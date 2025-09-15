Komikė Vita Žiba rėžė apie žinomą Lietuvos vyrą: „Jei jį pamatyčiau – spjaučiau į akis“

„Delfi“ laidoje „Nauja karta“ apsilankiusi garsi šalies komikė teigė, kad šiuo metu daug dėmesio skiria žinomo asmens veiksmams.
Ji teigė, kad yra girdėjusi ne vieną pasakojimą, jog šis asmuo priekabiauja prie merginų ir pati yra gavusi nuotrauką, kurioje užfiksuotas jo nepateisinamas elgesys.
Asmeninė patirtis: Helovino naktis, kuri viską pakeitė
Vita Žiba anksčiau socialiniuose tinkluose ėmė viešinti moterų pasakojimus apie patirtą prievartą, priekabiavimą, dalijosi gautomis kitų moterų žinutėmis, kuriose – iki skausmo atviros išpažintys, ką teko patirti.
Apie tai, kad praeityje ir pati patyrė seksualinę prievartą, viešai yra pasakojusi ir komikė. TV3 Žinioms anksčiau ji yra pasakojusi, kad ši istorija paliko gilų randą.
„Aš nekenčiau savęs, man buvo šlykštu savęs“, – tąkart sakė ji, prisimindama Helovino vakarą prieš dešimtmetį.
Tuomet su drauge išėjusi į miestą, Vita susipažino su vaikinais, kurie pasiūlė gėrimų. Vėliau paaiškėjo, kad į kokteilius buvo įmaišyta narkotinių medžiagų.
„Man sąmonė grįžo tik tada, kai jis buvo sukišęs į mane savo rankas ir aš tada pradėjau gintis. Aš traukiu jo rankas iš savęs. Tiesiog atsimenu – traukiu, traukiu, po to vėl neatsimenu“, – reportaže pasakojo ji.
Ši patirtis paliko ilgalaikių pasekmių – moteris kovoja su depresija ir nerimo sutrikimais, jai teko kreiptis pagalbos į psichologus.
Prabilo apie žinomo asmens veiksmus
Prabilusi apie savo skaudžią patirtį, Vita savo socialiniuose tinkluose pradėjo akciją, kviesdama moteris dalintis istorijomis apie patirtą seksualinę prievartą. Iš pradžių sulaukė tik kelių laiškų, bet netrukus jų plūstelėjo šimtai.
Apie šią inciatyvą komikė kalbėjo ir minėtoje „Delfi“ laidoje, kur teigė, kad sukūrė saugią erdvę, kur merginos ir moterys gali anonimiškai dalintis istorijomis.
Laidoje ji prabilo ir apie žinomą Lietuvos žmogų, kurio veiksmams šiuo metu skiria daug dėmesio. Nors jo vardas nebuvo atskleistas, ji teigė girdėjusi istorijas ir gavusi nuotrauką, kurioje užfiksuoti jo veiksmai.
„Šiuo metu yra toks pakibęs klausimas, dalykas, su vienu Lietuvos žinomu žmogumi. Yra nemažai merginų, kurios, kaip pasakoja, yra patyrusios jo priekabiavimą tam tikromis prasmėmis.
Aš asmeniškai gavau vieną nuotrauką, kur mergina guli be sąmonės, duše, o jis su šypsenėle nusifotografavęs šalia jos“, – „Delfi“ laidoje teigė Vita Žiba.
Kalbėdama apie šį asmenį, moteris sakė nejaučianti jam pagarbos ir teigė, kad „jeigu aš jį pamatyčiau – spjaučiau į akis“.
Daugiau moteris nedetalizavo, tačiau teigė, kad „tos, kurios žinot – suprantat, apie ką aš kalbu“, kvietė rašyti jai žinutes, nes planuojama pateikti bendrą ieškinį.
