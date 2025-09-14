Bylos duomenimis, kruvinas konfliktas tarp vyrų įvyko šių metų kovo 12-ąją, apie 14.50 val., namo kieme.
Ovidijus reikalavo draugo grąžinti jam piniginę skolą. Šis pradėjo bėgti nuo kaltinamojo link šalia esančios sporto aikštelės, tačiau užkliuvęs pargriuvo.
Pasivijęs ant žemės gulinčiam draugui, Ovidijus su savimi turimu peiliu sudavė tris smūgius į nugaros sritį, po to pakėlė jį nuo žemės ir iš piniginės paėmė 100 eurų įvairiomis kupiūromis.
Nukentėjusiajam buvo padarytos trys durtinės žaizdos nugaroje. Taip nežymiai sutrikdyta jo sveikata.
Viskas dėl 100 eurų
Teisme Ovidijus kaltę dėl jam inkriminuotos nusikalstamos veikos padarymo pripažino visiškai ir sutiko duoti parodymus:
„Draugas man laiku negrąžino 100 eurų skolos. Neatsimenu, per kiek laiko jis turėjo grąžinti skolą, tačiau tuo metu man pačiam reikėjo pinigų – jų neturėjau, buvau pasiskolinęs iš mamos, todėl dėl to viskas ir įvyko.
Atėjau prie namo laiptinės ir, sulaukęs draugo, pasakiau, kad noriu atsiimti pinigus. Jis tvirtino, kad kažkokią pinigų sumą jam įdėjo į pašto dėžutę, tačiau tuo nepatikėjau. Tarp mūsų kilo konfliktas. Kai jis pargriuvo, išsitraukiau peilį ir juo sudaviau kelis kartus.
Po įvykio mes išsiskirstėme. Tikslesnių aplinkybių neprisimenu. Nagrinėjamo įvykio dieną su savimi turėjau du peilius. Savo elgesį vertinu kritiškai, gailiuosi. Jau dešimt metų nebuvau laisvės atėmimo vietų įstaigoje, dirbau.“
Ovidijus guodėsi, kad po įvykio, kurio metu pats buvo nukentėjusysis, gulėjo ligoninėje ir negalėjo dirbti, todėl užsiregistravo Užimtumo tarnyboje. Vyras pažadėjo atlyginti žalą kai tik bus išleistas iš įkalinimo įstaigos.
Reikėjo pinigų šeimai
Nukentėjusysis teismui pasakojo, kad su Ovidijumi yra pažįstami apie dvejus metus. Su juo susitikdavo kartą per savaitę, kartais susirašinėdavo žinutėmis arba susiskambindavo:
„Bendravome kaip pažįstami, bendros veiklos mūsų nesiejo. Mano žiniomis, kaltinamasis alkoholio nevartoja, tačiau anksčiau vartodavo narkotines medžiagas.
Dvi dienos prieš išpuolį pasiskolinau iš kaltinamojo 100 eurų, kad galėčiau juos panaudoti būtinoms reikmėms: maistui, vaiko išlaikymui, komunaliniams mokesčiams.
Nebuvome sutarę tikslios datos, kada turėčiau grąžinti skolą. Juolab, kad Ovidijus pasakė, jog skubos grąžinti pinigus nėra.“
Kitą dieną Ovidijus jau kvietė draugą susitikti, bet šis dėl darbų buvo ilgai nemiegojęs, todėl atsisakė susitikti ir ėjo miegoti.
„Kitą dieną Ovidijus pradėjo rašyti žinutes, iš kurių turinio supratau, kad jis yra ant manęs supykęs, kadangi vakar su juo negalėjau susitikti. Ir dėl to pradėjo reikalauti iš manęs prieš dvi dienas paskolintų pinigų.
Jis sakė, kad lauks manęs prie laiptinės. Nuvežiau dalį pinigų ir palikau jo pašto dėžutėje. Bet prie savo namų laiptinės mes susitikome. Jis rusiškai pasakė, kad yra įsižeidęs, kad jam teko laukti ir kad vakar neatvažiavau.
Pamačiau kaip jis agresyviai artėja ir nusprendžiau bėgti. Bėgdamas užkliuvau už kupsto ir pargriuvau. Iš rankų iškrito piniginė, telefonas. Jis paėmė iš piniginės ten buvusius 100 eurų. Pajutau, kaip nugara teka kraujas, nors skausmo nejaučiau“, - teismui pasakojo nukentėjusysis.
Siunčiamas už grotų
Teismas nusprendė Ovidijų pripažinti kaltu ir paskirti jam aštuonių mėnesių laisvės atėmimo bausmę.
Vyras įpareigotas atlyginti žalą Valstybinei ligonių kasai. Iš jo priteistas 360 eurų turtinės žalos atlyginimas.
Nuosprendis per dvidešimt dienų nuo jo paskelbimo dienos gali būti skundžiamas Vilniaus apygardos teismui, apeliacinį skundą paduodant per Vilniaus miesto apylinkės teismą.
