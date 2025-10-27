Kalendorius
Naujausios

Karas Ukrainoje

Lietuva

Verslas

Užsienis

Gyvenimas

Sportas

Video

Žmonės

Automanas

TV3 naujienos > Gyvenimas > Istorijos

Vyras paskaičiavo, kad už du vaikus buvusi sugyventinė gauna 2000 eurų: „Ji yra palikusi pinigų vergė“

2025-10-27 18:15
2025-10-27 18:15

Motina sako, kad vaikų tėvas užvertė tarnybas išgalvotais skundais ir kaltina ją baisiais dalykais. Mindaugas kerta atgal ir sako, kad buvusi mylimoji taip pat ne šventa – švaistosi išgalvotais kaltinimais ir skundžiasi, kad jis ją persekioja. Dviejų vaikų tėvas tikina, kad tiesiog nori bendrauti su dukromis ir įtaria, kad moteris smurtavo prieš vyriausiąją dukrytę.



Karštu buvusios poros konfliktu domėjosi ir jį spręsti laidoje „TV Pagalba“ bandė gelbėtoja Toma Arcišauskaitė-Lukošienė.

Įtaria, kad pakėlė prieš dukrą ranką

Pora kartu gyveno dešimt metų ir susilaukė dviejų dukrų. Išsiskyrė šių metų kovą ir nuo tada jų santykiai visiškai pašlijo. 

Tačiau ne santykiai su buvusiąja labiausiai skaudina vyro širdį, o tai, kokioje padėtyje atsidūrė jo mažametės, kurių viena yra neįgali.

Tai, kad prieš mergaitę buvo smurtaujama, esą tėvui papasakojo pati dukra, kuri po savaitgalio su mama atsisakė pas ją grįžti. 

„Praleidome gerai laiką su mergaitėmis savaitgalį, buvome baseine. Sekmadieni vakare parvežu vaikus puse penkių ar penktą ir abi pradėjo verkti, nebenori pas mamą. Mažąją ėmiau atsegti iš kėdutės, o didžioji pradėjo šaukti: aš nenoriu pas mamą, mane muša su šlepete. O mama atsitraukusi per du metrus, akys kaip penkios rusiškos kapeikos, stovi ir nieko nedaro. Mažąją nuraminau, įdaviau, bandžiau apraminti ir didžiąją. Didžioji nenusiramino, cypė ant visos gatvės. Tai galvojau, ką daryti, nusprendžiau didžiąją vežtis pas save, kur nusiramins ir tada atvešiu“, – teigė tėvas.

Esą buvusi žmona sutiko, kad vyras vežtųsi dukrą pas save, tačiau dukra ir vėliau nepanoro grįžti į mamos namus bei tėčiui sakė, kad mama pikta ir ją muša. Mergaitė pareiškė, kad nori vėl su tėčiu vykti į DINO parką ir pas mamą grįžti visai nenori.

Mindaugas pasakoja, kad susikalbėti su buvusia mylimąją jau net nebebando ir su ja visiškai nebendrauja. Taip yra ir todėl, kad moteris vyrą nuolat skundžia socialinėms darbuotojams ir vaikų teisių specialistams. Taip pat ir dukras jam gauti savaitgaliais, kaip numatė teismas, visada yra keblu bei daromos įvairios kliūtys.

„Šeštadienį kaip ir susitarėme dešimtą valandą aš jau buvau pusiaukelėje pas ją į namus, o ji man rašo: vaikai serga, aš tau vaikų neduosiu, ten su keiksmažodžiais visais, kad nerūpi jai vaiko teisių nuomonė ir socialinių nuomonė. Sakė, kad darys taip, kaip priklauso mamai“, – buvusios sugyventinės savivale piktinosi žemaitis.

Priteistų alimentų dydį laiko neadekvačiu

Vyras piktinasi, kad buvusioji prieš jį nuteikė ir visą šeimą, kur jis tapo nepageidaujamu.

Žmogus įtaria, kad tikroji priežastis, kodėl buvusioji nutraukė santykius, yra susijusi su noru pasipelnyti. Tėvui atrodo per didelė ta alimentų suma, kurios reikalauja moteris. Esą motina ir taip už neįgalumą turinčią vyresnėlę gauna dideles išmokas iš valstybės.

„Šiandien gavau iš jos advokato teisminius popierius, kur už vaikų darželį auklėtojoms reikia mokėti po 100 eurų, atskirai už darželį po 100 eurų. Ten reikmenims ir dar kažkam, o galutinė suma už abejas mergaites man kiekvieną mėnesį jai reikėtų paduoti po 770 eurų. Aš tada sėdžiu vakare ir galvoju: tu už vaikus gauni 1200 ir dar aš duosiu alimentus 770, tai tu gauni 2000 eurų ir gali gulėti lovoje visą dieną su telefonu žaisti? Susidariau tokį įspūdį, kad ji yra palikusi pinigų vergė“, – galvą kraipė vyriškis.

Gyvena žmonos name

Bendruose šeimos namuose liko gyventi vyras, o ne vaikų motina. 

Šį būstą moteriai nupirko jos tėvas, tad teisiškai tai yra moters turtas. Vyras sako, kad per daug metų nemažai prisidėjo prie šių namų gerbūvio, tad esą taip pat turi teisę į šią nuosavybę ir atsisako palikti namus.

Pagrindinis konfliktas privedęs šeimą prie skyrybų, taip pat buvo dėl pinigų. 

Esą vyras norėjo iš vaiko pinigų nupirkti mergaitėms saldumynų, tačiau moteris kategoriškai atsisakė duoti banko kortelę ir pareiškė, kad vaikų pinigai yra jos pinigai. Tuomet vyras pasikarščiavo ir iš moters atėmė mobilųjį telefoną, kurį jai buvo nupirkęs.

Po šio konflikto, kurio, anot Mindaugo, vaikai nematė, moteris jį apskundė policijai ir jam buvo surašytas smurto orderis. Vyras kategoriškai neigia, kad smurtavo ar kėlė ranką ir vėl kaltina buvusią žmoną turint lakią fantaziją.

„Dešimt metų pragyvenom ir nebuvo taip, kad aš prieš ją pakelčiau ranką. Ir sakau, net neįsivaizduoju, kas čia jai užėjo ir manau, kad viskas čia yra dėl pinigų, nes logikos nėra“, – teisinosi vyriškis.

Santykiai pašlijo po antrojo vaiko gimimo ir patirto smurto

Moteris prisimena, kad santykiai su Mindaugu pasikeitė, kai ji pastojo. Esą vyrui sunku buvo tvarkytis su išaugusia atsakomybe ir šis dažnai pats elgėsi kaip mažas vaikas. Moteris su dukromis dabar gyvena pas savo tėvą, tačiau ramybės neturi.

Ji sako, kad yra persekiojama ir dėl nebūtų dalykų skundžiama policijai.

„Seka mane nuolat, policiją kviečia, neturiu gyvenimo nei aš, nei mano vaikai. Policiją, nes aš vaikus mušu, geriu, suprantate... Nors nevartoju alkoholio iš viso jau daug metų. Jis tokias nesąmones daro“, – teigė moteris.

Moteris prisiminė ir dar juodesnius judviejų gyvenimo periodus, kuomet besilaukdama vaikelio buvo mušama, patyrė psichologinį smurtą.

Tiesa, neslepia, kad kurį laiką savo buvusį vyrą netgi dangstė dėl tam tikrų priežasčių.

„Paskutinį kartą sumušė, kai buvo 8 mėnesių nėštumas. Mano mama buvo prie mirties kaip tik, kitą dieną turėjau važiuoti mamą prižiūrėti. Ir vien todėl nekviečiau policijos, kad mano mama buvo prie mirties ir po dviejų savaičių mirė dėl vėžio. Nenorėjau, kad mama sužinotų, kad mano toks vyras“, – atskleidė dviejų vaikų motina.

Moteris taip pat pasakė, kodėl negyvena jai priklausančiame name. Esą bijo dar didesnio vyro smurto protrūkio, o tai, kad patyrė nuolatinį vyro smurtą, ji turinti ir daug liudytojų. 

Kad jai rūpi tik pinigai, moteris kategoriškai neigia. Tikina, kad jos šeima gyvena pasiturinčiai ir pinigų jai niekad netrūko.

„Jis neturi pastovaus uždarbio, dirba ant individualios veiklos, kur tai yra darbo, tai nėra. Jis turėdavo pajamų, bet vis tiek iš manęs atimdavo. Man mano tėvas padėdavo, mano močiutė čia šalia gyvenanti. Nuvažiuokite pažiūrėkite, kur jo mama gyvena, nes šitą namą mano tėvas vienas pats turi. Ten močiutė viena pati gyvena ir nuvažiuokite pas jo motinos... Šiukšlynas, sąvartynas ir bomžynas. Jo tėvas alkoholikas, o motina ten iš viso...“, – rėžė moteris.

Kokį kompromisą dėl vaikų gerovės pavyks priimti nesutarimų skaldomai buvusiai porai?

VISĄ LAIDĄ ŽIŪRĖKITE ČIA:

Laidą „TV Pagalba“ žiūrėkite kiekvieną darbo dieną 16:30 per TV3 televiziją.

Straipsnis parengtas pagal TV3 televizijos laidą „TV Pagalba“.

