3 produktai mažina žarnyno vėžio riziką: valgykite dažniau

Tyrimai rodo, kad 54 proc. visų žarnyno vėžio atvejų, kurie nustatomi bet kurioje storosios žarnos vietoje, būtų galima išvengti, jei paprasčiausiai pakeistume savo mitybą ir gyvenimo būdą.

Todėl gastroenterologas atskleidė tris naudingus maisto produktus, kurie padeda mažinti žarnyno vėžio riziką – valgykite juos dažniau, nes jie naudingi ne tik siekiant išvengti vėžio, rašo express.co.uk.

Produktai, mažinantys žarnyno vėžio riziką

Dr. Josephas Salhabas savo „TikTok“ paskyroje aprašė sveikus užkandžius, kurie gali padėti sumažinti riziką susirgti žarnyno vėžiu. Daugelis šiuos produktus jau vartoja, tačiau gana retai, o tiems, kurie jų visiškai nevalgo, verta įtraukti juos į savo mitybos racioną.

Arbūzas – kone dažniausiai vartojamas vaisius vasaros metu, tačiau jis ne tik padeda atsigaivinti. Gastroenterologas paaiškino, kad didesnis šio populiaraus vaisiaus vartojimas gali 26 proc. sumažinti riziką susirgti storosios žarnos vėžiu.

Gydytojas dalijosi, kad raudonos spalvos produktai turi tokį poveikį dėl jame esančio oksidanto, vadinamo likopenu, vandens ir elektrolitų.

Kitas užkandis, kurį rekomendavo gastroenterologas, yra citrusiniai vaisiai. Tyrimais įrodyta, kad šie spalvingi, rūgštoki vaisiai mažina skrandžio ir storosios žarnos vėžio riziką.

Be to, juose yra daug vitamino C, kuris gali padidinti naudingų žarnyno bakterijų kiekį. Atliktuose tyrimuose teigiama, kad sveikas žarnyno mikrobiomas yra labai svarbus, nes jo pokyčiai gali tiesiogiai paveikti organus.

Tyrėjų teigimu, žarnyno mikrobiomas, kaip manoma, žarnyno vėžiui turi didesnę įtaką nei kitiems navikams. Be to, žarnyno mikrobiomo tyrimai atskleidė, kad žarnyno bakterijų sudėties disbalansas žarnyne dažniau pasireiškia žmonėms, sergantiems žarnyno vėžiu.

Obuoliai, kurie yra populiarus sveikas užkandis, gali sumažinti storosios žarnos vėžio riziką net 25 procentais. Panašiai kaip citrusiniai vaisiai, obuoliai taip pat gali būti naudingi žarnyno bakterijoms, todėl padeda pagerinti jūsų žarnyno sveikatą.