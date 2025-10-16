Atvykus „TV Pagalbos“ gelbėtojai Rūtai Filejevai, moteris puola į ašaras. Regina tikina, kad jai ir jos mylimajam yra be galo sunku ir skaudu susitaikyti su gresiančia deportacija.
„Labai sekina, jautiesi, kad viskas daroma tam, jog tik nepasijaustum gerai, kad negyventume laimingai“, – sako laidos herojė.
Regina neslepia itin jautrių gyvenimo istorijų. Pasak jos, ji ir taip patirianti daug gyvenimo išbandymų – neseniai palaidojo abu tėvus. Tad žinia apie mylimojo priverstinį išvykimą į Maroką bent jau metams labai gąsdina.
„Per trumpą laiką palaidojau abu savo tėvus, dar metai nepraėjo nuo mamos mirties. Jį nori deportuoti, o aš lieku viena“, – graudinasi moteris.
Mufasai – 56 metai, o Reginai – 65. Nors moteris vyresnė, ji tikina, kad šis žmogus yra jos gyvenimo ramstis, be kurio jai būtų itin sunku. Pasak moters, jie susipažino internetu, kai po 38 santuokos metų jos vyras susirado kitą moterį ir paliko šeimą.
„Susipažinome sunkiu metu. Pradėjus bendrauti su Mufasa, jo dėka aš įgavau ramybę“, – pasakoja Regina.
Gresia deportacija
Anot įsimylėjėlių, marokietis yra išsižadėjęs islamo tikėjimo, todėl savo šalyje yra persekiojamas – netgi bandyta pasikėsinti į jo gyvybę.
„Jis negali turėti pastovios gyvenamosios vietos – tai pas vieną pažįstamą, tai pas kitą. Mufasa yra nukentėjęs nuo vadinamųjų religinių brolių – jie nustumė jį nuo tilto“, – kraupias detales atskleidžia Regina.
Po šios traumos vyrui grėsė rankos amputacija. Laimei, to neprireikė, tačiau jis vis dar jaučia skaudaus įvykio pasekmes.
Kai Mufasa atvyko į Lietuvos ambasadą Turkijoje tvarkytis vizos dokumentų, pora jau buvo padavusi pareiškimus santuokai. Atrodė, kad tai bus pakankamas pagrindas įleisti marokietį į Lietuvą ilgesniam laikui, tačiau viskas pakrypo visai kitaip, nei pora tikėjosi.
Ar pavyks gelbėtojai Rūtai išsaugoti poros likimą – stebėkite laidos „TV Pagalba“ epizode.
