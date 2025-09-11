Skyrybos 25-metei baigėsi tragiškai: vaikinas apipylė sieros rūgštimi

Jauna gydytoja 2021-ųjų gegužę išgyveno didžiausią gyvenimo košmarą – buvęs jos draugas, persirengęs stambaus žmogaus kostiumu ir taip slėpdamas savo tapatybę, su kolega užpuolė ją prie jos pačios namų slenksčio ir apipylė sieros rūgštimi.
Nusikaltimą kruopščiai suplanavo
Lewes Crown teismas atskleidė, jog auka negali užmerkti akių, prarado regėjimą dešinėje akyje, taip pat negali pajudinti kaklo.
Teisėja Christine Lang QC paskyrė M. Roufui 15 metų kalėjimo bausmę, pagrįsdama šį sprendimą tuo, kad jis yra pavojingas moterims. Teisėja teigė, kad M. Roufas geriau nei dauguma žino sieros rūgšties poveikį organizmui.
„Jūs galvojote apie tai, ką norite padaryti ir kaip ketinate tai padaryti, prieš įgyvendinant išpuolį planavote veiksmus kelias savaites.
Jūs puikiai žinojote, kad tai, ką darote, yra neteisinga ir bandėte išvengti atsakomybės, kad galėtumėte tęsti savo karjerą medicinoje“, – teismo posėdyje kalbėjo teisėja.
Po išpuolio policija atliko kratą vyro bute ir atrado „pirkinių sąrašą“, kuriame buvo surašyta, ko prireiks užsimaskavimui ir išpuoliui, rašo express.co.uk.
Gyvenimą pakeitė negrįžtamai
Buvusi pora kartu studijavo Kardifo universitete, tačiau R. Alaoui nutraukė neilgai trukusius santykius balandžio mėnesį, kuomet išsikraustė į Braitoną.
M. Roufas užpuolimą planuoti pradėjo iškart po skyrybų. Teisėja apibūdino šį išpuolį kaip nusikaltimą, įvykdytą dėl pavydo ir pykčio.
Savo pareiškime R. Alaoui rašė: „Nuo tos dienos, kai buvau žiauriai užpulta, mano gyvenimas pasikeitė. Gyvenu skausme ir bijau dėl savo gerovės ir būsimų finansinių sunkumų.
Man buvo atliktos penkios operacijos. Aš vis dar stengiuosi susitaikyti su tuo, kad procedūrų ir operacijų reikės dar daugiau.
Aš negaliu dirbti ar gyventi savo gyvenimo. Iš manęs buvo atimta karjera ir jaunystės metai. Man, mano šeimai ir artimiesiems psichologinis poveikis buvo didžiulis.“
