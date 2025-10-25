Būsto kaime ieškantis Albinas pateko į keblią situaciją: „Valdžia žinojo, kad gyvenau miškuose“

Keblia poros situacija domėjosi gelbėtoja Rūta Filejeva.
Bet kada gali atsidurti gatvėje
Pora pasakoja, kad vieną dieną sulaukė namo savininko dukros vizito. Anglijoje gyvenanti moteris porai davė mėnesį laiko išsikraustyti, o artėjant šio termino pabaigai Albinas ir Marytė jaučiasi lyg ant adatų.
„Valdžia žinojo, kad gyvenau miškuose, tikrai žinojo. Jaunimas mane rasdavo, tokie vaikai, užpuldavo, apdaužydavo. Į kitą vietą pereinu į miškus, kitoje vietoje ir randa. Taip ir gyvenau, bėgiojau iš vieno miško į kitą. Nakvynės namuose ilgai nebuvau, nes ten vėl būčiau sėdęs, ne mano charakteriui“, – sakė laisvę mėgstantis Albinas.
Su vaikais ryšį praradę
Marytė turi sūnų, su kuriuo bendrauja mažai ir iš jo pagalbos nesitiki, mat paskutinį kartą bendravo daugiau nei prieš metus laiko.
Albinas turi du sūnus, tačiau jų abiejų neaugino ir šiai dienai bendravimas yra nutrūkęs.
8 metais už Marytę vyresnis Albinas dažnai padeda savo sugyventinei nudirbti ūkio darbus, nes šiai itin sunku judėti dėl sveikatos problemų. Vienas kitam padedantys sugyventiniai sako, kad jų finansinės galimybės mokėti nuomą yra gana kuklios, tačiau kažkiek pinigų surinktų.
Jie tikisi, kad kažkas gali tiesiog užleisti jiems kad ir seną namuką, kurį jie galėtų prižiūrėti.
„Baisu, kai tokiame amžiuje kiekviena diena yra nežinomybė. Nežinomybė, ar rytoj turėsi stogą virš galvos“, – porą užjautė R. Filejeva.
