Vilniaus viešajame transporte du asmenys smurtavo prieš 13-metį.

Kaip pranešė policija, šeštadienį, nuo 16 val. 30 min. iki 17 val. Vilniuje, viešajame transporte, per konfliktą du asmenys sukėlė fizinį skausmą nepilnamečiui, gimusiam 2011 m.
Policija pradėjo ikiteisminį tyrimą dėl fizinio skausmo sukėlimo ar nežymaus sveikatos sutrikdymo.
Už tai baudžiama viešaisiais darbais arba laisvės apribojimu, arba areštu, arba laisvės atėmimu iki trejų metų.
