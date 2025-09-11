Kalendorius
  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
TV3 naujienos > Gyvenimas > Sveika gyvensena

Rauginti ar marinuoti? Mitybos specialistė paaiškino esminius skirtumus

2025-09-11 15:05 / šaltinis: TV3 / aut.
Autoriaus(-ės) nuotraukos nerasta
šaltinis: TV3 aut.
2025-09-11 15:05

Dažnas lietuvis mėgsta šaltajam metų sezonui pasiruošti konservuotų agurkų, kopūstų bei kitų daržovių, o jų teigiama įtaka sveikatai – taip pat gerai žinoma. Tiesa, kartais kyla klausimas, kurį daržovių konservavimo būdą pasirinkti: rauginimą ar marinavimą

Raugintos daržovės (asociatyvi nuotr.) (nuotr. 123rf.com)

Dažnas lietuvis mėgsta šaltajam metų sezonui pasiruošti konservuotų agurkų, kopūstų bei kitų daržovių, o jų teigiama įtaka sveikatai – taip pat gerai žinoma. Tiesa, kartais kyla klausimas, kurį daržovių konservavimo būdą pasirinkti: rauginimą ar marinavimą

0

Raugintos daržovės dažnai laikomos sveikesniu pasirinkimu nei marinuotos, tačiau mitybos specialistė, sveikataipalankus.lt įkūrėja, dietistė Raminta Bogušienė pabrėžia – tiek vieni, tiek kiti produktai gali turėti naudos, bet kartu ir rizikų. 

TAIP PAT SKAITYKITE:

Natūrali fermentacija – gyvųjų bakterijų šaltinis 

Pasak R. Bogušienės, pagrindinis raugintų produktų privalumas yra natūrali fermentacija, kurios metu susidaro pieno rūgšties bakterijos.

Jos padeda gerinti žarnyno mikrobiotos pusiausvyrą, stiprina imunitetą, skatina vitaminų įsisavinimą bei gerina virškinimo procesus. 

„Tai suteikia produktams natūralų rūgštumą, praturtina juos naudingais mikroorganizmais, padeda geriau įsisavinti kai kurias maistines medžiagas.

Būtent šios bakterijos ir mikroorganizmai, susidarantys fermentacijos metu, yra reikalingi mūsų mikroflorai, kad joje dominuotų gerosios bakterijos ir mikrobiota būtų sveika“, – aiškina specialistė. 

Per daug druskos kelia riziką

Vis dėlto tiek rauginti, tiek marinuoti produktai gali būti gausūs druskos. 100 g raugintų kopūstų gali turėti beveik du gramus druskos – tai, pasak ekspertės, sudaro beveik pusę dienos normos.

„Žmonės dažnai kalba apie cukraus perteklių, tačiau daug rečiau – apie druską. Jos perteklius sulaiko skysčius organizme, netgi gali stabdyti svorio kritimą ir ilgainiui lemti kraujospūdžio problemas“, – įspėja R. Bogušienė.

Pasak jos, būtent dėl per didelio druskos vartojimo mūsų organizme užsilieka skysčiai, dėl ko tampa sunku kovoti su nepageidaujamais kilogramais. 

Marinuoti produktai – ne tik su actu

Kalbėdama apie marinuotus produktus, specialistė pabrėžia, kad juose dažnai naudojamas actas, kuris organizmui nėra palankus. Tačiau galima rinktis ir švelnesnes alternatyvas, pavyzdžiui, burokėlius marinuoti obuolių sultyse.

Nors daržovės laikomos sveiku pasirinkimu, dietistė primena, kad jos netinka visiems vienodai.

Pavyzdžiui, rauginti kopūstai gali būti nepalankūs dirgliosios žarnos sindromu sergantiems žmonėms ar tiems, kurie nuolat kenčia nuo pilvo pūtimo.

Fermentuotų produktų įvairovė  

Be tradicinių raugintų kopūstų ar agurkų, galima rinktis ir kitus fermentuotus produktus – burokėlius, morkas, brokolius ar žiedinius kopūstus. 

Taip pat, pasak mitybos specialistės, verta nepamiršti natūraliai fermentuotų pieno produktų, tokių kaip kefyras ar natūralus graikiškas jogurtas, bei augalinių alternatyvų – fermentuotų sojų gaminių. 

R. Bogušienė pasidalijo ir savo mėgstamu receptu – burokėlių karpačio.

Štai kaip galite patys jį pasigaminti: 

  • plonai supjaustomi burokėliai (šiaudeliais arba plonais griežinėliais); 
  • pamarinuojami su trupučiu druskos, pipirų, alyvuogių aliejaus, citrinos sulčių ir balzamiko padažo; 
  • marinuoti apie parą, jei norite ryškesnio skonio; 
  • patiekiami su gražgarstėmis, feta ar riešutais.

Šį karpačio dietistė rekomenduoja valgyti kaip garnyrą patiekalams arba vieną, jei norite. 

