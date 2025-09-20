Žentas įsitikinęs – jo uošvienė Regina yra velnias: „Turbūt pati to nežino“

Santykius šeima aiškinasi laidos „TV Pagalba“ studijoje.
Į studiją žengusi Regina pradeda pasakoti apie komplikuotus santykius su dukros vyru.
„Žentas manęs nekenčia“, – sako moteris.
Regina atvirauja – dukra su vyru per dažnai linksminasi ir vartoja alkoholį.
Vaikas atimtas ne be priežasties
„Išgėrę susipyksta, stumdosi, vyksta didžiausi skandalai. Kaimynai kviečia policiją“, – teigia Regina.
Moteris pasakoja ir apie lemtingą vakarą, kai iš namų buvo paimta jos anūkė.
„Atvažiavo vaikų teisės, liepė aprengti mergaitę ir pasakė, kad ją išsiveš, nes kaimynai skundžiasi triukšmu“, – sako ji.
Situacija pasisuka netikėta linkme – mergaitė perduodama Remigijaus mamai ir jau metus gyvena pas ją. Tačiau ši močiutė neleidžia vaiko matyti nei Reginai, nei Jurgitai su Remigijumi.
Remigijus uošvienę prilygina velniui
Į studiją atvykęs Remigijus atvirauja – su uošviene draugiškų santykių nepalaiko. Jis priduria, kad ir Jurgita su mama dažnai konfliktuoja.
„Kiekvieną dieną – rėkavimai, be išimties. Ji yra velnias, turbūt pati to nežino“, – sako vyras.
Į studiją atvykusi Jurgita skundžiasi Remigijaus mama, kuri, kaip anksčiau minėjo ir Regina, neleidžia matytis su dukrele.
„Mėnesį laiko uošvienė neleido kalbėtis su dukra, nors esame nupirkę telefoną, kad galėtume bendrauti tiesiogiai“, – tvirtina Jurgita.
Jurgita negaili karčių žodžių ir savo motinai – anot jos, su Regina sunku susikalbėti, ji kelia sumaištį namuose.
„Mama manęs negerbia. Ji pila žibalo į ugnį“, – sako Jurgita.
Tačiau „TV Pagalbos“ vedėja Renata išsako kitokią nuomonę – galbūt tikroji konfliktų priežastis yra pats Remigijus?
Straipsnis parengtas pagal TV3 televizijos laidą „TV Pagalba“.