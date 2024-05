32 metų mergina, anksčiau pasirodžiusi laidoje „So You Think You Can Dance“, ketvirtadienį „Instagram“ tinkle pasidalijo vaizdo įrašu, kuriame užfiksuoti užpuolimo padariniai, ir maldavo pagalbos.

„Šiuo metu greitosios pagalbos automobiliu vežama į ligoninę, Jungtinėje Karalystėje tiesioginės transliacijos metu mane užpuolė peiliu, apipylė rūgštimi.

Praeityje buvo daug neapykantos, bet šis fizinis užpuolimas yra skambutis, kuris pažadina“, – rašė ji.

Nigerijos atlikėja prašė visų, turinčių informacijos, pranešti, paaiškindama, kad užpuolikas buvo juodaodis, 5 pėdų ūgio. Filmuotoje medžiagoje Korra matoma sunkiai kvėpuojanti sostinės gatvėse, o po to žiūrovams pasakoja, kad jos veidas degė.

Rūgštį nugesino kola

Ji paprašė vieno iš žmonių kolos butelio, kad nugesintų rūgštį, ir užpylė gėrimo ant veido, norėdama nuraminti sužalojimus.

Tuomet Nigerijos atlikėja nukreipė kamerą į ant žemės gulintį geltoną peilį, ant kurio ašmenų buvo kraujo dėmių. Kitoje vaizdo įrašo vietoje ją gydė du medikai – vienas iš jų apipurškė jai nuogą nugarą kažkokia medžiaga, o kitas užpylė nežinomo skysčio ant veido.

Po to, kai ji pasakė, kad skystis padeda numalšinti skausmą, pridūrė: „Tai gerai, vadinasi, jis veikia.“