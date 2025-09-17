Kalendorius
  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
TV3 naujienos > Žmonės > Lietuvos įžymybės

Vita Žiba prabilo apie šokiruojančią garsaus Lietuvos asmens nuotrauką: skubiai kreipiasi į visas

2025-09-17 11:55
Autoriaus(-ės) nuotraukos nerasta
šaltinis: tv3.lt aut.
2025-09-17 11:55

Komikė ir socialinių tinklų kūrėja Vita Žiba atskleidė, kad gavo šokiruojančią nuotrauką, kurioje užfiksuotas žinomas Lietuvos vyras. Pasak jos, ši istorija gali būti tik pradžia ir ragina ir kitas merginas nebebijoti prabilti.

5

Komikė neslepia – tai tik viena iš daugybės istorijų, kurios pasiekė ją pastarosiomis dienomis. Daugiau apie situaciją Vita Žiba pakomentavo naujienų portalui tv3.lt

TAIP PAT SKAITYKITE:

Vita Žiba jungiasi prie „Gero vakaro šou“
Šokiruojanti nuotrauka

„Aš gavau tik vieną nuotrauką. Joje mergina guli be sąmonės, o žinomas vaikinas su šypsena nusifotografavęs šalia jos“, – tv3.lt kalbėjo V. Žiba.

Ji pabrėžė, kad kol kas viešinti asmens pavardės negalima, o kalbėtis apie tai viešai bus galima bus tik vėliau, kai daugiau merginų kreipsis, kad bendras ieškinys būtų daug stipresnis.

„Čia labai priklauso nuo merginų, nes tam tikruose interneto kanaluose yra daug jų pasisakymų apie tai, ką jis joms padarė. Kol aukos nesikreips į atsakingas institucijas, pavardės atskleisti negalima – tai būtų šmeižimas. Svarbiausia yra įrodymai.“

Vita taip pat skatina visas merginas nebijoti kreiptis:

„Taip pat jos gaus ir teisinę pagalbą. Žinau, kad tai labai baisu, nes atrodo, kad eini į didžiulę kovą, bet visa tai reikalinga tam, kad būtų apgintos kitos merginos ateityje“, – pridūrė ji.

Skatina merginas nebetylėti

Pasak jos, vien interneto komentarų neužtenka – būtina imtis konkrečių veiksmų.

„Labai norėčiau, kad merginos išdrįstų kreiptis. Joms bus suteiktas palaikymas tiek iš „Ribologijos“, tiek iš „Prabilk.lt“, tiek iš manęs. Taip pat jos gaus ir teisinę pagalbą. Žinau, kad tai labai baisu, nes atrodo, kad eini į didelę kovą, bet tai būtina, kad ateityje būtų apgintos kitos merginos“, – sakė pašnekovė.

Ji pridūrė, kad per pastarąsias dienas naujų liudijimų apie šį vyrą neatsirado.

Kalbėdama apie platesnį kontekstą, V. Žiba pabrėžė, kad pagrindinė problema – sunkumai įrodant seksualinę prievartą.

„Kadangi pačių įrodymų nėra, aš niekur nieko neviešinau. Ir čia yra didelė problema – labai sunku viską įrodyti. Pagal mūsų įstatymus atrodo, kad labiau ginamas smurtautojas nei auka. Aukai tenka įrodyti, o tai yra be galo sunku, nes yra daug apribojimų, daug aukštų kartelių. Tai labai nepalanku aukoms, todėl dauguma bijo kreiptis.“, – kalbėjo ji.

Naktis, kuri viską pakeitė

Primename, kad Vita Žiba ne kartą ragino aukas kreiptis į organizacijas bei teisėsaugą. Savo socialiniuose tinkluose ji yra dalijusis istorija apie naktį, kuri pakeitė jos gyvenimą, ir kvietė moteris netylėti.

Po šio prisipažinimo ji pradėjo akciją, kviesdama dalintis istorijomis apie patirtą seksualinę prievartą. Iš pradžių sulaukė vos kelių laiškų, tačiau netrukus jų plūstelėjo šimtai.

„Jei jos kreiptųsi – yra kanalai, į kuriuos galima kreiptis. Jos neliks vienos, bus suteikta teisinė pagalba, jos tikrai nebus paliktos vienos šiame kelyje“, – pabrėžė V. Žiba.

