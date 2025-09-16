Kalendorius
Rugsėjo 16 d., antradienis
Vilnius +19°C
Horoskopai
Programos image
Orai
Pranešti naujieną
Paieška

Naujausios

Karas Ukrainoje

Lietuva

Verslas

Užsienis

Gyvenimas

Sportas

Video

Žmonės

Automanas

Mano naujienos

  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
Komentuoti
0
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Gyvenimas > Sveikata

Janina per 10 dienų priaugo 10 kg – dabar jos gyvybei gresia pavojus: įspėja visus

2025-09-16 18:30 / šaltinis: TV3 laida „TV pagalba“ / aut.
Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
šaltinis: TV3 laida „TV pagalba“ aut.
2025-09-16 18:30

Moteris patyrė didžiulį emocinį skausmą, kuris sutrikdė ne tik jausmus. Skaudi netektis išbalansavo hormonus ir medžiagų apykaitą. Šiandien Janinos gyvybei gresia pavojus – jos kūno svoris siekia 170 kilogramų.

Moteris patyrė didžiulį emocinį skausmą, kuris sutrikdė ne tik jausmus. Skaudi netektis išbalansavo hormonus ir medžiagų apykaitą. Šiandien Janinos gyvybei gresia pavojus – jos kūno svoris siekia 170 kilogramų.

REKLAMA
0

Padėti Janinai skubėjo laidos „TV Pagalba“ gelbėtoja Rūta Filejeva.

Janinai kasdien darosi vis sunkiau įkvėpti, nesuvokiamu greičiu didėja kūno svoris. Ji maldauja pagalbos, o vyras baiminasi, kad bet kada gali prarasti savo žmoną. Šeima tikina, kad pagalbos iš medikų nesulaukia.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Janinos svoris kasdien toliau pavojingai auga, kiekviena diena dabar yra kova.

„Buvau pas daktarą, padarė visus tyrimus. Pasakė, kad pas mane viskas gerai veikia“, – pasakojo Janina.

REKLAMA
REKLAMA

Viskas prasidėjo po dukters mirties

Moteris užsiminė apie galimą svorio augimo priežastį.

Prieš 10 metų ji išgyveno siaubingą netektį – mirė jos dukra. Po nesėkmingos operacijos dukra atsidūrė komoje ir po metų mirė. Skausmas palaužė motiną, nuo to laiko ji nebevaldė savo kūno svorio.

REKLAMA

„Aš buvau apkūni visada. Kai ištekėjau, svėriau 80 kilogramų. Bet čia jau nenormalu – per savaitę plius 10 kilogramų“, – teigė Janina.

Dabar Janina dėl antsvorio buvo priversta išeiti iš darbo, jai buvo per sunku atlikti savo pareigas. Moteriai sunku kvėpuoti ir paeiti, tinsta kojos, o naktį sunku lovoje apsiversti.

Prisiminė panašią istoriją

Išgirdusi Janinos istoriją R. Filejeva papasakojo, kad panašią istoriją girdi jau ne pirmą kartą. Visai neseniai gelbėtojus išsikvietė kita moteris, kuri kovojo su tokia pat problema.

REKLAMA
REKLAMA

„Istorija, kuri nėra parodyta „TV Pagalbos“ eteryje. Moteris lygiai taip pat išėjo iš darbo, lygiai taip pat palūžo. Galiausiai, nebesulaukusi pagalbos, atsigulė ir svoris pradėjo augti žvėrišku greičiu. Per 4 mėn. priaugo 100 papildomų kilogramų, sverdama 316 kilogramus ji išsikvietė mus, bet jau buvo per vėlu. Mums padėti nebepavyko.  

Tai noriu pasidžiaugti, kad aš esu čia, kai dar yra tik 170“, – tikino gelbėtoja Rūta.

Ar kalti valgymo įpročiai?

Šioje situacijoje Janina yra labiausiai nusivylusi sveikatos apsaugos sistema. Kiek tik buvo pas gydytojus, padaryti tyrimai rodė, kad ji yra sveika ir problemų neturi. Medikai siūlė skrandžio mažinimo operaciją, tačiau ji pati teigė, kad esą valgo labai mažai. Taip pat, kad galėtų susimažinti skrandį, Janina pirma turi pati savarankiškai numesti dalį svorio. O tai padaryti jai yra per sunku, nes dėl antsvorio ji sunkiai juda.

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA

Visgi kai Janina pradėjo pasakoti, ką mėgsta valgyti, R. Filejeva atkreipė dėmesį, kad tai ir gali būti problema.

„Suvalgau du cepelinus. Kartą į mėnesį gal suvalgau. Būna, kad kotletų, sriubą, blynus. Darau kibinus, čeburekus“, – vardijo Janina, taip įtikindama Rūtą, kad ji yra gera šeimininkė.

R. Filejeva atkreipė dėmesį, kad tokia mityba, norint mažinti svorį, nėra tinkama.

Per savaitę – 13 kg

Po keleto savaičių Rūta vėl atvyko pas Janiną. Namuose tvyrojo visai kita, niūresnė nuotaika. Janina graudinosi, nes papasakojo, kad per savaitę priaugo dar 13 kilogramų.

REKLAMA

Dabar jai dar sunkiau paeiti, ji ir taip beveik nieko nebevalgo, o svoris ir toliau augo. Šį kartą su gelbėtoja bendravo ir Janinos vyras, kuris nuoširdžiai jaudinosi dėl mylimos žmonos gyvybės.

Visgi Rūta į jų namus atvyko su gera žinia.

Ką ji pasakė Janinai, sužinokite aukščiau esančiame vaizdo įraše.

VISĄ LAIDĄ ŽIŪRĖKITE ČIA: 

 

Laidą „TV Pagalba“ žiūrėkite kiekvieną darbo dieną 16:30 per TV3 televiziją. 

Straipsnis parengtas pagal TV3 televizijos laidą „TV Pagalba“. 

Rugsėjo 16 d. Serija 11
Rugsėjo 15 d. Serija 10
Rugsėjo 12 d. Serija 9
Rugsėjo 11 d. Serija 8
Rugsėjo 10 d. Serija 7
Rugsėjo 9 d. Serija 6
Rugsėjo 8 d. Serija 5
Rugsėjo 5 d. Serija 4
Rugsėjo 4 d. Serija 3
Rugsėjo 2 d. Serija 2
Rugsėjo 1 d. Serija 1
Gegužės 30 d. Serija 186
Gegužės 29 d. Serija 185
Gegužės 28 d. Serija 184
Gegužės 27 d. Serija 183
Gegužės 26 d. Serija 182
Gegužės 23 d. Serija 181
Gegužės 22 d. Serija 180
Gegužės 21 d. Serija 179
Gegužės 20 d. Serija 178
Gegužės 19 d. Serija 177
Gegužės 16 d. Serija 176
Gegužės 15 d. Serija 175
Gegužės 14 d. Serija 174
Gegužės 13 d. Serija 173
Gegužės 12 d. Serija 172
Gegužės 9 d. Serija 171
Gegužės 8 d. Serija 170
Gegužės 7 d. Serija 169
Gegužės 6 d. Serija 168
Gegužės 5 d. Serija 167
Gegužės 2 d. Serija 166
Balandžio 30 d. Serija 165
Balandžio 29 d. Serija 164
Balandžio 28 d. Serija 163
Balandžio 25 d. Serija 162
Balandžio 24 d. Serija 161
Balandžio 23 d. Serija 160
Balandžio 22 d. Serija 159
Balandžio 18 d. Serija 158
Balandžio 17 d. Serija 157
Balandžio 16 d. Serija 156
Balandžio 15 d. Serija 155
Balandžio 14 d. Serija 154
Balandžio 11 d. Serija 153
Balandžio 10 d. Serija 152
Balandžio 9 d. Serija 151
Balandžio 8 d. Serija 150
Balandžio 7 d. Serija 149
Balandžio 4 d. Serija 148
Balandžio 3 d. Serija 147
Balandžio 2 d. Serija 146
Balandžio 1 d. Serija 145
Kovo 31 d. Serija 144
Kovo 28 d. Serija 143
Kovo 27 d. Serija 142
Kovo 26 d. Serija 141
Kovo 25 d. Serija 140
Kovo 24 d. Serija 139
Kovo 21 d. Serija 138
Kovo 20 d. Serija 137
Kovo 19 d. Serija 136
Kovo 18 d. Serija 135
Kovo 17 d. Serija 134
Kovo 14 d. Serija 133
Kovo 13 d. Serija 132
Kovo 12 d. Serija 131
Kovo 10 d. Serija 130
Kovo 7 d. Serija 129
Kovo 6 d. Serija 128
Kovo 5 d. Serija 127
Kovo 4 d. Serija 126
Kovo 3 d. Serija 125
Vasario 28 d. Serija 124
Vasario 27 d. Serija 123
Vasario 26 d. Serija 122
Vasario 25 d. Serija 121
Vasario 24 d. Serija 120
Vasario 21 d. Serija 119
Vasario 20 d. Serija 118
Vasario 19 d. Serija 117
Vasario 18 d. Serija 116
Vasario 17 d. Serija 115
Vasario 14 d. Serija 114
Vasario 13 d. Serija 113
Vasario 12 d. Serija 112
Vasario 11 d. Serija 111
Vasario 10 d. Serija 110
Vasario 7 d. Serija 109
Vasario 6 d. Serija 108
Vasario 5 d. Serija 107
Vasario 4 d. Serija 106
Vasario 3 d. Serija 105
Sausio 31 d. Serija 104
Sausio 30 d. Serija 103
Sausio 29 d. Serija 102
Sausio 28 d. Serija 101
Sausio 27 d. Serija 100
Sausio 24 d. Serija 99
Sausio 23 d. Serija 98
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų