Mirtinas konfliktas prekybos centre Vilniuje: žudiką išdavė vaizdo stebėjimo kamerų įrašai

Iš 35 metų M. Zimogliado dviem nukentėjusiosioms teismas priteisė atitinkamai 35 tūkst. ir 20 tūkst. eurų neturtinei žalai atlyginti. Žudiko pečius papildomai taip pat slėgs 9 tūkst. eurų turtinė žala ir išlaidos už advokato paslaugas.
Iš pradžių šią bylą išnagrinėjo Vilniaus apygardos teismas. Tačiau nuosprendžiu nusivylęs žudikas pateikė apeliaciją. Vis dėlto, Lietuvos apeliacinis teismas M. Zimogliado skundą atmetė kaip nepagrįstą ir paliko galioti anksčiau priimtą nuosprendį.
Mirtini smūgiai
M. Zimogliadas nuteistas už tai, kad Vilniuje, Žirmūnų gatvėje, prekybos centre nužudė žmogų. Bylos duomenimis, prie laiptų, esančių pirmame aukšte, konflikto metu, M. nužudė žmogų tyčia jam sudavęs nenustatytą skaičių smūgių į įvairias kūno vietas.
Dalis sumušimų nustatyta galvos, veido srityse. Nelaimėliui lūžo skruostikaulis, kaukolės pamatas. Tai lėmė kraujo išsiliejimą į smegenis.
35-erių vyras praskelta galva be sąmonės gulėjo laiptinėje, prekybos centro viduje. Medikai dar bandė jį gaivinti, tačiau po pusvalandžio buvo konstatuota mirtis.
Prekybos centre tuo metu buvę žmonės prasitarė apie restorane kilusį konfliktą tarp mirusiojo ir nežinomo vyriškio. Ginčytis jie pradėjo dar viduje, o vėliau išėjo į laiptinę, kur ir įvyko nelaimė.
Tas nežinomas vyriškis buvo M. Zimogliadas. Jis iškart po nusikaltimo pabėgo iš įvykio vietos. Policija paskelbė viešą tuo metu dar tik įtariamo žudiko paiešką.
Netrukus M. Zimogliadas buvo sulaikytas ir atsidūrė už grotų. Tiek prekybos centre, tiek jo prieigose įrengta daug vaizdo stebėjimo kamerų. Šie įrašai taip pat padėjo išsiaiškinti šio žiauraus nusikaltimo aplinkybes.
Žudikas: esu nuteistas nepagrįstai
Nuteistasis M. Zimogliadas apeliaciniame skunde prašė Vilniaus apygardos teismo nuosprendį panaikinti ir jį išteisinti, nes vyras esą nieko nenužudė. Nuteistojo teigimu, pirmosios instancijos teismo nuosprendis yra nepagrįstas ir neteisėtas, surašytas pažeidžiant įstatymus.
M. Zimogliadas nurodė, kad priimant skundžiamą nuosprendį, remtasi ir jo kaltė buvo grindžiama liudytojų, kurie tiriamo įvykio tiesiogiai nematė, parodymais. Pasak nuteistojo, tokie liudytojų parodymai yra tik jų prielaidos, spėjimai ir subjektyvi nuomonė, kuriais negalėjo būti grindžiama jo kaltė.
Tačiau už M. Zimogliado bandymus išsisukti, gerokai iškalbingesni buvo vaizdo kamerų įrašai. Juose matyti, kaip M. Zimogliadas išeina į lauką pro prekybos centro duris. Tada matyti, kaip jis artinasi prie J. D., o šis atbulas traukiasi.
M. Zimogliadas bandė paimti J. D. už rankos, tačiau šis ją patraukė. Tada M. Zimogliadas rankos mostu parodė į pastato pusę išėjimo durų link. Einant link parodyto įėjimo į prekybos centrą, M. Zimogliadas ne kartą stumtelėjo J. D.
Jie įėjus į pastato vidų, pro tą patį įėjimą nei įėjo, nei išėjo jokie kiti asmenys. Vaizdo įrašuose matyti, kaip iš patalpos esančios prekybos centro pastato trečiame aukšte, išeina vaikinas ir mergina, kurie pro laiptų turėklų tarpą žiūri į apačią.
Jiems jau žiūrint į apačią, matyti kaip M. Zimogliadas iš pirmo aukšto užbėga laiptais į viršų ir dairydamasis įeina į patalpą esančią pastato antrame aukšte. Netrukus M. Zimogliadui įėjus į antrame aukšte esančios patalpos vidų į pirmą aukštą nusileido apsaugos darbuotojas ir vienas vaikinas iš trečio aukšto.
Po to dar keletas asmenų paskubomis leidosi iš trečio į pirmą aukštą, kur sustoję prie laiptų apačios, akivaizdu kažką apžiūrinėjo. Kamerų įrašai patvirtino, kad jokie pašaliniai asmenys, išskyrus M. Zimogliadą, laiptais į viršų neužlipo.
