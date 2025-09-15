Gazuotas mineralinis ar vanduo iš čiaupo? Atsakė, ką gerti sveikiau

Tačiau ar tikrai verta rinktis brangesnį mineralinį, ar užtenka stiklinės paprasto vandens iš čiaupo? Apie tai naujienų portalui tv3.lt papasakojo mitybos specialistas Mantas Liekis.
Pagrindiniai skirtumai tarp vandens rūšių
Pasak specialisto, mineralinis vanduo išsiskiria tuo, kad yra natūraliai prisotintas mineralinių medžiagų, tokių kaip kalcis, magnis ar natris.
„Šis vanduo gaunamas iš giliai po žeme esančių šaltinių, todėl pasižymi pastovia chemine sudėtimi. Jis gali būti tiek gazuotas, tiek negazuotas, silpnai arba stipriai mineralizuotas“, – sako M. Liekis.
Tuo tarpu šaltinio vanduo taip pat išgaunamas iš požeminių šaltinių, tačiau nebūtinai pasižymi gausia mineralų sudėtimi. Jo pagrindinis kriterijus – saugumas vartoti be papildomo apdorojimo.
Filtruotas vanduo yra visai kitos kilmės – dažniausiai tai paprastas čiaupo vanduo, perleistas per specialius filtrus.
Tokiu būdu pašalinamas chloro kvapas, dalis metalų, tačiau kartu prarandama ir dalis naudingų mineralų. Be to, filtruotas vanduo neturi pastovios sudėties.
Ar mineralinis vanduo – vertingesnis?
M. Liekio teigimu, mineralinis vanduo nebūtinai yra geresnis už įprastą geriamąjį.
„Jeigu žmogus su mityba negauna pakankamai magnio ar kalcio, mineralinis vanduo gali būti naudingas.
Tačiau kasdieniam vartojimui visiškai pakanka paprasto švaraus vandens iš čiaupo ar filtruoto“, – aiškina specialistas.
Tiesa, stipriai mineralizuotą vandenį reikėtų vartoti saikingai, ypač tiems, kurie serga hipertenzija ar turi kitų sveikatos problemų.
Svarbiausi mineralai
Vandenyje randami mineralai yra itin naudingi organizmui. Kalcis būtinas kaulų ir nervų sistemos sveikatai, magnis padeda raumenų darbui ir mažina nuovargį, natris palaiko skysčių pusiausvyrą, o kalis – širdies veiklą.
Taip pat svarbūs vandenilio karbonatai, kurie reguliuoja rūgščių-šarmų pusiausvyrą, ypač po fizinio krūvio ar virškinimo sutrikimų.
„Stipriai mineralizuotas vanduo gali papildyti didelę dalį magnio ar kalcio paros normos, tačiau vien iš vandens gauti visą reikiamą kiekį mineralų – sudėtinga“, – sako M. Liekis.
Pasak jo, pagrindinis mineralų šaltinis vis tiek turėtų būti subalansuota mityba.
Kada mineralinio vandens vartoti nerekomenduojama?
Tiesa, ne visiems žmonėms mineralinis vanduo yra tinkamas. Jis gali kelti problemų turintiems aukštą kraujospūdį ar sergantiems inkstų ligomis, nes organizmui sunkiau pašalinti perteklinius mineralus.
Pasak M. Liekio, atsargiau jį vartoti turėtų ir maži vaikai, taip pat žmonės, besilaikantys mažai druskos turinčios dietos.
Mineralinis vanduo pagirioms „gydyti“
Daugelis atsibudę ryte po pašėlusio vakarėlio griebiasi būtent mineralinio vandens butelio. Visuomenėje paplitęs įsitikinimas, jog toks vanduo padeda greitai atsistatyti po pagirių.
Anot mitybos specialisto, čia slypi dalis tiesos.
„Po alkoholio vartojimo organizmas netenka skysčių ir elektrolitų, todėl stipriai mineralizuotas vanduo padeda greičiau atkurti pusiausvyrą. Jis sumažina silpnumą, pykinimą ar galvos skausmą.
Tačiau tai nėra vaistas – tik pagalbinė priemonė, kurią reikėtų derinti su poilsiu, paprastu vandeniu ir, jei reikia, vaistais“, – pažymi M. Liekis.
Į ką atkreipti dėmesį renkantis?
Specialistas pataria pirmiausia pasidomėti mineralizacijos lygiu. Silpnai mineralizuotas vanduo (<500 mg/l) tinkamiausias kasdieniam vartojimui, vidutiniškai mineralizuotas (500–1500 mg/l) tinka periodiškai, o stipriai mineralizuotas (>1500 mg/l) turėtų būti vartojamas saikingai.
Svarbu ir kokie mineralai vyrauja: vertėtų ieškoti vandens, turinčio daugiau magnio bei kalcio, o ribojantiems druską – mažiau natrio.
Ne mažiau reikšminga ir paskirtis – vieni vandenys skirti sportininkams, kiti – virškinimo gerinimui ar rehidratacijai.
Galiausiai, pasak mitybos specialisto, reikėtų atsižvelgti į gamybos datą bei laikymo sąlygas, o taip pat pasirinkti, ar jums labiau tinka gazuotas, ar negazuotas vanduo.
