Šokiruojantis porelės konfliktas prekybos centre merginai baigėsi liūdnai: „Ji be galo pavydi“

Tiesa, paskutinis taškas padėtas tik šiomis dienomis, nes merginos apdraskytas vaikinas dar padavė ją į teismą bei prisiteisė neturtinę žalą.
Bylos duomenimis, Simona 2025 m. balandžio 4 d. apie 18.20 val. prekybos centre prie įėjimo į bendro naudojimo tualetą konflikto metu tyčia rankų nagais įdrėskė tuometiniam draugui į veido sritį ir dešinės rankos dilbį.
Taip buvo padarytas nusikaltimas, turintis nežymaus sveikatos sutrikdymo požymių. Už tai mergina atsidūrė teisiamųjų suole.
Negrįžo naktį namo
Teisme Simona kaltę pripažino ir paaiškino, kad nuo 2023 m. gruodžio iki 2025 m. balandžio su nukentėjusiuoju gyveno neįregistravę santuokos:
„Iki įvykio mūsų santykiuose irgi kildavo konfliktų. Bandžiau aiškintis santykius, bet problemų išspręsti nepavyko.
Įvykio dieną su drauge namuose vartojome alkoholį. Sugalvojau nueiti į draugo darbovietę prekybos centre, nes norėjau sužinoti, kur jis praleido praėjusią naktį.
Jis negrįžo namo miegoti. Tik minėjo, kad su draugu buvo mieste. Aš jam skambinau, rašiau žinutes, tačiau jis mane ignoravo.“
Simona prisiminė, kad draugo darbovietėje buvo klientų, todėl jie abu užlipo į kitą aukštą, prie bendro naudojimo tualetų:
„Kadangi jis nesikalbėjo, tai paėmiau jam už rankos ir įdrėskiau. Apgailestauju dėl savo elgesio, jaučiu didžiulę gėdą. Atsiprašiau jo, kartu nebegyvename. Manau, kad šis įvykis abiem buvo pamoka.
Su civiliniu ieškiniu sutinku iš dalies. Manau, kad draugui padaryta neturtinė žala turėtų būti sumažinta nuo 2 tūkst. eurų iki 100–150 eurų. Sutinka padengti jo patirtas išlaidas už advokato paslaugas.“
Policijos pareigūnų tarnybiniame pranešime buvo minima, kad nukentėjusysis pasakojo, jog pas jį atėjo buvusi draugė, su kuria išsiskyrė prieš savaitę. Ji perbrėžė jam veidą. Merginą sulaikė prekybos centro apsaugos darbuotojai.
Pareigūnai Simonai nustatė 2,62 promilių girtumą. Bendraujant moteris sunkiai dėstė įvykio aplinkybes. Ji aiškino, kad atėjo pas draugą, nes jį myli ir norėjo iš jo išgirsti tą patį, tačiau šis norėjo skirtis, o jai buvo sunku su tuo susitaikyti ir nesusivaldė.
Kaltas beribis pavydas
Ikiteisminio tyrimo metu kaltinamoji paaiškino, kad paskutinius 2 mėnesius iki įvykio nukentėjusysis nebemokėjo mokesčių už komunalinius patarnavimus.
„Pajutau, kad jo elgesys pasikeitė. Kai tik susipykdavome, jis iš karto važiuodavo į savo butą. Su juo nebegyvenu nuo 2025 m. balandžio 4-sios. Prieš tai vakare jis su draugu išvažiavo žiūrėti krepšinio ir nuo to laiko negrįžo į mano nuomojamą butą.
Jutau, kad mūsų santykiai pakito. Tai jausdama dariau viską, kad galėčiau toliau gyventi. Lankiausi pas psichologę, nes išgyvenau skyrybas su nukentėjusiuoju“, – emocijų teisme neslėpė smurtu kaltinama šiaulietė.
Tuo metu nukentėjusysis pasakojo, kad iki 2025 m. balandžio 4 d. kaltinamoji buvo jo partnerė, su kuria gyveno neįregistravę santuokos:
„Po šio įvykio kartu nebegyvename. Jau kurį laiką mūsų santykiai buvo pablogėję. Ji be galo pavydi. Pradėjau neapsikęsti jos priekaištų ir pavydo.
Išėjau iš kaltinamosios buto ir nusprendžiau ją palikti konflikto išvakarėse. Ji man nuolat rašinėjo įvairias žinutes, nuo „myliu“ iki „tau bus blogai“. Toliau nekreipiau dėmesio į jos žinutes, nes supratau, kad ji yra išgėrusi.“
Sulaukė teismo bausmės
Teismas nusprendė Simoną pripažinti kalta dėl fizinio skausmo sukėlimo artimam asmeniui. Jai paskirta 6 mėnesių laisvės apribojimo bausmė.
Mergina įpareigota visą laisvės apribojimo bausmės atlikimo laiką dirbti arba, netekus (neturint) darbo, per 2 savaites užsiregistruoti Užimtumo tarnyboje.
Simonai uždrausta vartoti psichiką veikiančias medžiagas (įskaitant alkoholį). Ji dar turės sudalyvauti smurtinį elgesį keičiančioje programoje.
Tiesa, nukentėjusiojo lūkesčius dėl neturtinės žalos teismas sumažino keturis kartus. Iš merginos priteista 500 eurų suma.
Dar 1 452 eurus ji turės pakloti už advokato teisines paslaugas. Nuosprendis per 20 d. nuo paskelbimo gali būti skundžiamas.
Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!