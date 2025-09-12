Kalendorius
TV3 naujienos > Gyvenimas > Istorijos

Uždarius namų duris moterį pasitikdavo tikras monstras: nėštumo metu veidą apipylė balikliu

2025-09-12 20:10 / šaltinis: tv3.lt
2025-09-12 20:10

Keturių vaikų mama, kuri po ilgus metus trukusio „žavingo“ pardavėjo smurtavimo atsidūrė ties savižudybės riba, atvirai pasidalijo savo istorija, kad apsaugotų kitas moteris nuo panašaus likimo. Vyras ją izoliavo nuo viso pasaulio, jai nėštumo metu apipylė veidą balikliu, smurtavo, dėl ko ji neteko kūdikio, net nevadindavo jos vardu – tik nuolat įžeidinėdavo.

Uždarius namų duris moterį pasitikdavo tikras monstras (nuotr. 123rf.com, Tomas Urbelionis/BNS)

Keturių vaikų mama, kuri po ilgus metus trukusio „žavingo" pardavėjo smurtavimo atsidūrė ties savižudybės riba, atvirai pasidalijo savo istorija, kad apsaugotų kitas moteris nuo panašaus likimo. Vyras ją izoliavo nuo viso pasaulio, jai nėštumo metu apipylė veidą balikliu, smurtavo, dėl ko ji neteko kūdikio, net nevadindavo jos vardu – tik nuolat įžeidinėdavo.

Moteris, pavadinkime ją Louise, pasakojo, kad jos buvęs partneris, pavadinkime jį Mattu (abu vardai pakeisti), izoliavo ją nuo draugų ir šeimos, o netrukus po jų pažinties jis jau visiškai ją kontroliavo, rašo express.co.uk.

Nėštumo metu apipyė veidą balikliu ir pastūmė

Louise, kuriai dabar 40-imt, sakė norinti atkreipti dėmesį į smurtą artimoje aplinkoje, kurį patiria moterys. Labdaros organizacija „Refuge“ nustatė, kad trys moterys Anglijoje ir Velse kasmet nusižudo dėl to, kad tampa kontroliuojančio ir išnaudojančio elgesio aukomis.

„Dabar, kai atsigręžiu atgal, visi pavojaus signalai buvo aiškūs, bet aš nebuvau susidūrusi su smurtu anksčiau, – sakė ji „The Mirror“. – Aš nesupratau, kas vyksta. Jis mane labai greitai izoliavo. Norėjo, kad persikelčiau į jo gimtąjį miestą, esantį už trijų valandų kelio… Turėjau pusvalandį susikrauti daiktus, o gyvenau trijų kambarių name.“

Kai jie apsigyveno kartu, smurtas tęsėsi ir pasiekė lūžio tašką, kai įvyko tai, ko ji visą gyvenimą nepamirš.

„Jis apipylė mano veidą balikliu ir taip smarkiai pastūmė, kad netekau kūdikio. Nuo jo smurto smarkiai kraujavau laukdamasi sūnaus, bet, ačiū Dievui, jis atėjo į šį pasaulį ir dabar yra čia“, – sakė Louise.

Už uždarų durų – prievarta, smurtas ir žeminimai

Ji pasakojo, kad prarado ryšį su draugais ir šeima, septynerius metus negalėjo dirbti, nes kontroliuojantis partneris neleido turėti nei savo banko sąskaitos, nei telefono.

„Po to, kai jis mane apsvaigino ir išprievartavo, buvau taip stipriai sužalota, kad beveik mėnesį negalėjau vaikščioti, – sakė ji. – Mano dukrai tada buvo treji, ji miegojo lovelėje mūsų kambaryje. Gydytojas pasakė, kad tai buvo sunkiausia trauma intymioje vietoje, kokią jam buvo tekę matyti, ir ragino kreiptis į policiją.“

Kol išdrįso susisiekti su pareigūnais, Louise bandė nusižudyti – tai, anot jos, išprovokavo ne tik fizinis, bet ir emocinis partnerio smurtas.

„Jis niekada nevadino manęs vardu, – prisiminė ji. – Jis vadino mane stora ir negražia, sakė, kad niekas manęs nenorės… Jis daug gėrė, alkoholis jį keisdavo. Jis klausinėdavo, su kiek partnerių esu miegojusi, ir buvo rasistas. Jam patikdavo mane menkinti. <...> Net jei būčiau radusi drąsos prabilti, negalėjau – jis visada buvo šalia.“

Kai galiausiai kreipėsi į policiją, Mattas buvo sulaikytas, jai suteikta apsauga, pritaikytas draudimas artintis. Tačiau jam niekada nebuvo pateikti kaltinimai, nes buvo nuspręsta, kad nėra pakankamai įrodymų.

„Maniau, kad jis bus nubaustas už tai, ką padarė, – sakė Louise. – Tai, kad nebuvo pateikti kaltinimai,  suteikė jam pasitikėjimo. Jis toliau mane persekiojo ir atsiprašinėjo. Gyvenau jo gimtajame mieste, apsupta jo šeimos ir draugų, kurie laikė jį nuostabiu žmogumi. Jie atsuko man nugarą, tad nesijaučiau saugi.“

Vis dėlto ji nusprendė kovoti, kai gavo laišką iš jo advokato, kad jis siekia vaiko globos. Per teismo procesą teisėjas, anot Louise, pasakė, kad „jis tiek smurtavo, kad net negalima jam leisti susitikti su vaiku šalia esant specialistams“.

Ji pridūrė, kad Mattas toliau pažeidinėja dabar jau nuolatinį draudimą artintis, o policijos nenoras imtis tolesnių veiksmų ją ir pykdo, ir gąsdina.

„Tačiau noriu pasakyti visoms, esančioms mano situacijoje, kad gyvenimas po smurto egzistuoja, – sakė ji. – Aš esu to įrodymas. Maniau, kad tai buvo mano kaltė, ir norėčiau pasakyti jaunesnei sau, kad taip nebuvo. Pagalba yra, tad kreipkitės ir niekada negalvokite, kad esate vienos.“

