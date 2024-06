Šis produktas – aukso gysla metantiems svorį: kalorijų visai nedaug

Dėl didžiausio derliaus vasaros mėnesiais arbūzai dažnai siejami su iškylomis gamtoje bei gardžiais, vasariškais desertais, kurie maloniai atgaivina karštą dieną. Gydytoja dietologė dr. Edita Gavelienė sako, kad arbūzuose yra vitaminų A ir C, antioksidantų, be to, puikiai papildo organizmą skysčiais, mat apie 92 % šio vaisiaus sudaro vanduo.