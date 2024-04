Pasakė, kada sėti arbūzus: nepraleiskite progos

Taigi kada sėti arbūzus, kad spėtų ne tik sudygti, bet ir subrandinti derlių?

Kada sėti arbūzus?

Auginant arbūzus labai svarbi kantrybė: kantriai išlaukti, kada jau galima juos sėti ir kantriai išlaukti, kada bus galima perkelti į atvirą dirvą. Šiuos du dalykus geriau atlikti vėliau nei paskubėti.

Arbūzai sėjami į vazonėlius ir daiginami šiltoje, šviesioje patalpoje. Ir tik vėliau bus perkeliami į lysves. Kada sėti arbūzus labiausiai priklauso nuo pavasario: jeigu jis ankstyvas, galima sėti nuo balandžio 15 dienos. Jeigu vėlyvesnis, mažai saulės, šalta, geriau neskubėkime ir kantriai palaukime dar 5–10 dienų.

Taigi arbūzus sėti galima nuo balandžio 15 d. iki gegužės pabaigos.

Arbūzų sėklų bei žemės paruošimas sėjai

Kai kurios sėklos puikiai dygsta ir pasėtos tiesiai į dirvą. Vis dėlto rekomenduojama jas prieš tai padaiginti drėgname audekle šiltoje vietoje. Arbūzų sėklos susukamos į drėgną audeklą ar popierinį rankšluostį ir padedamos šiltai (25–30 °C) 5–6 dienoms.

Daiginamas sėklas kasdien reikėtų perplauti po šiltu tekančiu vandeniu. Tą patį padaryti rekomenduojama ir su audeklu. O jeigu daiginama popieriniame rankšluostyje, jį kasdien keisti.

Sėkloms išauginus 1–1,5 cm daigelį, sodinama į vazonėlius.

Arbūzams dygti labai svarbu, kad žemė būtų šilta, puri ir derlinga. Rekomenduojamas toks mišinys: 1 dalis durpių, 1 dalis pjuvenų, ½ dalies smėlio. Žemę rekomenduojama praturtinti 2 v. š. pelenų 1 litrui žemės. Viską labai gerai permaišyti.

Arbūzų sėja

Arbūzai labai jautrūs persodinimui, todėl sėklas iš karto geriausia sėti į didesnius vazonus, iš kurių po to keliaus tiesiai į dirvą. Rekomenduojami 0,75–1 litro vazonėliai, kuriuose būtų skylutė vandeniui nutekėti.

Žemė, į kurią sėjami arbūzai, turi būti šilta ir drėgna. Optimali dirvos temperatūra apie +27 °C laipsnius. Žemesnėje nei +15 °C laipsnių sėkla supūna.

Sėklos sėjamos 1,5–2,5 cm gylyje po vieną sėklą į vazoną. Pasėjus, žemę lengvai paspaudžiame ir negausiai paliejame. Kad būtų užtikrinta pakankama šiluma sėkloms sudygti, vazonėlius galima uždengti plėvele. Tik reikia kasdien ją pradengti, pravėdinti, patikrinti, ar pakanka drėgmės.

Vazonėliai su arbūzų sėklomis turi būti laikomi šviesiausioje patalpos vietoje. Geram dygimui būtina užtikrinti pakankamą šviesos kiekį, todėl esant vėlyvam pavasariui, sėklas sėkite balandžio pabaigoje ar gegužę.

Arbūzų daigų auginimas

Sėklos sudygsta per 7–10 dienų. Daigeliams išdygus, aplinkos temperatūra gali būti mažinama iki 20–25 °C dieną ir 18–20 °C naktį. Sėkmingam daigų augimui būtina gauti pakankamai šviesos, tad ir toliau jie turėtų būti auginami šviesiausioje vietoje.

Daigai laistomi pagal poreikį, kad būtų užtikrinamas pakankamas drėgmės kiekis, tačiau neperlaistomi, kad neužmirktų šaknys ir daigas nežūtų. Laistoma tik šiltu vandeniu, prie pat žemės.

Praėjus 10 dienų po išdygimo arbūzų daigai patręšiami daigams skirtomis mineralinėmis trąšomis. Praėjus dar 10 dienų, patręšiami dar kartą. Tręšiant saugokite, kad trąšų nepatektų ant lapų. Jei taip nutiktų, nedelsiant nuvalykite popierine servetėle.

Arbūzų daigų sodinimas į atvirą dirvą

Paprastai daigai būna pakankamai stiprūs ir paaugę keliauti į dirvą po 30 dienų nuo sudygimo. Tačiau būkite atsargūs: net menkiausia šalna arbūzams gali būti pražūtinga. Tad dar kartą pasitelkite kantrybę ir daigelius į atvirą dirvą perkelkite birželio antroje pusėje.

Na, o jeigu labai skubate, stebėkite orus, ar nenusimato šalnų ir artėjant tokiai nakčiai, juos uždenkite. Kai kurie augintojai, arbūzus laiko po plėvele iki pat Joninių. Kadangi esant žemesnei nei +15 °C oro temperatūrai, daigai sustoja augti.

Labai svarbu ir pačios dirvos temperatūra. Sodinant daigus, ji turi būti ne žemesnė nei 15–18 °C laipsnių šilumos.

Arbūzams augti turi būti parenkama saulėčiausia, šilčiausia ir visiškai atvira daržo vieta. Žemė turi būti puri, gerai išdirbta, nes arbūzų šaknys labai jautrios, spaudžiamos gali negauti pakankamo kiekio deguonies, žūti, taip pat supūti.

Dirvą galima praturtinti puvenomis arba kompostu, mineralinėmis trąšomis bei medžio pelenais. Patręšus, dirva dar kartą gerai perkasama.

Arbūzų sodinimas ir priežiūra

Arbūzai sodinami maždaug 1,5 m atstumu vienas nuo kito. Kadangi šaknys labai jautrios, reikėtų stengtis jų nepažeisti. Iš vazonėlio išimtus daigus su visomis žemėmis sodinti į paruoštas duobutes. Palieti ir užberti žemėmis, paliekant apie 1 cm vazonėlyje buvusios žemės virš dirvos viršaus.

Praėjus 10 dienų po pasodinimo, arbūzai patręšiami azoto trąšomis, o dar po kelių savaičių – kalio trąšomis.

Laistoma pagal poreikį. Persistengti nereikia, nes per didelis drėgmės kiekis gali supūdyti šaknis bei vaisius. Be to, reikiamą drėgmės kiekį arbūzai pasisavina per lapus. Tad geriau išlaikyti saiką ir nepersistengti su laistymu.

Kad ir kaip plečiasi arbūzai, jų genėti nepatariama, nes ant šoninių šakų taip pat mezga vaisius. Nugenint jas galima prarasti dalį derliaus bei susilpninti augalą.

Šaltinis: derlingas.lt