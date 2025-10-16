Kalendorius
Spalio 16 d., ketvirtadienis
Vilnius +10°C
Horoskopai
Programos image
Orai
Pranešti naujieną
Paieška

Naujausios

Karas Ukrainoje

Lietuva

Verslas

Užsienis

Gyvenimas

Sportas

Video

Žmonės

Automanas

  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
Komentuoti
13
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Gyvenimas

Reginai plyšta širdis – 10 metų jaunesnį mylimąjį grasina deportuoti: Maroke jam gresia mirtis

2025-10-16 18:15 / šaltinis: TV3 laida „TV pagalba“ / aut.
Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
šaltinis: TV3 laida „TV pagalba“ aut.
2025-10-16 18:15

Lietuvės Reginos ir marokiečio Mufasos meilės istorija tęsiasi jau 9 metus, tačiau dabar beveik 10 metų jaunesniam kitataučiui gresia deportacijaLietuvos. 9 metus trunkantys santykiai valdininkams pasirodė nepakankamai tvirti. Moteris primygtinai prašo pagalbos, kad įsimylėjėlių istorija nebūtų sugriauta.

Lietuvės Reginos ir marokiečio Mufasos meilės istorija tęsiasi jau 9 metus, tačiau dabar beveik 10 metų jaunesniam kitataučiui gresia deportacijaLietuvos. 9 metus trunkantys santykiai valdininkams pasirodė nepakankamai tvirti. Moteris primygtinai prašo pagalbos, kad įsimylėjėlių istorija nebūtų sugriauta.

REKLAMA
13

Atvykus „TV Pagalbos“ gelbėtojai Rūtai Filejevai, moteris puola į ašaras. Regina tikina, kad jai ir jos mylimajam yra be galo sunku ir skaudu susitaikyti su gresiančia deportacija.

TAIP PAT SKAITYKITE:

„Labai sekina, jautiesi, kad viskas daroma tam, jog tik nepasijaustum gerai, kad negyventume laimingai“, – sako laidos herojė.

REKLAMA
REKLAMA

Regina neslepia itin jautrių gyvenimo istorijų. Pasak jos, ji ir taip patirianti daug gyvenimo išbandymų – neseniai palaidojo abu tėvus. Tad žinia apie mylimojo priverstinį išvykimą į Maroką bent jau metams labai gąsdina.

REKLAMA

„Per trumpą laiką palaidojau abu savo tėvus, dar metai nepraėjo nuo mamos mirties. Jį nori deportuoti, o aš lieku viena“, – graudinasi moteris.

Mufasai – 56 metai, o Reginai – 65. Nors moteris vyresnė, ji tikina, kad šis žmogus yra jos gyvenimo ramstis, be kurio jai būtų itin sunku. Pasak moters, jie susipažino internetu, kai po 38 santuokos metų jos vyras susirado kitą moterį ir paliko šeimą.

REKLAMA
REKLAMA

„Susipažinome sunkiu metu. Pradėjus bendrauti su Mufasa, jo dėka aš įgavau ramybę“, – pasakoja Regina.

Gresia deportacija 

Anot įsimylėjėlių, marokietis yra išsižadėjęs islamo tikėjimo, todėl savo šalyje yra persekiojamas – netgi bandyta pasikėsinti į jo gyvybę.

„Jis negali turėti pastovios gyvenamosios vietos – tai pas vieną pažįstamą, tai pas kitą. Mufasa yra nukentėjęs nuo vadinamųjų religinių brolių – jie nustumė jį nuo tilto“, – kraupias detales atskleidžia Regina.

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA

Po šios traumos vyrui grėsė rankos amputacija. Laimei, to neprireikė, tačiau jis vis dar jaučia skaudaus įvykio pasekmes.

Kai Mufasa atvyko į Lietuvos ambasadą Turkijoje tvarkytis vizos dokumentų, pora jau buvo padavusi pareiškimus santuokai. Atrodė, kad tai bus pakankamas pagrindas įleisti marokietį į Lietuvą ilgesniam laikui, tačiau viskas pakrypo visai kitaip, nei pora tikėjosi.

Ar pavyks gelbėtojai Rūtai išsaugoti poros likimą  – stebėkite laidos „TV Pagalba“ epizode.

VISĄ LAIDĄ ŽIŪRĖKITE ČIA:

Laidą „TV Pagalba“ žiūrėkite kiekvieną darbo dieną 16:30 per TV3 televiziją.

Straipsnis parengtas pagal TV3 televizijos laidą „TV Pagalba“.

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

REKLAMA
a
a
2025-10-16 18:18
jezau tai beda..gali deportuotis kartu i maroka...
Atsakyti
taigi
taigi
2025-10-16 18:35
Tai tegu ji trenkiasi kartu į Maroką, jei jau taip myli...
Atsakyti
Aha tikrai
Aha tikrai
2025-10-16 18:46
Pisa protą 'mylimasis'
Atsakyti
Skaityti visus komentarus (13)
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų