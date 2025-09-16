Janina per 10 dienų priaugo 10 kg – dabar jos gyvybei gresia pavojus: įspėja visus

Padėti Janinai skubėjo laidos „TV Pagalba“ gelbėtoja Rūta Filejeva.
Janinai kasdien darosi vis sunkiau įkvėpti, nesuvokiamu greičiu didėja kūno svoris. Ji maldauja pagalbos, o vyras baiminasi, kad bet kada gali prarasti savo žmoną. Šeima tikina, kad pagalbos iš medikų nesulaukia.
Janinos svoris kasdien toliau pavojingai auga, kiekviena diena dabar yra kova.
„Buvau pas daktarą, padarė visus tyrimus. Pasakė, kad pas mane viskas gerai veikia“, – pasakojo Janina.
Viskas prasidėjo po dukters mirties
Moteris užsiminė apie galimą svorio augimo priežastį.
Prieš 10 metų ji išgyveno siaubingą netektį – mirė jos dukra. Po nesėkmingos operacijos dukra atsidūrė komoje ir po metų mirė. Skausmas palaužė motiną, nuo to laiko ji nebevaldė savo kūno svorio.
„Aš buvau apkūni visada. Kai ištekėjau, svėriau 80 kilogramų. Bet čia jau nenormalu – per savaitę plius 10 kilogramų“, – teigė Janina.
Dabar Janina dėl antsvorio buvo priversta išeiti iš darbo, jai buvo per sunku atlikti savo pareigas. Moteriai sunku kvėpuoti ir paeiti, tinsta kojos, o naktį sunku lovoje apsiversti.
Prisiminė panašią istoriją
Išgirdusi Janinos istoriją R. Filejeva papasakojo, kad panašią istoriją girdi jau ne pirmą kartą. Visai neseniai gelbėtojus išsikvietė kita moteris, kuri kovojo su tokia pat problema.
„Istorija, kuri nėra parodyta „TV Pagalbos“ eteryje. Moteris lygiai taip pat išėjo iš darbo, lygiai taip pat palūžo. Galiausiai, nebesulaukusi pagalbos, atsigulė ir svoris pradėjo augti žvėrišku greičiu. Per 4 mėn. priaugo 100 papildomų kilogramų, sverdama 316 kilogramus ji išsikvietė mus, bet jau buvo per vėlu. Mums padėti nebepavyko.
Tai noriu pasidžiaugti, kad aš esu čia, kai dar yra tik 170“, – tikino gelbėtoja Rūta.
Ar kalti valgymo įpročiai?
Šioje situacijoje Janina yra labiausiai nusivylusi sveikatos apsaugos sistema. Kiek tik buvo pas gydytojus, padaryti tyrimai rodė, kad ji yra sveika ir problemų neturi. Medikai siūlė skrandžio mažinimo operaciją, tačiau ji pati teigė, kad esą valgo labai mažai. Taip pat, kad galėtų susimažinti skrandį, Janina pirma turi pati savarankiškai numesti dalį svorio. O tai padaryti jai yra per sunku, nes dėl antsvorio ji sunkiai juda.
Visgi kai Janina pradėjo pasakoti, ką mėgsta valgyti, R. Filejeva atkreipė dėmesį, kad tai ir gali būti problema.
„Suvalgau du cepelinus. Kartą į mėnesį gal suvalgau. Būna, kad kotletų, sriubą, blynus. Darau kibinus, čeburekus“, – vardijo Janina, taip įtikindama Rūtą, kad ji yra gera šeimininkė.
R. Filejeva atkreipė dėmesį, kad tokia mityba, norint mažinti svorį, nėra tinkama.
Per savaitę – 13 kg
Po keleto savaičių Rūta vėl atvyko pas Janiną. Namuose tvyrojo visai kita, niūresnė nuotaika. Janina graudinosi, nes papasakojo, kad per savaitę priaugo dar 13 kilogramų.
Dabar jai dar sunkiau paeiti, ji ir taip beveik nieko nebevalgo, o svoris ir toliau augo. Šį kartą su gelbėtoja bendravo ir Janinos vyras, kuris nuoširdžiai jaudinosi dėl mylimos žmonos gyvybės.
Visgi Rūta į jų namus atvyko su gera žinia.
Ką ji pasakė Janinai, sužinokite aukščiau esančiame vaizdo įraše.
