Atėnės mama išvydo tai, ko niekam nelinkėtų: maldauja dukrą išsiskirti su 20 metų vyresniu vyru

Atvykus gelbėtojai Gerdai, sugyventinis Jonas vengia kamerų ir pasišalina iš namų.
Pykčius kursto amžius?
Atėnė atvira – porą ištiko santykių krizė, o vyro šeima priešiškai nusiteikusi jos atžvilgiu.
„Jo giminės manęs nepripažįsta. Vyko Jono brolio laidotuvės, bet manęs net nepakvietė. Toks jų elgesys galbūt dėl amžiaus, nes esu 20 metų jaunesnė“, – sako mergina.
Atėnė pripažįsta, kad santykiai su Jonu užsimezgė dar gyvenant su kitu sugyventiniu. Anot jos, taip nutiko dėl buvusio partnerio dėmesio stokos. Jo nesulaukusi, Atėnė pradėjo santykius su 20 metų vyresniu Jonu.
„Buvęs sugyventinis man neskyrė dėmesio, nesirūpino, paleistuvavo. Turime vaiką, kuris dabar gyvena su juo“, – atvirauja Atėnė.
Priklausomybė alkoholiui
Pasakodama apie nesusiklosčiusius santykius su buvusiuoju, ji užsimena ir apie dabartinio sugyventinio priklausomybę alkoholiui.
„Su Jonu dažnai pykstamės, nes namuose – priklausomybė nuo alkoholio. Aš dar kažkiek laikausi, o Jonas – ne“, – pasakoja ji.
Gelbėtoja Gerda siūlo porai pagalbą, tačiau pabrėžia, kad pirmiausia jie turi atsisakyti svaigalų – tik tuomet galės padėti medikai.
Nepabūgsta smurto protrūkių
Santykius su Jonu kritikuoja ir Atėnės mama. Ji teigia, kad šie santykiai Atėnei yra žalingi ir ją žlugdo.
„Blogai, labai blogai vertinu jų santykius. Jonas man nepatinka – jis ją traukia žemyn. Paėmė paskolą, o elektra jų namuose jau trejus metus atjungta. Jis reikalauja iš jos pinigų alkoholiui, nes žino, kad ji gauna invalidumą“, – atvirauja moteris.
Anot jos, Jonas smurtauja prieš Atėnę.
„Tai primuša, tai ranką sulaužo. Pavėsinėje, prie mano akių, Atėnei susuko ranką – ji lūžo. Vykome į ligoninę“, – sako motina.
Atėnės mama siūlo dukrai pagalbą, skatina nutraukti santykius su 20 metų vyresniu vyru ir tikina galinti suteikti gyvenamąją vietą.
