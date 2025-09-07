Kalendorius
TV3 naujienos > Gyvenimas > Sveika gyvensena

Štai kas vyksta organizme atsisakius alkoholio: viskas nutinka žaibiškai

2025-09-07 12:16 / šaltinis: tv3.lt / aut.
Autoriaus(-ės) nuotraukos nerasta
šaltinis: tv3.lt aut.
2025-09-07 12:16

Nustojus vartoti alkoholį, organizme vyksta įvairūs procesai, kurie priklauso nuo to, kiek ir kaip ilgai žmogus jį vartojo. Vieniems šie teigiami pokyčiai gali būti beveik nepastebimi, kitiems prasideda rimta organizmo detoksikacija.

Štai kas vyksta organizme atsisakius alkoholio: viskas vyksta žaibiškai (nuotr. 123rf.com, stop kadras ir K. Polubinska/fotodiena.lt)

Nustojus vartoti alkoholį, organizme vyksta įvairūs procesai, kurie priklauso nuo to, kiek ir kaip ilgai žmogus jį vartojo. Vieniems šie teigiami pokyčiai gali būti beveik nepastebimi, kitiems prasideda rimta organizmo detoksikacija.

10

Šeimos gydytojas Irmantas Aleksa naujienų portalui tv3.lt aiškina, kas vyksta kepenyse, kodėl gali keistis svoris ir kodėl priklausomiems žmonėms alkoholio atsisakymas tampa didžiuliu išbandymu.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Pirmiausia – kepenų darbas

Pasak gydytojo I. Aleksos, vos tik nustojus vartoti alkoholį, organizmas pradeda valytis. Alkoholis pirmiausia suskaidomas kepenyse į acetaldehidą – toksišką medžiagą, kuri vėliau oksiduojama iki nekenksmingesnių junginių.

„Kepenys yra pagrindinis organas, patiriantis alkoholio žalą. Jei žmogus ilgą laiką ir dideliais kiekiais vartojo alkoholį, kepenyse gali išsivystyti negrįžtami pokyčiai, pavyzdžiui, kepenų cirozė.

Tačiau jei kepenų pažeidimas yra labiau pradinis – uždegimas, o gal net prasidėjęs suriebėjimas – nustojus gerti kepenys palaipsniui gali atsistatyti“, – sako gydytojas.

Pokyčiai „saikingai“ vartojusiųjų organizme

Jei žmogus alkoholį vartodavo retkarčiais, nedideliais kiekiais ir neturi priklausomybės, ryškių organizmo pokyčių gali ir nepastebėti.

„Tokiais atvejais dažniausiai vyksta tik pradiniai detoksikacijos procesai, tačiau stipraus poveikio organizmui nėra“, – aiškina I. Aleksa.

Vis dėlto vienas pokytis gali būti akivaizdus – kūno masės kitimas. Alkoholis yra labai kaloringas produktas: viename grame gryno alkoholio gali būti apie 7 kalorijas, beveik tiek pat, kiek grynuose riebaluose. Tad visiškai atsisakius alkoholio, ypač reguliariai jį vartojant, ilgainiui gali sumažėti kūno masė.

Priklausomiems žmonėms ypač sunku

Nors tiems, kurie išgeria tik retkarčiais bei nedideliais kiekiais, alkoholio atsisakymas nesukelia jokių juntamų simptomų, priklausomiems nuo alkoholio žmonėms jo atsisakymas tampa rimtu fiziniu ir psichologiniu išbandymu.

„Detoksikacijos epizodai tokiems pacientams gali būti labai sunkūs – pasireiškia drebulys, šaltkrėtis, pykinimas, vėmimas. Kartais net vystosi psichozė. Tai primena narkotikų vartojimo nutraukimo simptomus“, – teigia šeimos gydytojas.

Būtent dėl šių priežasčių priklausomi žmonės dažnai nesiryžta mesti savarankiškai ir jiems prireikia netgi medicininės pagalbos.

Koks yra „saugus“ kiekis?

Kalbant apie alkoholio vartojimo normas, gydytojas primena vadinamuosius standartinius alkoholio vienetus, kuriais patariama skaičiuoti, kiek išgeriate ir kada reikėtų sustoti.

Vienas vienetas prilygsta bokalui alaus, taurei vyno arba nedideliam stikliukui spiritinio gėrimo.

„Reikėtų vengti išgerti daugiau nei 8 standartinius alkoholio vienetus per vakarą, nes toks kiekis jau gali sukelti rimtus sveikatos sutrikimus – kartais gali lemti kvėpavimo centro slopinimą, sąmonės praradimą ar kitas gyvybei pavojingas būkles“, – pabrėžia I. Aleksa.

