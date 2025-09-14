Draudžiamą daiktą pas neblaivų vyrą radę pareigūnai sulaukė netikėto paaiškinimo: „Mama davė“

Į įvykio vietą skubėjo ir laidos „Farai“ operatorius.
Koridoriuje policininkus sutiko kaimynai, nukentėjusioji ir galimas smurtautojas. Moteris patvirtino, kad smurtas tikrai buvo. Vyriškis neslėpė, kad su savo širdies dama pastaruoju metu labai nesutaria.
„Alkoholis, faktas. – Smurtavai? – Niekada“, – tikino vyras.
Pilietis savo damai turėjo pretenzijų, esą ši per daug ir per dažnai vartoja svaigiuosius gėrimus. Kad pačiam liežuvis pinasi, matyt, ne taip svarbu.
„Aš prašau visada koduotis. Negerk, prašau. – Dėl ko tu ją stūmei? – Ji dažnai griuvinėja, ji pastoviai girta. Aš jos prašau, kad ji koduotųsi, o ji sako – aš noriu gerti.“
Pareigūnai atliks rizikos vertinimą ir paaiškės, ar reikalingas smurto artimoje aplinkoje orderis.
Atrado balionėlį, kurio neblaivūs asmenys turėti negali
Gal dėl to, kad meilė dar šviežia, mat pora draugauja vos pusę metų, o gal šiaip širdis minkšta, bet moteris persigalvojo ir nusprendė atleisti savo mylimajam.
Mandagiai paprašytas apsirengti ir susirinkti daiktus, vyriškis pirmiausia nusprendė atsigerti alaus, o tada pasipriešino policijos pareigūnams. Grumtynės piliečiui kėlė juoką, bet tazerio išmėginti nenorėjo, tad liovėsi priešinęsis.
Netrukus pasipylė keiksmai ir įžeidinėjimai. Ir laiptinės aikštelėje dar kartą pasipriešino policininkams, bandydamas išvengti kelionės į tarnybinį automobilį. Šį kartą bernelis buvo įspėtas, jog bus panaudotos pipirinės dujos.
Atliekant dalinę asmens apžiūrą pas vyrą atrastas dujų balionėlis, kurį esant neblaiviam draudžiama nešioti.
„Jūs man jį prikabinot, – kaltino vyras. – Man mama davė!“
Straipsnis parengtas pagal TV3 televizijos laidą „Farai“.