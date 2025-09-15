„Maxima“ įspėjimas pirkėjams: parduotuvėse tai daryti draudžiama

„Laikomės savo įsipareigojimo klientams užtikrinti saugią ir patogią aplinką, todėl reguliariai primename apie prekybos tinklo parduotuvėse galiojančias elgesio taisykles. Jomis norime atkreipti dėmesį į vaikų saugumą, gyvūnų vedimąsi į parduotuves ir apskritai į bendrą atsakingą elgesį parduotuvėse bei gerą pirkėjų patirtį.
Raginame klientus būti supratingiems, kad tiek jie patys, tiek visi kiti pirkėjai galėtų netrukdomi apsipirkti bei mėgautis tvarkinga aplinka“, – sako Rolandas Masalskas, „Maximos“ Fizinės saugos skyriaus vadovas. Pirmenybė – mažųjų saugumui
Ypač didelį dėmesį „Maxima“ skiria vaikų saugumui ir nuosekliai primena tėvams bei globėjams apie atsakingą elgesį parduotuvėse. Vis dar pasitaiko atvejų, kai vaikai sodinami ne į specialias kėdutes, esančias pirkinių vežimėliuose. Reikėtų atminti, kad tai nėra saugu – mažamečiai gali iškristi ir susižaloti.
„Be to, pirkinių vežimėliuose dažnai būna įvairių daiktų – aštrių įrankių, peilių ar kitų prekių, kurios gali kelti pavojų vaikams. Nereikia pamiršti, kad pirkinių vežimėliai nėra pritaikyti vaikams juose sėdėti ar stovėti. Jie juda, tad tėvams ar globėjams net ir trumpam nusisukus vaikas gali paslysti, persisverti ir iškristi. Pakanka tėvams nusisukti vos kelioms sekundėms ir gali įvyti nelaimingas atsitikimas su skaudžiomis pasekmėmis“, – dėsto R. Masalskas.
Jis primena, kad „Maximos“ parduotuvėse esantys pirkinių vežimėliai turi įrengtas vaikams iki 15 kilogramų pritaikytas kėdutes. Jos suprojektuotos taip, kad vaikas sėdėtų veidu į tėvus, nesiblaškytų, jį būtų lengva prižiūrėti, o apsipirkimo procesas vyktų saugiai.
Gyvūnams galiojančios taisyklės
Pirkėjams taip pat primenama laikytis Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos reikalavimų, pagal kuriuos į prekybos salę negali būti vedami ar įnešami gyvūnai. Išimtis taikoma tik šunims vedliams, turintiems skiriamuosius ženklus ir akreditaciją patvirtinančius dokumentus.
„Pagal šias taisykles gyvūnų negalima atsivesti į parduotuvę nepriklausomai nuo to, ar jie laikomi pirkinių krepšelyje, vežimėlyje, ar nešiojami rankose, vedami už pavadėlio – tai prieštarauja higienos reikalavimams. Be to, dalis pirkėjų gali turėti alergijų ar baimių gyvūnams, tad siekiant užtikrinti patogią ir saugią apsipirkimo aplinką visiems prašome supratingumo“, – teigia R. Masalskas.
Pažymėtina ir tai, kad patys gyvūnai prekybos salėje gali patirti stresą dėl žmonių gausos, triukšmo ar įvairių kvapų, todėl tokia aplinka jiems yra nepalanki, gali sukelti nerimą ar išprovokuoti agresyvų elgesį.
Paspirtukai bei dviračiai – kliūtys parduotuvėse
Parduotuvių patalpos taip pat nėra pritaikytos lankymuisi su paprastais ar elektriniais paspirtukais bei dviračiais. Šios motorinės ar nemotorinės transporto priemonės uždarose patalpose kelia nepatogumų ne tik pirkėjams, bet ir mūsų darbuotojams bei gali sudaryti kliūčių prekybos salėje ar užkirsti praėjimus evakuacijos atveju. Todėl į parduotuvių vidų jomis vykti negalima.
„Įsivaizduokime, jeigu taisyklių nepaisytume ir kelios dešimtys pirkėjų vienu metu tarp lentynų laviruotų su paspirtukais, sukiotųsi su riedlentėmis – kiltų didelė rizika, jog kas nors nugrius, nuvers prekes, jos užkris ant kitų žmonių, vaikų ir ką nors sužalos. Mūsų tikslas – sukurti klientams kuo malonesnę apsipirkimo patirtį, o kartu tikimės ir visų pirkėjų geranoriškumo saugant vieniems kitus“, – kalba R. Masalskas.
