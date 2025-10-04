Kalendorius
Spalio 4 d., šeštadienis
Vilnius +11°C
Horoskopai
Programos image
Orai
Pranešti naujieną
Paieška

Naujausios

Karas Ukrainoje

Lietuva

Verslas

Užsienis

Gyvenimas

Sportas

Video

Žmonės

Automanas

Mano naujienos
Komentuoti
0
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Gyvenimas

Regina kentė Kęstučio smurtą, tačiau dabar nori jį susigrąžinti: „Aš tave mylėjau kaip žmogų“

2025-10-04 13:20 / šaltinis: TV3 laida „TV pagalba“ / aut.
Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
šaltinis: TV3 laida „TV pagalba“ aut.
2025-10-04 13:20

Po 11 bendro gyvenimo metų Regina itin rimtai susipyko su gyvenimo draugu – pabėgo iš jo namų. Ji kreipėsi į „TV Pagalbą“, kad laida padėtų susitaikyti su vyru Kęstučiu, kol jo nenuviliojo kita moteris. Regina kelia ultimatumą: arba susitaikome, arba priversiu sumokėti kompensaciją už patirtą žalą.

Po 11 bendro gyvenimo metų Regina itin rimtai susipyko su gyvenimo draugu – pabėgo iš jo namų. Ji kreipėsi į „TV Pagalbą“, kad laida padėtų susitaikyti su vyru Kęstučiu, kol jo nenuviliojo kita moteris. Regina kelia ultimatumą: arba susitaikome, arba priversiu sumokėti kompensaciją už patirtą žalą.

REKLAMA
0

Atvykusiai gelbėtojai Rūtai Filejevai, Regina tuoj pat ėmė pasakoti, kaip Kęstutis ją esą tyčia numetė nuo pastolių – Regina net galvojo, kad susilaužė stuburą.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Laimei, stuburas nebuvo smarkiai pažeistas ir ji neatsidūrė neigaliojo vėžimėjime.

„Lipau ant stelažo, nežinau, kas jam užėjo, ir jis pastolius apvertė. Laukė, kol aš iššliaušiu, o vėliau dar ir suspardė. Pakilau kaip feniksas iš pelenų, čiupau riešutų kibirą ir paršliaužiau namo 5 km“, – skundėsi Regina.

REKLAMA
REKLAMA

Iš pradžių norėjusi iš Kęstučio prisiteisti pinigų už patirtą žalą, Regina persigalvojo ir teigė norinti grįžti pas jį. Gelbėtoja Rūta ryžosi padėti ir leidosi į Kęstučio paieškas – vyras dirba miške.

REKLAMA

Reginai ir gelbėtojai Rūtai radus Kęstutį, tarp sugyventinių kilo rimtas konfliktas. Regina jį kaltina, o Kęstutis rėžia atgal – atvirauja, kad moteris turi rimtų problemų su alkoholiu.

„Aš tave mylėjau kaip žmogų“, – baksnodama pirštu į vyrą teigė Regina.

Tačiau jos noras susitaikyti atrodo abejotinas – priekaištų Kęstučiui ji turi labai daug. Ramaus būdo Kęstutis teigė jau 5 metus nevartojantis alkoholio, o Regina, anot jo, priklausomybę tik gilina.

REKLAMA
REKLAMA

„Kiekvieną dieną geria. Parsineša 2–3 butelius kasdien“, – pasakojo Kęstutis.

Jis skundėsi naktiniais riksmais, dėl kurių negali užmigti. Regina viskam prieštaravo – anot jos, naktį ji esanti visiškai rami.

„Kada aš rėkiau? Aš kaip pelė – net nekrabždu! Aš net lapes per langą matau. Ką tu čia meluoji?“ – šaukė moteris.

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA

Regina taip pat baiminosi, kad Kęstutis jau susirado naują moterį, todėl nebenori taikytis.

„Susirado čiulpikę už cigarečių pakelį“, – piktinosi Regina.

Ar pavyks gelbėtojai Rūtai sutrambdyti įsiplieskusį konfliktą ir sutaikyti mylimuosius, sužinokite aukščiau esančiame laidos „TV pagalba“ epizode.

REKLAMA

VISĄ LAIDĄ ŽIŪRĖKITE ČIA:

Laidą „TV Pagalba“ žiūrėkite kiekvieną darbo dieną 16:30 per TV3 televiziją.

Straipsnis parengtas pagal TV3 televizijos laidą „TV Pagalba“.

Spalio 3 d. Serija 24
Spalio 2 d. Serija 23
Spalio 1 d. Serija 22
Rugsėjo 30 d. Serija 21
Rugsėjo 29 d. Serija 20
Rugsėjo 26 d. Serija 19
Rugsėjo 25 d. Serija 18
Rugsėjo 24 d. Serija 17
Rugsėjo 23 d. Serija 16
Rugsėjo 22 d. Serija 15
Rugsėjo 19 d. Serija 14
Rugsėjo 18 d. Serija 13
Rugsėjo 17 d. Serija 12
Rugsėjo 16 d. Serija 11
Rugsėjo 15 d. Serija 10
Rugsėjo 12 d. Serija 9
Rugsėjo 11 d. Serija 8
Rugsėjo 10 d. Serija 7
Rugsėjo 9 d. Serija 6
Rugsėjo 8 d. Serija 5
Rugsėjo 5 d. Serija 4
Rugsėjo 4 d. Serija 3
Rugsėjo 2 d. Serija 2
Rugsėjo 1 d. Serija 1
Gegužės 30 d. Serija 186
Gegužės 29 d. Serija 185
Gegužės 28 d. Serija 184
Gegužės 27 d. Serija 183
Gegužės 26 d. Serija 182
Gegužės 23 d. Serija 181
Gegužės 22 d. Serija 180
Gegužės 21 d. Serija 179
Gegužės 20 d. Serija 178
Gegužės 19 d. Serija 177
Gegužės 16 d. Serija 176
Gegužės 15 d. Serija 175
Gegužės 14 d. Serija 174
Gegužės 13 d. Serija 173
Gegužės 12 d. Serija 172
Gegužės 9 d. Serija 171
Gegužės 8 d. Serija 170
Gegužės 7 d. Serija 169
Gegužės 6 d. Serija 168
Gegužės 5 d. Serija 167
Gegužės 2 d. Serija 166
Balandžio 30 d. Serija 165
Balandžio 29 d. Serija 164
Balandžio 28 d. Serija 163
Balandžio 25 d. Serija 162
Balandžio 24 d. Serija 161
Balandžio 23 d. Serija 160
Balandžio 22 d. Serija 159
Balandžio 18 d. Serija 158
Balandžio 17 d. Serija 157
Balandžio 16 d. Serija 156
Balandžio 15 d. Serija 155
Balandžio 14 d. Serija 154
Balandžio 11 d. Serija 153
Balandžio 10 d. Serija 152
Balandžio 9 d. Serija 151
Balandžio 8 d. Serija 150
Balandžio 7 d. Serija 149
Balandžio 4 d. Serija 148
Balandžio 3 d. Serija 147
Balandžio 2 d. Serija 146
Balandžio 1 d. Serija 145
Kovo 31 d. Serija 144
Kovo 28 d. Serija 143
Kovo 27 d. Serija 142
Kovo 26 d. Serija 141
Kovo 25 d. Serija 140
Kovo 24 d. Serija 139
Kovo 21 d. Serija 138
Kovo 20 d. Serija 137
Kovo 19 d. Serija 136
Kovo 18 d. Serija 135
Kovo 17 d. Serija 134
Kovo 14 d. Serija 133
Kovo 13 d. Serija 132
Kovo 12 d. Serija 131
Kovo 10 d. Serija 130
Kovo 7 d. Serija 129
Kovo 6 d. Serija 128
Kovo 5 d. Serija 127
Kovo 4 d. Serija 126
Kovo 3 d. Serija 125
Vasario 28 d. Serija 124
Vasario 27 d. Serija 123
Vasario 26 d. Serija 122
Vasario 25 d. Serija 121
Vasario 24 d. Serija 120
Vasario 21 d. Serija 119
Vasario 20 d. Serija 118
Vasario 19 d. Serija 117
Vasario 18 d. Serija 116
Vasario 17 d. Serija 115
Vasario 14 d. Serija 114
Vasario 13 d. Serija 113
Vasario 12 d. Serija 112
Vasario 11 d. Serija 111
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų