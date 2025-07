Živilė Pinskuvienė parodė, kaip su vyru atrodė jaunystėje: metai jai nė motais

Ypatinga proga Ž. Pinskuvienė socialiniame tinkle „Facebook“ pasidalijo ne tik šiltais žodžiais, bet ir nuotrauka iš vestuvių.

Ypatinga proga pasidalijo jaunystės nuotrauka

Širvintų rajono merė atviravo – per tiek gyvenimo metų, nugyventų kartu, būta visko, bet šiandien, įveikus viską, kas pasitaikė gyvenimo kelyje, turi kuo džiaugtis.

„Šiandien, liepos 18 d., jau 27-eri bendro gyvenimo santuokoje metai.

Tiek daug nueita drauge – per šviesias ir lietingas dienas, per juoką ir ašaras, per tylą ir ilgus pokalbius iki paryčių...

Šiandien džiaugiamės – užaugintais vaikais, širdyje įsitvirtinusiu namų jausmu, tyliu supratimu, kuris ateina su metais, ir meile, kuri niekur nedingo.

Sutikti savo žmogų – tai likimo dovana. Pažinti jį kasdien iš naujo – tikras stebuklas.

Ačiū už tai, kad šalia. Ačiū, kad vis dar kartu, ranka rankon, širdis prie širdies.

Su mūsų metinėmis, mano Jonuk!“ – rašė Ž. Pinskuvienė.

Po įrašu pasipylė krūvos sveikinimų ir komplimentų žinomai Lietuvos moteriai.

„Živilė visai nepasikeitus, tik truputį pagražėjus“, – rašė vienas komentatorius.

Kita pridūrė: „Nuostabaus grožio moteris. Nuostabaus. Ir sveikinimai gražios sukakties proga.“

„Aš neatsižaviu Jūsų elegancija ir grožio ir stiliaus suvokimu, visada pasitempusi ir stilinga!“ – žavėjosi dar kita komentatorė.