  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
TV3 naujienos > Gyvenimas

Senjorės susistumdė dėl bendro mylimojo: iš aršios moters Rūta Filejeva vos spėjo atimti peilį

2025-11-03 18:15
Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
šaltinis: TV3 laida „TV pagalba“ aut.
2025-11-03 18:15

Moteris yra siaubingai įskaudinta – ji sako, kad geriausia jos draugė pasisavino jos mylimąjį. Paliktoji nutarė eiti į vyro meilužės namus ir susigrąžinti savo meilę. Dviejų moterų kova dėl vieno vyro – laidoje „TV Pagalba“

Moteris yra siaubingai įskaudinta – ji sako, kad geriausia jos draugė pasisavino jos mylimąjį. Paliktoji nutarė eiti į vyro meilužės namus ir susigrąžinti savo meilę. Dviejų moterų kova dėl vieno vyro – laidoje „TV Pagalba"

1

Verutė pasakojo, kad su savo mylimuoju tikėjosi nugyventi visą gyvenimą kartu, tačiau dabar jai tenka išgyventi skaudžią išdavystę – vyras susidėjo su geriausia jos drauge. 

TAIP PAT SKAITYKITE:

Moteris savo rankose laiko įkaltį – Stasio nuodėmių kalendorių. Jame aiškiai matyti, kad vyras nebuvo šventas – Verutė vedė kalendorių, kada Jonas buvo neblaivus. Kalendoriuje moteris taip pat rašė įvairius pastebėjimus ir slapčiausius norus, pavyzdžiui, kad išgerti mėgstantis vyras dingtų iš jos gyvenimo. Tačiau ji tikrai nesitikėjo, kad šis noras išsipildys.

Kaltina nuviliojus vyrą

Nepaisant tų nuodėmių Stasio išėjimas pas meilužę Verutę labai įskaudino – juk pora kartu praleido tiek metų. 

„Kai jis išsiblaivo, jis auksinis žmogus būdavo. Tada ir malkų priveža, valgyt išverda“, – trūkumus, dėl kurių moteris savo nuoskaudas liejo kalendoriuje, atsvėrė vyro darbštumas, rūpestingumas ir šeimyniškumas. 

Tiek Verutė, tiek jos geriausia draugė jau yra našlės. Stasys – antrasis Verutės mylimasis, tačiau prieš 2 mėnesius jis išėjo draugei nuvežti grūdų – ir keturias paras negrįžo.

„Skambinau vyrui, bet telefonu atsiliepė draugė. Ji sako: Verute, aš tavo Staselį paėmiau pas save“, – pasakojo Verutė. 

Verutė labai supyko, kad jos draugė vyrą pasisavino it kokį daiktą. Dėl to ji pareikalavo, kad buvusi draugė susimokėtų už visą praeityje gautą pagalbą. Verutė įtarė, kad draugė jau bent 3 metus turėjo klastingą planą, kaip persivilioti Stasį pas save.

Vyrui vienos moters neužtenka

Pasak Verutės, Stasys kartą buvo pareiškęs, kad norėtų gyventi su keliomis moterimis vienu metu. Negana to, su sugyventine jis aptarinėdavo jos draugių figūrų ypatumus. Dvasinė išdavystė labai skaudi, tačiau faktas, kad vyras išėjo tiesiog dėl fizinių poreikių, įžeistų kiekvienos moters orumą. 

„Jis sakė: aš gyvensiu kaip musulmonas – galiu turėti daug bobų. (...) Nors jis skundėsi, kad ji krūtinės neturi, kad ji plona, bet jis jau kažką jaučia jai“, – pasakojo brandaus amžiaus moteris. 

Per šiuos du mėnesius Statys nebandė susisiekti su Verute. Ji įtaria, kad nauja vyro mylimoji draudžia Stasiui bendrauti su buvusiąja. 

Gelbėtoja Rūta Filejeva nuvyko į Stasio ir naujos sugyventinės namus. Verutės ir jos buvusios draugės pokalbis nei kiek nepriminė malonaus moteriško pašnekesio prie kavos puodelio. Emocijos liejosi per kraštus: 

„Tu mane 3 metus apgaudinėjai. Akiplėša tu, kiaulės akis turi“, – šaukė Verutė.

„Jie susipyko ir jis norėjo išvažiuoti pas mamą. Aš jam sakiau, kad nevažiuotų. Mes gyvename draugiškai, esame tik draugai. O gyventi aš turiu 3 kambarius“, – tikino draugė.

Šeimininkė tikino, kad Verutės žinutės, kuriose ji lieja pyktį dėl fizinės išdavystės, moterį labai skaudina. Visgi moteris geriau kentės nei dėl šventos ramybės lieps Stasiui išeiti. Priešingai, ji jau bendrauja su vyro artimaisiais ir žada rūpintis jo garbaus amžiaus mama – tai dar labiau įskaudina Verutę. 

„Verkiu kiekvieną dieną, kiekvieną naktį. 75 žinutės iš jos atėjo visokiais žodžiais. Policijoje viskas užregistruota, – sakė nauja Stasio sugyventinė. – Mano vyras miręs 2,5 metų. Galiu prisiekti vyro atminimu, kad Statys nei karto su manimi nemiegojo.“

Puolė moterį, atskleidė, kad turi peilį

Išduota moteris prisiminė gražiausias su vyru praleistas akimirkas, dėl to emocijos išsiveržė kaip vulkanas. O kai viršų ima jausmai, tiesiog pritrūksta laiko pagalvoti, kaip jas tinkamai išreikšti žodžiais. Į namus grįžo Stasys. Jam dar nespėjus išpilti iš automobilio Verutė griebė jam už plaukų ir pradėjo rėkti.

„Buvau išnaudojamas“, – kodėl paliko Verutę pasakojo Stasys.

Vyras pridėjo, kad išėjęs iš Verutės namų jis sulaukė grasinančių žinučių, dėl to net nebesvarsto galimybės grįžti pas buvusią mylimąją. 

Arši moteris puolė ne tik Stasį – ji apsistumdė ir su naująja Stasio drauge. Konflikto viduryje atsidūrė ir Rūta Filejeva, kuri bandė išskirti moteris, bet taip pat buvo apstumdyta.

Verutė atskleidė, kad turėjo ir peilį, kurį, prieš nutinkant kokiai nors tragedijai, iš senjorės atėmė gelbėtoja Rūta. 

Kaip baigėsi audringas konfliktas, sužinokite aukščiau esančiame vaizdo įraše. 

VISĄ LAIDĄ ŽIŪRĖKITE ČIA: 

 

Laidą „TV Pagalba“ žiūrėkite kiekvieną darbo dieną 16:30 per TV3 televiziją. 

Straipsnis parengtas pagal TV3 televizijos laidą „TV Pagalba“. 

