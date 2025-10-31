 
  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
TV3 naujienos > Gyvenimas > Istorijos

Iš tiktokerės Ingridos Jonavoje nori atimti vaikus: pasigenda realios pagalbos ir empatijos

2025-10-31 18:15 / šaltinis: tv3.lt
2025-10-31 18:15

Jauna keturių vaikų mama kreipėsi į „TV Pagalbą“. Tarnybos grasina iš Ingridos atimti vaikus, jei su atžalomis ji nesikraustys gyventi į krizių centrą. Moteris vaikus viena augina jau dešimt metų, todėl stebisi išaugusiu tarnybų dėmesiu, kuris atsirado prieš dvejus metus.

Jauna keturių vaikų mama kreipėsi į „TV Pagalbą". Tarnybos grasina iš Ingridos atimti vaikus, jei su atžalomis ji nesikraustys gyventi į krizių centrą. Moteris vaikus viena augina jau dešimt metų, todėl stebisi išaugusiu tarnybų dėmesiu, kuris atsirado prieš dvejus metus.

Visi keturi Ingridos vaikai auga su ja ir močiute bei, kaip sako jos pačios, yra apipinti moteriška meile ir šiluma. Tad kodėl Jonavos socialinių paslaugų centras siekia, kad Ingrida su vaikais per prievartą būtų apgyvendinta krizių centre?

Trūksta žmogiško supratimo ir pagalbos

Visgi prieš dvejus metus Vaiko teisių specialistai ir socialinės darbuotojos tapo dažnais svečiais Ingridos namuose. Tai ne tik varo baimę pačiai Ingridai, bet ir jos vaikams, kurie per specialistų vizitus netgi slepiasi spintoje. 

Moteris teigia, kad jos namuose apsilankiusios specialistės elgiasi tarsi robotai, mažai kuo padeda ir yra nepatyrusios vaikų auklėjime. 

Jos privertė jauną daugiavaikę motiną išklausyti pozityvios tėvystės kursus, tačiau net ir po jų savo namuose moteris nesijaučia saugi dėl savo vaikų.

„Ta specialistė vaikų teisių, ji neklauso žmogaus. Jūs, pavyzdžiui, išklausote mane, o ji savo varo tiesą. Norėčiau, kad man duotų vyresnes specialistes, tikrai ne jaunesnes už mane, bet duoda man jaunesnes, kurios ir vaikų neturi. Ką gali tos specialistės tik nuo suolo atėjusios“, – teigė daugiavaikė motina.

Aprodė savo būstą

Ingrida nesupranta, ką daro blogai ir bando tik spėlioti, kodėl ir vėl iš jos vis nori atimti vaikus. 

„Kad gal vaiko sveikatos neužtikrinu ar mokslo sąlygų, žinokite, nežinau pati“, – pasimetusi prieš televizijos kameras buvo jonaviškė.

Ingrida aprodė ir savo nuomojamą dviejų kambarių butą, kuriame gyvena. Jis pilnas baldų ir vaikų žaislų. Gal idealios tvarkos jame ir trūksta, bet tikrai netrūksta jaukumo – kone ant kiekvienos sienos matosi pakabintos jos vaikų nuotraukos su smagiomis akimirkomis, netrūksta ir mokslo reikmenų.

„Darželis apie mane labai gražiai atsiliepia, nes du vaikai eina į darželį, sakė nuostabiausi atsiliepimai. Mano ir vyriausiasis eidavo į mokyklą švarus, kiekvieną dieną yra skalbiama, maudosi kiekvieną dieną. Ką jos siūlo man, pagal mane, man to nereikia iš tikrųjų. Vaikus moku pati pamaitinti, aprengti, nuvesti į darželį ir pas daktarus. Mama man padeda, o jos nieko“, – specialistų nusistatymu prieš ją stebisi tiktokerė.

Du vaikus globoti perleido mamai 

Ingridos mama Rita šiuo metu globoja du iš keturių jos vaikų, kad tik jų neatiduotų į vaikų namus ar globėjams.

Rita jokios savo dukros kaltės tikina nematanti, vadina ją puikia mama, o tarnybos esą kabinėjasi visai be reikalo. 

„Aš noriu, kad tarnybos paliktų ramybėje, aš pavargau nuo tarnybų. Kuo jie gali pasirūpinti, tai mes rūpinamės... Kas geriau pasirūpins, jei ne tėvai? Kaip jie gali nuspręsti, kad tu esi bloga ir mes vaiką iš tavęs paimame“, – kodėl tarnybos puola jos dukrą galvą kraipo Ingridos mama. 

32-ejų Ingrida taip pat yra tiktokerė influencerė bei turi tūkstančius sekėjų, o jos transliacijos sulaukia daug dėmesio. Internete ji nevengia kritikuoti valdiškų institucijų.

Pati moteris tikina alkoholio nevartojanti, o šių problemų turėjo tik jos buvę vyrai, dėl ko ir kildavo problemų. Dabar ji tikina ieškanti vyro su aiškiai išsikeltais kriterijais.

„Kad būtų ne alkoholikas, kad vaikus mylėtų ir kad mane gerbtų. Turi dirbti, uždirbti ir šeimą išlaikyti turi pagal idėją, bet jeigu to nėra galima eiti abiem dirbti ir galima uždirbti. Kad mane suprastų, kad aš jį suprasčiau, kad pykčio ir pavydo nebūtų“, – pinigų santykiuose ir vyro uždarbio į pirmą vietą sako nestatanti keturių vaikų mama. 

Dabar, kai neturi pastovių santykių su vyrais, Ingrida tikina, kad vaikai yra visas jos turtas, todėl prarasti juos būtų itin skaudu ir nepakeliama. Todėl vyrai dažnai eina į antrą planą.

„Kur nueinu ir jeigu kas nors paklausia apie turtus, ta sakau ar vaikai skaičiuojasi prie turto? Man visi mano vaikai kaip ir vyriausia dukra ir iki mažiausio yra pats didžiausias turtas“, – aiškino Ingrida.

Ingridos mama Rita kraipo galvą ir dėl tarnybų noro, kad dukra su jos vaikus prižiūrinčia mama kuo mažiau bendrautų. 

„Pasakė, kad tu negalėsi pas mamą važiuoti, bet tu gali ateiti dieną į tą savo būtą, tvarkytis, bet vakare su vaikais turi eiti į krizių centrą“, – noru jos dukrą uždaryti į krizių centrą stebisi Rita.

Atvejo vadybininkė: siūlymas buvo rekomendacinio pobūdžio

TV Pagalba“ nuvyko susitikti su socialinėmis darbuotojomis ir atvejo vadybininke į Jonavos socialinių paslaugų centrą. Specialistės, padedančios Ingridai tvarkytis su ją užklumpančiomis negandomis, sako, kad moters per prievarta į krizių centrą neveja, o tai buvo tik rekomendacija. 

„Mes ne tai, kad norime. Posėdis atvejo vadybos yra ne tame, kad kas nori ar nenori. Mes rekomendavome, pasakėme jai pliusus ir ji sutiko posėdžio metu“, –  paaiškino atvejo vadybininkė.

Specialistės taip pat pakvietė Ingridą į asmeninį pokalbį, kur atsakė į visus jai rūpimus klausimus.

Ar iš tikrųjų gresia Ingridai prarasti savo vaikus, žiūrėkite straipsnio viršuje.

VISĄ LAIDĄ ŽIŪRĖKITE ČIA:

Laidą „TV Pagalba“ žiūrėkite kiekvieną darbo dieną 16:30 per TV3 televiziją.

Straipsnis parengtas pagal TV3 televizijos laidą „TV Pagalba“.

