  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
TV3 naujienos > Lietuva > Kriminalai

Vilniaus viešajame transporte du asmenys smurtavo prieš 13-metį

2025-09-07 15:28 / šaltinis: ELTA / aut.
Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
šaltinis: ELTA aut.
2025-09-07 15:28

Vilniaus viešajame transporte du asmenys smurtavo prieš 13-metį.

Viešasis transportas (ELTA / Andrius Ufartas)

Vilniaus viešajame transporte du asmenys smurtavo prieš 13-metį.

0

Kaip pranešė policija, šeštadienį, nuo 16 val. 30 min. iki 17 val. Vilniuje, viešajame transporte, per konfliktą du asmenys sukėlė fizinį skausmą nepilnamečiui, gimusiam 2011 m.

Policija pradėjo ikiteisminį tyrimą dėl fizinio skausmo sukėlimo ar nežymaus sveikatos sutrikdymo.

Už tai baudžiama viešaisiais darbais arba laisvės apribojimu, arba areštu, arba laisvės atėmimu iki trejų metų.

