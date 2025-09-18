Kalendorius
TV3 naujienos > Gyvenimas

Į save veidrodyje bijančiai pažiūrėti Onutei – vyro ultimatumas: arba keiskis, arba išeik iš namų

2025-09-18 18:30 / šaltinis: TV3 laida „TV pagalba“ / aut.
Autoriaus(-ės) nuotraukos nerasta
šaltinis: TV3 laida „TV pagalba“ aut.
2025-09-18 18:30

Onutės vyras iškėlė žmonai ultimatumą – arba pradėk keistis, arba išeik iš namų. Išgirdusi tokį vyro pareiškimą, moteris ryžosi pokyčiams ir prašo laidos „TV pagalba“ padėti jai sugrįžti į save. 

0

Pora išgyvena didžiulę santykių krizę – vyrui trūko kantrybė, jam nusibodo žmonos priklausomybė alkoholiui. Jeigu moteris nepasikeis, vyras ketina ją išmesti iš namų.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Alkoholis slepia sunkią praeitį

Įklimpusi į priklausomybės liūną, Onutė pasidarė apsileidusi – tiek sau, tiek namams. Skaudūs išgyvenimai pasivijo moterį, jau kartą išsiskyrusią Onutę vis dar kamuoja skaudūs praeities prisiminimai. Pirmoje santuokoje patyrūsi smurtą, moteris sunkų laikotarpį užlieja alkoholiu.

Atvykus laidos „TV pagalba“ gelbėtojai Tomai, Onutė prisipažįsta norinti vėl matyti save tokią, kokia buvo anksčiau – pasitempusi ir pasitikinti savimi.

„Noriu nustoti gerti, tik nežinau, ar įmanoma“, – dalijasi Onutė.

Gelbėtoja Toma drąsina moterį ir tikina, kad pokyčiai įmanomi – tik reikia labai norėti. Paskatinta gelbėtojos, Onutė ima tvarkytis ir pasižada nebegerti. Toma ragina moterį susidurti akis į akį su savimi prieš veidrodį.

„Aš bijau į jį pažiūrėti“, – sako Onutė.

Anot jos, tai nėra vaizdas, kurį ji norėtų matyti.

„Anksčiau pasidažydavau, o dabar – nieko“, – dalijasi moteris.

Onutės vyras tikina, kad tai paskutinis šansas, kurį jis suteikia žmonai. Ji pažada, jog nori keistis.

Vyro ultimatumas – šansas atsitiesti

Jau kartą bandžiusi išsivaduoti iš priklausomybių, moteris vėl suklupo, tačiau tikina, kad nori pasveikti. Onutės bičiulės išreiškia palaikymą, teigia, kad moteris yra stipri, tiesiog priklausomybė buvo stipresnę už ją.

„Buvo susitvarkiusi, lankėsi anoniminių alkoholikų susitikimuose, bet paslydo ir ėmė vėl vartoti“, – teigia bendruomenės narės.

Gelbėtoja Toma pasiryžusi padėti nevilties kupinai moteriai. Onutė apsilanko grožio salone, kuriame kai kurias procedūras išbando pirmą kartą gyvenime. Išvaizdos pokyčiai pribloškia ne tik pačią Onutę, bet ir jos vyrą bei palaikančias bendruomenės nares.

Ekstremalius Onutės išvaizdos pokyčius – stebėkite laidos „TV Pagalba“ epizode.

VISĄ LAIDĄ ŽIŪRĖKITE ČIA:

Laidą „TV Pagalba“ žiūrėkite kiekvieną darbo dieną 16:30 per TV3 televiziją.

Straipsnis parengtas pagal TV3 televizijos laidą „TV Pagalba“.

