardas pranešė, kad žmona buvo dingus, sugrįžo, o dabar iš nežinia kur namo sugrįžo 4 val. ryto. R. Filejeva nusprendė, kad reikia pradėti planą B.
