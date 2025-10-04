Regina kentė Kęstučio smurtą, tačiau dabar nori jį susigrąžinti: „Aš tave mylėjau kaip žmogų“

Atvykusiai gelbėtojai Rūtai Filejevai, Regina tuoj pat ėmė pasakoti, kaip Kęstutis ją esą tyčia numetė nuo pastolių – Regina net galvojo, kad susilaužė stuburą.
Laimei, stuburas nebuvo smarkiai pažeistas ir ji neatsidūrė neigaliojo vėžimėjime.
„Lipau ant stelažo, nežinau, kas jam užėjo, ir jis pastolius apvertė. Laukė, kol aš iššliaušiu, o vėliau dar ir suspardė. Pakilau kaip feniksas iš pelenų, čiupau riešutų kibirą ir paršliaužiau namo 5 km“, – skundėsi Regina.
Iš pradžių norėjusi iš Kęstučio prisiteisti pinigų už patirtą žalą, Regina persigalvojo ir teigė norinti grįžti pas jį. Gelbėtoja Rūta ryžosi padėti ir leidosi į Kęstučio paieškas – vyras dirba miške.
Reginai ir gelbėtojai Rūtai radus Kęstutį, tarp sugyventinių kilo rimtas konfliktas. Regina jį kaltina, o Kęstutis rėžia atgal – atvirauja, kad moteris turi rimtų problemų su alkoholiu.
„Aš tave mylėjau kaip žmogų“, – baksnodama pirštu į vyrą teigė Regina.
Tačiau jos noras susitaikyti atrodo abejotinas – priekaištų Kęstučiui ji turi labai daug. Ramaus būdo Kęstutis teigė jau 5 metus nevartojantis alkoholio, o Regina, anot jo, priklausomybę tik gilina.
„Kiekvieną dieną geria. Parsineša 2–3 butelius kasdien“, – pasakojo Kęstutis.
Jis skundėsi naktiniais riksmais, dėl kurių negali užmigti. Regina viskam prieštaravo – anot jos, naktį ji esanti visiškai rami.
„Kada aš rėkiau? Aš kaip pelė – net nekrabždu! Aš net lapes per langą matau. Ką tu čia meluoji?“ – šaukė moteris.
Regina taip pat baiminosi, kad Kęstutis jau susirado naują moterį, todėl nebenori taikytis.
„Susirado čiulpikę už cigarečių pakelį“, – piktinosi Regina.
